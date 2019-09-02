«Лучше запоминают слова»: почему спорить с женщинами бесполезно

Ряд функций памяти развиты у женщин лучше, чем у мужчин, следует из исследования ученых Каролинского университета в шведской Сольне, опубликованного в научном журнале Psychological Bulletin. В частности, женщины обладают более развитой эпизодической памятью. Как удалось выяснить специалистам, представительницы прекрасного пола объемнее запоминают различные детали, и затем могут оперировать ими во время беседы. Напрашивается вывод: спорить с женщинами попросту бесполезно. Дамы наиболее точно запоминают расположение объектов, а также «кто что сделал» и «кто что сказал». Их преимущество в сравнении с мужчинами заключается также в лучшей памяти на лица и запахи.

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В свою очередь, мужчинам порой легче найти путь к своей машине, поскольку они лучше усваивают пространственную информацию.

При этом, отмечают ученые, на память негативно влияют такие факторы, как недостаток сна, депрессия или деменция.

«Результаты показывают, что у женщин есть небольшое преимущество в эпизодической памяти, и это преимущество варьируется в зависимости от того, что именно нужно запомнить», — рассказал один из авторов исследования Мартин Асперхольм.

Исследовательская группа произвела свои умозаключения на основе 617 научных работ, материалы для которых накапливались в период с 1973 по 2013 годы. При исследованиях и экспериментах были задействованы 1,2 млн участников.

«Женщины проявляют себя лучше, когда нужно запомнить вербальную информацию – это слова, предложения, большие куски текста, предметы. Мужчины лучше запоминают абстрактные детали и свой собственный путь от одного объекта к другому», — подчеркнула руководитель исследовательской группы, профессор психологии Агнета Херлитц.

По словам авторов, различия в когнитивных способностях между представителями обоих полов в любом случае слишком незначительны.

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