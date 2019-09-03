Довел до инвалидности: подросток ослеп от фаст-фуда

Здоровое питание – одна из самых популярных тем в медицинских научных публикациях, исследованиях и статьях в СМИ. По нескольку раз в неделю заголовки говорят о связи между злоупотреблением фастфудом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, онкологическими заболеваниями и другими болячками. Однако нездоровое питание может воздействовать также и на нервную систему, лишив человека даже зрения.

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И такие случаи, красноречиво демонстрирующие опасность нездоровой пищи, действительно происходят, о чем свидетельствует врачебный кейс, описанный учеными в научном журнале Annals of Internal Medicine.

В статье рассказывается о 17-летнем британском подростке, который много лет не ел ничего, кроме чипсов, хрустящего картофеля, белого хлеба и прочего фастфуда. И так продолжалось около десяти лет, что привело к развитию у ребенка пищевой оптической невропатии — поражению волокон зрительного нерва, которое сопровождается его атрофической дегенерацией с развитием характерных клинических симптомов.

Как правило, преобладающей причиной пищевой оптической нейропатии становится дефицит витаминов B-комплекса, возникающий из-за плохого питания. Обычно эти заболевания распространены в бедных развивающихся странах, в западном мире с ними сталкиваются редко. Так, в 1994 году ученые описали около 50000 случаев пищевой оптической невропатии, возникших на Кубе в 1991-1993 гг. в результате плохого питания у пациентов 25-60-летнего возраста.

Это заболевание ведет к снижению остроты зрения, и, не будучи диагностированным — к полной слепоте.

Пациент, о котором идет речь в научной статье, проживал в Бристоле, к моменту обращения к врачам у него помимо слепоты уже развилась потеря слуха и начались проблемы с костями. К нездоровому питанию мальчик пристрастился еще в начальной школе — он страдал от так называемого расстройства избирательного питания, одной из разновидностей расстройства пищевого поведения, характеризующейся сознательным отказом от определенных продуктов, когда человеку не нравится, например, цвет пищи, размер, запах, вкус, текстура и так далее.

Так, ранее он говорил врачам, что ему не нравится «текстура» фруктов и овощей.

Подросток впервые показался врачу в 14 лет с жалобами на утомляемость, и уже тогда его признали «привередливым едоком», однако лекарств не назначили, поскольку он казался здоров.

Анализы крови показали, что его вялость была следствием дефицита витамина B12, и ему прописали витамины. В 15 лет у мальчика появились проблемы со слухом, а затем и зрением, однако МРТ мозга не выявила никаких нарушений.

За два года болезнь прогрессировала, и к 17 годам мальчик почти полностью ослеп. Он перестал принимать витамин B12, и в его крови отмечался недостаток меди и витамина D, тогда же костная ткань потеряла плотность.

По словам Дениза Атана, лечащего врача подростка и соавтора научной публикации, как правило, врачи редко бывают в курсе возможной связи между потерей зрения и нездоровым питанием.

«Необычно в этом случае то, что у мальчика было чрезвычайно избирательное питание, это продолжалось определенное время, не было диагностировано и потеря зрения стала перманентной, — сказал Атан газете Telegraph. – Связь между плохим питанием и зрением ранее была известна, по крайней мере среди специалистов по нейроофтальмологии. Проблема в том, что осведомленность об этом среди профессионалов в области здоровья человека не так высока».

Врачам удалось частично вернуть зрение, но центральное зрение (способность различать не только форму и цвет рассматриваемых предметов, но и их мелкие детали) утрачено полностью и восстановлению не подлежит. По словам Атона, именно недостаток витамина B и меди в организме «скорее всего привел к потере пациентом слуха и зрения».

А проблемы с костями оказались вызваны отсутствием в рационе рыбы, сыра и яиц, которые содержат витамин D. Известно, что к оптической нейропатии приводит недостаток в организме витаминов B1, B2, B3, B6, B9, B12, а также железа, кальция, магния и меди. «Обычно его еда состояла из порции картофеля из забегаловки рядом. Еще он привык есть чипсы и иногда кусочки белого хлеба с ветчиной, но никаких фруктов и овощей», — пояснил доктор.

Мать рассказала, что болезнь полностью сломала жизнь мальчика, он покинул колледж, а сама она уволилась, чтобы заботиться о нем.

Ученые уже беспокоились по поводу того, что в Британии особо распространены высококалорийные диеты, включающие продукты с высокой степень обработки.

Исследование ученых из Сан-Паулу (Бразилия) показало, что такая еда составляет до 50% рациона британцев, что делает их лидерами среди европейских стран в употреблении нездоровой пищи.

Ранее ученые из Массачусетского университета в Амхерсте установили, что жареная на растительном масле пища может привести к осложнению ракового заболевания.

По словам исследователей, многие люди в США в той или иной степени имеют проблемы с ЖКТ, однако не отказывают себе в удовольствии употреблять фаст-фуд и вредную жареную еду.

В целях получения необходимых сведений ученые ставили эксперименты на мышах: опухоль у грызунов двукратно увеличивалась в размерах, а также прогрессировал колит. Исследователи предлагали своим подопытным комбинации из пищи, в том числе приготовленной с использованием менее вредного оливкового масла. Эксперименты доказали, что растительное масло ухудшало состояние здоровья грызунов в каждом случае.

Кроме того, жирная пища является одним из факторов, повышающих риск возникновения раковых опухолей.