Год после дыры: на МКС снова скакнуло давление

На Международной космической станции снова ЧП. В американском сегменте сработала аварийная сигнализация, о чем сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), передает РИА «Новости».

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле «Звезда».

По словам другого российского космонавта Александра Скворцова, давление воздуха в модуле составляет 747,5 миллиметра ртутного столба. Специалист ЦУП, в свою очередь, попросил космонавтов прекратить наддув атмосферы станции из баков грузового корабля «Прогресс МС-12», чтобы кислород перемешался в воздухе МКС.

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Позже Овчинин сообщил, что они постучали по мановакуумметру и давление воздуха достигло 750,5 миллиметра ртутного столба.

Ситуацию прокомментировали в Роскосмосе. «Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, ситуация штатная», — сообщил РИА «Новости» руководитель пресс-службы ведомства Владимир Устименко.

В настоящее время на борту МКС находятся шесть членов экипажа: космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американские астронавты Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

Инцидент с давлением произошел спустя ровно год после нашумевшей истории с обнаружением необъяснимого отверстия в обшивке МКС.

Таинственная дыра в обшивке корабля «Союз-МС-09» была обнаружена экипажем МКС 30 августа прошлого года. В тот день в ЦУПе заметили, что на МКС происходит медленная утечка воздуха. Скорость утечки не представляла угрозу — давление на станции падало примерно на 0,8 миллиметра ртутного столба в час. С такой скоростью станция полностью лишилась бы воздуха за 18 дней, подсчитали эксперты.

Вскоре причина утечки была локализована — ею оказалась дыра диаметром около двух миллиметров в обшивке российского корабля «Союз МС-09».

После заделки дыры специальным герметиком остро встал вопрос о ее происхождении. Вопрос о дыре стал самым обсуждаемым в российской космонавтике до аварии пилотируемого корабля при запуске ракеты «Союз» в октябре 2018 года.

Созданная распоряжением главы Роскосмоса комиссия сочла маловероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля на земле. Как заявил тогда Дмитрий Рогозин, комиссия рассматривает земную версию происхождения дыры, однако не сбрасывает со счетов и космическую – он не исключил, что кто-то просверлил отверстие уже на орбите, изнутри космической станции, после пристыковки к ней корабля.

Тогда же в СМИ стали появляться самые невероятные версии. Вызвавшая наибольшее раздражение в Роскосмосе была связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, попытавшихся обеспечить досрочное возвращение корабля из-за болезни одного из членов экипажа.

«Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль», — приводил «Коммерсант» слова источника. Еще в сентябре основные надежды на разгадку «чертовщины» возлагали на осмотр дыры снаружи.

В декабре российские космонавты провели осмотр дыры из космического пространства, для чего был осуществлен выход в открытый космос. Также на Землю были возвращены образцы пыли с фильтров станции для установления возможных причин появления дыры.

Время шло, однако никаких выводов комиссии Роскосмос не представлял.

В январе 2019 года Рогозин обещал назвать причины появления дыры в «Союзе» в течение «ближайших недель». Однако спустя год о главной загадке, которая немало подпортила репутацию Роскосмоса, в госкорпорации молчат.

29 августа Рогозин прокомментировал шутку пользователя Сети о дыре в ракете «Союз». Комментарий он написал в своем твиттере.

Под публикацией с видео с транспортировкой РКН «Союз-2.1.а» на стартовый комплекс на Байконуре появился комментарий, в котором один из пользователей поинтересовался, была ли уже просверлена «дырочка» в ракете.

На это гендиректор Роскосмоса обратился к пользователю на «ты» и заявил, что он через эту дырочку и говорит. Последняя неудача российской космонавтики была связана с тем, что прилетевший к МКС пилотируемый корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции. Для решения проблемы космонавтам в ручном режиме пришлось перестыковывать другой корабль «Союз», чтобы освободить более удобный стыковочный узел.