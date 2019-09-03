«Волосы и зубы»: тюменской девочке удалили огромную опухоль

Необычную хирургическую операцию провели врачи Тюменской областной клинической больницы №2, сообщил региональный департамент здравоохранения. Двухкилограммовую опухоль удалили у десятилетней девочки: с подобными случаями медики сталкиваются очень редко. Ребенок поступил в медицинское учреждение после жалоб на боли в животе.

Ультразвуковое исследование органов малого таза показало, что дискомфортные ощущения вызывает новообразование в области яичника размером около 20 см в диаметре.

Школьницу экстренно госпитализировали и провели доскональное обследование.

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После исключения из списка возможных причин возникновения опухоли онкологическое заболевание специалисты прибегли к открытому хирургическому вмешательству. В ходе операции из брюшной полости пациентки была извлечена тератома весом свыше 2 кг. Помимо жировой ткани в ней содержались волосы и фрагменты зубов.

«Мы впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике, — призналась детский хирург Татьяна Сергиенко, оперировавшая девочку. — Во время самого вмешательства были предельно осторожны, чтобы, отделяя опухоль, не повредить оболочку самой тератомы и кровеносные сосуды во избежание кровотечения».

Как пояснили медики, тератомы — это доброкачественные опухоли, которые возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они могут содержать в себе даже отдельные органы и части тела. По словам специалистов, в большинстве случаев заболевание протекает бессимптомно.

Проблемы начинаются, когда тератома увеличивается в размерах настолько, что начинает давить на окружающие органы.

Согласно гипотезе, основывающейся на клиническом феномене fetus in fetu (эмбрион в эмбрионе), в некоторых случаях причиной появления тератомы является крайне недоразвитый паразитический сиамский близнец, образующийся в результате нарушения координации во взаимоотношениях между стволовой клеткой и ее микроокружением — так называемой нишей на одной из стадий эмбриогенеза.

Тератомы классифицируют по нескольким разрядам риска, от доброкачественных до явно злокачественных. По гистологическому строению различают зрелую и незрелую тератому.

В конце августа стало известно об успешном проведении операции по удалению из тела 17-летней девушки эмбриона ее неразвившегося близнеца-паразита. Гражданка Индии также обратилась к врачам с жалобами на сильные боли в животе, которые мучили ее на протяжении пяти лет, отмечал Live Science. Пациентка сетовала, что чувствует себя сытой, даже когда долго не употребляет пищу. Индийские медики описали опухоль как «массу, включающую кости, зубы и волосы».

Извлечь из тела девушки 36-сантиметровый эмбрион удалось не целиком. Часть тканей «близнеца» пришлось оставить, поскольку они плотно срослись с кровеносными сосудами органов брюшной полости. Теперь хирурги намерены проследить, чтобы клетки эмбриона не переродились в злокачественную опухоль.

А в марте текущего года колумбийские врачи извлекли эмбрион из живота новорожденного ребенка.

При плановом осмотре находившейся на девятом месяце беременности 33-летней Моники Веги в животе еще не родившейся девочки был обнаружен внутриутробный плод. Через две недели женщина родила дочь при помощи кесарева сечения. Новорожденной своевременно провели операцию и извлекли из ее живота 45-миллиметровый эмбрион весом 14 гр. К тому моменту у близнеца-паразита сформировались руки и ноги, но отсутствовали сердце и мозг.

Не менее резонансный случай: 32-летняя британка на протяжении десяти лет принимала опухоль в мозге за хроническую усталость. Частые головные боли она списывала на сильное переутомление от раннего материнства, так как растила четверых детей. После госпитализации из-за неудовлетворительного самочувствия женщине поставили диагноз астроцитома – опухоль головного мозга, после чего она перенесла две операции. По словам молодой матери, признаки болезни можно было заметить и раньше. Она уставала сильнее, чем большинство других родительниц, но считала, что у нее просто больше забот.