Болезнь Паркинсона и рак: чем опасна газировка

Плохие новости для любителей газировки: употребление двух или более стаканов напитка в день значительно повышает шансы летального исхода. Напротив, максимум один стакан в месяц существенно снижает соответствующие риски. В исследовании, результаты которого представлены в журнале JAMA Internal Medicine, в течение 19 лет приняли участие свыше 450 тыс. человек. К моменту начала наблюдений ни у кого из них не было выявлено рака, диабета или инсульта.

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Как показал эксперимент, выпивавшие в день не менее двух стаканов (0,5 л) подслащенных безалкогольных напитков мужчины и женщины увеличивали свои шансы умереть от недугов, связанных с ЖКТ, в то время как употребление простой газировки приближало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наши данные свидетельствуют о том, что высокий уровень сахара в крови, вызванный в том числе газированными напитками,

может спровоцировать воспаление кишечника, изменив кишечную микробиоту и повысив восприимчивость к кишечным инфекциям.

Отсюда и высокая восприимчивость к болезням пищеварения», — отметила доцент кафедры медицины Университета Эмори в Атланте доктор Шарон Хореш Бергквист.

Помимо прочего, употребление газировки в больших объемах приводит к повышению риска болезни Паркинсона, отмечают ученые.

В свою очередь, президент Совета по контролю калорий (CCC) Роберт Рэнкин подверг исследование критике, отметив, что оно дает искаженную картину вредности конкретных продуктов для потребителей. По его словам, низкокалорийные подсластители досконально изучены и являются безопасными.

Другое исследование, охватившее более 100 тыс. жителей Франции, показало, что употребление всего лишь трети банки или 100 мл сладкой газировки увеличивает риск возникновения рака до 18%.

Вероятность заболевания раком молочной железы возрастает при этом до 22%.

Эта же статистика актуальна для свежевыжатых соков.

Фанатам газировки ученые рекомендуют пить воду с добавлением кусочков ягод или фруктов.

Кроме того, на 20% возрастает риск онкологического заболевания у людей, употребляющих до 76 гр красного мяса в день. Алкоголь повышает вероятность развития рака на 8%.

Весьма опасным является растительное масло для жарки, которое влияет на развитие воспалительных заболеваний кишечника и провоцирует рак толстой кишки. Специалисты советуют использовать масло в свежем и холодном виде.

Ранее ученые из Массачусетского университета в Амхерсте установили, что жареная на растительном масле пища может привести к осложнению ракового заболевания.

По словам исследователей, многие люди в США в той или иной степени имеют проблемы с ЖКТ, однако не отказывают себе в удовольствии употреблять фаст-фуд и вредную жареную еду.

В целях получения необходимых сведений ученые ставили эксперименты на мышах: опухоль у грызунов двукратно увеличивалась в размерах, а также прогрессировал колит. Исследователи предлагали своим подопытным комбинации из пищи, в том числе приготовленной с использованием менее вредного оливкового масла. Эксперименты доказали, что растительное масло ухудшало состояние здоровья грызунов в каждом случае.

Жирная пища является одним из факторов, повышающих риск возникновения раковых опухолей.

Ранее ученые назвали пять главных онкозаболеваний в России, расположив их по убыванию: 13,2% – молочная железа; 11,3% – легкие (в основном мужчины, но в последнее время растет обнаружение рака легких у молодых некурящих женщин); 7,4% – простата; 6,5% – желудок; 4,8% – тело матки. Остальные 56,9% делят между собой другие виды рака.

О возникновении ракового заболевания могут свидетельствовать не проходящий долгое время кашель, охриплость голоса, не связанная с простудой, и трудности при глотании слюны, а также диарея или запор.

К симптомам рака относятся пониженный уровень эритроцитов, анемия, участившееся мочеиспускание, которое становится болезненным, кровь в моче и не проходящее на протяжении месяца увеличение лимфатических узлов.

При этом медики считают, что сдавать кровь на онкомаркеры для выявления заболеваний не имеет большого смысла.

Необходимо ограничиться УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопией, а женщинам еще следует делать маммографию. Также указывается, что нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь — это позволит диагностировать рак кишечника.