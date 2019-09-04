Европу не освобождали: Болгария обвинила СССР в репрессиях

Очередной громкий скандал по поводу интерпретации событий Второй мировой войны: МИД Болгарии обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, призвав не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы. Яблоком раздора на этот раз послужила выставка, которая должна открыться в Российском культурно-информационном центре в Софии 9 сентября. Экспозиция приурочена к 75-летию освобождения Восточной Европы.

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«Мы не должны закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие», — говорится в заявлении на сайте МИД Болгарии.

В посольстве России в Болгарии категорически отвергли предъявленные претензии. Как подчеркнули в диппредставительстве, выставка направлена «исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ». По словам дипломатов, выставка «не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами».

«Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы»,

— подчеркивается в заявлении посольства, доступном на его странице в Facebook.

В социалистическую эпоху в идеологическом, политическом и культурном плане Болгария считалась самой близкой Советскому Союзу страной среди всех участников Организации Варшавского договора. Коммунистические лидеры этого государства, начиная со знаменитого вождя Коминтерна Георгия Димитрова, традиционно тепло принимались в Москве. А занимавшего пост генерального секретаря ЦК Компартии Болгарии на протяжении 35 лет Тодора Живкова связывали с коллегой Леонидом Брежневым по-настоящему дружеские отношения: руководители очень любили обмениваться наградами. В СССР восточнобалканскую страну называли «16-й республикой» и добавляли:

«Курица – не птица, Болгария – не заграница».

Кроме того, болгарские спецслужбы наиболее тесно сотрудничали с КГБ среди всех структур подобного рода в странах соцблока. Достаточно емко тогдашнее отношение к болгарам сформулировал в недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону бывший высокопоставленный деятель КГБ Олег Калугин, в 1990-е сбежавший в США и выдавший ряд секретов.

«Вот поляки в этом смысле себя вели всегда самостоятельно, но это понятно. Венгры на каком-то этапе... Самые, конечно, хорошие ребята, надежные – это болгары», — отмечал бывший чекист.

При этом во Вторую мировую Болгария вступила 13 декабря 1941 года на стороне Третьего рейха, объявив войну США и Великобритании. В то же время она не разорвала дипломатические отношения с СССР и, если опираться на юридические формальности, никогда с ним не воевала.

Болгары сражались на стороне немцев и в Первую мировую. После поражения в войне царь Болгарии Фердинанд I из Саксен-Кобург-Готской династии отрекся от престола в пользу своего старшего сына Бориса III, который уже имел чин германского адмирала, и покинул страну. Если в первые годы правления новый монарх находился в тени сильных премьер-министров и фактически был отрезан от принятия важных решений по управлению Болгарией, то после переворота 19 мая 1934 года установился режим личной власти царя.

Борис придерживался ярко выраженной прогерманской ориентации и мечтал восстановить пошатнувшиеся ввиду военной неудачи позиции Болгарии на Балканах. Естественным конкурентом болгар между двумя войнами являлось Королевство сербов, хорватов и словенцев (КСХС).

После нападения на СССР Адольф Гитлер неоднократно требовал от царя Бориса III отправки болгарских войск на Восточный фронт.

Однако, опасаясь роста прорусских настроений, царь уклонялся от выполнения этого требования. Тем не менее, участие Болгарии в оккупации Греции и Югославии и военные действия против греческих и югославских партизан высвободили немецкие дивизии для отправки на Восток.

Борис III отказывался воевать с Советским Союзом вовсе не из-за собственных предпочтений. В Болгарии имелись достаточно многочисленная группа симпатизирующих СССР и разгромленное, но не уничтоженное коммунистическое подполье. Эти силы, в случае атаки на близкую им по духу страну, грозили взорвать обстановку изнутри.

Успех РККА под Сталинградом и ее наступление на Запад в значительной степени способствовали развитию движения Сопротивления в Болгарии и изменениям в отношениях болгарского правительства с Германией.

Еще в июле 1942 года левые антифашистские партии страны под общим руководством лидера коммунистов Димитрова сформировали Отечественный фронт (ОФ). За полтора года организации удалось создать и Военный союз, в который вошли многие офицеры. Именно ОФ 9 сентября 1944 года совершил государственный переворот, свергнувший прогерманское правительство и заставивший новый кабинет во главе с Кимоном Георгиевым начать сотрудничество с СССР и заново войти в войну – теперь уже против Германии.

После кардинальной смены внешнеполитического вектора болгарское правительство объявило о конфискации имущества, принадлежавшего Германии, германским компаниям и германским гражданам. В свою очередь, часть прогермански настроенных военных захотела продолжать войну на стороне Берлина.

16 сентября 1944-го советские войска вступили в Софию.

Бывший премьер Александр Цанков объявил об учреждении правительства в изгнании при поддержке Третьего рейха. Еще через два года по инициативе антифашистской болгарской коалиции был проведен всенародный референдум и провозглашена социалистическая, просоветская Народная Республика Болгария. К 1950 году в ОФ состояли свыше 1 млн человек.