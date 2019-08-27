Вредное масло: что осложняет раковые заболевания

Пожаренная на растительном масле пища повышает риск осложнения ракового заболевания кишечника, выяснили ученые Массачусетского университета в Амхерсте. Как подчеркивается в написанной коллективом авторов статье «Исследования по профилактике рака», употребление приготовленной таким способом еды приводит к распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспалительные процессы в толстой кишке и провоцирует развитие побочных недугов.

В целях получения необходимых сведений ученые ставили эксперименты на мышах: опухоль у грызунов двукратно увеличивалась в размерах, а также прогрессировал колит.

Исследователи предлагали своим подопытным комбинации из пищи, в том числе приготовленной с использованием менее вредного оливкового масла. Эксперименты доказали, что растительное масло ухудшало состояние здоровья грызунов в каждом случае.

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Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию. Специалисты рекомендуют людям, склонным к проблемам с кишечником, не увлекаться жареной пищей.

Соавтор исследования, эксперт в области химии липидов Эрик Декер провел анализ масла и установил, что в процессе жарки оно подвергается ряду химических реакций.

«Много людей в США имеют такие проблемы, однако значительная часть продолжает употреблять фаст-фуд и жареную пищу, несмотря на все риски»,

— отметил профессор Чжан Гуодун. По его словам, важно понимать: растительное масло не повышает риск заболевания раком, а способно именно усугубить состояние толстой кишки.

Ранее ученые назвали семь симптомов развития рака, при обнаружении которых у себя необходимо серьезно обеспокоиться и обратиться к врачу, не откладывая начало лечения. По словам специалистов, необходимо обращать внимание на любом необычное кровотечение или выделение. Нести опасность также могут уплотнения или утолщения на теле. Особенно это касается молочной железы.

Онкологи отмечают, что признаком заболевания раком может служить незаживающая язва. Рак способен развиваться из-за нарушения опорожнения кишечника и/или мочевого пузыря, расстройства пищеварения или затруднения при глотании. Среди факторов риска числятся охриплость голоса или длительный кашель. Медики призывают людей следить за любыми заметными изменениями в бородавках или родинках. Профилактика позволит предупредить болезнь, полагают они.

Кроме того, ученые назвали пять главных онкозаболеваний в России, расположив их по убыванию: 13,2% – молочная железа; 11,3% – легкие (в основном мужчины, но в последнее время растет обнаружение рака легких у молодых некурящих женщин); 7,4% – простата; 6,5% – желудок; 4,8% – тело матки. Остальные 56,9% делят между собой другие виды рака.

Рак груди — самый распространенный вид среди женщин репродуктивного возраста, отмечают исследователи.

Очевидно, роды тоже вносят свой вклад в такое большое число онкологических диагнозов. При этом грудное вскармливание не влияет на риск развития рака, хотя ранее говорилось, что оно снижает риск появления опухолей на 12-25%.

Частично снизить риск помогали роды в более молодом возрасте — для женщин, решившихся на беременность в возрасте старше 35 лет, риск развития рака оказался выше.

Ранее ученые предупреждали, что заболевание раком шейки матки в России к 2030 году может увеличиться в два раза. Ежегодно в мире регистрируется 528 тыс. новых больных этой разновидностью рака и 266 тыс. смертей. Широкое распространение заболевания отмечено в развивающихся странах, на которые приходится 78% случаев. Риск повышается при курении — оно способствует развитию дисплазии шейки матки, которая может прогрессировать в рак.

В то же время врачи считают, что сдавать кровь на онкомаркеры для выявления заболеваний не имеет большого смысла.

Необходимо ограничиться УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопией, а женщинам еще следует делать маммографию. Также указывается, что нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь — это позволит диагностировать рак кишечника.