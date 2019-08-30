Гибель группы Дятлова: почему затягивается проверка

Результаты проверки версий гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова во время похода в горах Северного Урала в ночь на 2 февраля 1959 года станут известны не ранее конца текущего года. Ранее прокуратура Свердловской области организовала комиссию для проведения необходимых мероприятий по данному делу. Изначально прокуроры намеревались завершить проверку и огласить подробности не позднее августа. Однако уже в процессе период был продлен. Причины такого решения не сообщаются.

«Экспертизы будут готовы в конце этого – начале следующего года.

Предварительно говорили, что результаты будут объявлены в сентябре-октябре, сейчас эксперты немного отодвинули сроки», — рассказали «Газете.Ru» в прокуратуре Свердловской области.

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При этом там не смогли сообщить, какие именно экспертизы еще не готовы.

Глава комиссии по проверке обстоятельств гибели туристов, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков ранее уклонялся от прямого ответа на вопрос о сроках проведения всех необходимых действий.

«Мы находимся в ходе проверки — слишком мало данных. Впереди еще много экспертиз», — отмечал он.

Возобновившие проверку прокуроры отрицают криминальные, техногенные и конспирологические версии, отрабатывая только три — это сход лавины, ураган и так называемая снежная доска. В марте текущего года группа участников эксперимента побывала на месте гибели дятловцев. Как рассказывал Курьяков, прокуроры совместно со специалистами по геодезии и картографии получили координаты точек, необходимых для проведения экспертизы. Кроме того, была проведена фотосъемка склона Холатчахль от палатки до кедра.

Чтобы реконструкция событий 60-летней давности получилась наиболее полной, прокуроры установили палатку на том самом месте, где это сделали туристы во главе с Дятловым.

Состоялась инсценировка с разрезанием материала палатки и сумбурным выходом из нее на улицу.

Однако главный следственный эксперимент прокурорам не удалось провести из-за погодных условий. Изначально предполагалось, что группа из девяти добровольцев полностью повторит маршрут походников в роковую ночь, когда они по неустановленным причинам бросились по склону в направлении кедра. Участники проверки не решились бежать по крутой горе, поскольку существовал риск напороться на скрытые под снегом камни.

Эту часть эксперимента перенесли на более пологий и безопасный склон горы Белой под Нижним Тагилом в 140 км от Екатеринбурга. Дятловцев изобразили молодые люди в возрасте от 23 до 30 лет.

«Цель эксперимента — проверить участников с точки зрения физиологии. Что значит подняться на полтора километра в гору, или каково находиться вдевятером в четырехместной палатке», — пояснил тогда же Курьяков.

В составе комиссии работали два эксперта – геодезист и метеоролог. Они и прокуроры шли вместе с добровольцами на 1,5 км вверх по Белой, фотографировали и снимали происходящее на видео, установили палатку и разместили в ней участников эксперимента.

«Мы собрали объяснения от всех добровольцев на каждом этапе.

Субъективные ощущения об усталости, измерили координаты на каждой точке эксперимента, погодные условия: температуру, влажность, силу ветра, давление»,

— подытожил Курьяков, подготовивший акт по итогам эксперимента.

Оглашение результатов деятельности комиссии, согласно первоначальным заявлениям, ожидалось в августе.

В июне стало известно о том, что комиссия Курьякова получила в свое распоряжение фотографии и дневники участников экспедиции, которые передал прокурорам руководитель фонда памяти дятловцев Юрий Кунцевич.

«Я все передал работникам прокуратуры. Они взяли фотографии, дневники, которые писали сами дятловцы. У них лежат и пленки все негативные из фотоаппаратов, и дневники», — говорил дятловед.

Четыре года назад проверку загадочной гибели туристов по инициативе Следственного комитета провели известный криминалист Владимир Соловьев, расследовавший убийство членов царской семьи, покушение Фанни Каплан на Владимира Ленина и другие резонансные исторические преступления, и почетный сотрудник этого ведомства, альпинист с более чем 25 восхождениями Сергей Шкрябач. Итогом их работы стало «Заключение по уголовному делу о гибели 9 туристов в феврале 1959 года в Ивдельском районе Свердловской области», подписанное Шкрябачем и датированное 5 июля 2015 года.

Как удалось установить криминалистам, прохождение атмосферного фронта продолжалось не менее 10 часов и сопровождалось сильным снегопадом, усилением ветра до ураганного (20-30 метров в секунду) и падением температуры до минус 40 градусов.

По их мнению, причиной бегства туристов из палатки стала небольшая лавина, которую Дятлов и компания отчасти спровоцировали сами, подрезав склон во время подготовки к ночлегу.

Причина гибели хорошо подготовленной группы Дятлова, значительную часть которой составляли студенты и выпускники Уральского политехнического института (УПИ), остается одной из главных загадок СССР и России в XX веке. Тревогу подняли после того, как туристы не вернулись на базу в назначенный день. В конце февраля четыре трупа с телесными повреждениями были обнаружены поисковиками-добровольцами, штатными спасателями и примкнувшими к ним охотниками-манси в разных местах на пути от палатки до кедра.