Изменили с американцами: европейцы откажутся от «Союзов»

Европейское космическое агентство, как американское NASA, намерено отказаться от услуг российской стороны для запуска своих астронавтов на МКС. В этой связи летний запуск астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) итальянца Луки Пармитано, который прибыл на Международную космическую станцию (МКС) в июле этого года, может стать последним, осуществленным на станцию на российском корабле «Союз».

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Об этом сообщил в понедельник глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе, передает ТАСС.

«К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на «Союзе»

В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», - сказал он.

Как передает «Интерфакс», Пишель подчеркнул, что это связано с тем, что европейские астронавты летают по американской квоте. При этом чиновник не исключил, что европейские астронавты могут вновь начать пользоваться российскими кораблями, если США и Россия договорятся о «перекрестных полетах».

В настоящее время экипажи отправляются на МКС при помощи ракеты «Союз-ФГ». Планируется переход с этой ракеты-носителя, использующей устаревшую украинскую аналоговую систему управления, на модифицированную ракету-носитель «Союз-2.1а». Она оснащена российской цифровой системой управления. Использование ракеты «Союз-ФГ» планируется прекратить в 2020 году, а выводить в космос российские пилотируемые корабли будет, соответственно, «Союз-2.1а».

Старт Пармитано на МКС вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-13» состоялся 20 июля 2019 года.

С 2011 года Россия имеет монополию на запуск иностранных астронавтов к МКС.

Это случилось после того, как США свернули свою программу Space Shuttle, вот уже восемь лет все российские и иностранные члены экспедиций доставляются на станцию российскими кораблями «Союз».

В ближайшие месяцы у российского корабля может появиться сразу два конкурента и тогда профессиональных астронавтов и космических туристов смогут доставлять на МКС частные фирмы. Это пилотируемые корабли, которые собираются представить американские фирмы Space X миллиардера Илона Маска, и Boeing.

Первый испытательный полет пилотируемый корабль Dragon от компании Space X совершил еще в марте нынешнего года. Однако позднее график его испытаний пришлось сместить из-за аварии, которая произошла во время теста на космодроме во Флориде.

Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2), произошла во время активации системы двигателя SuperDraco, компания SpaceX по-прежнему уверена в надежности самих двигателей, заявил тогда вице-президент компании Ханс Кенигсманн на пресс-конференции.

Кроме того, Кенигсманн сообщил об уничтожении космической капсулы корабля, которая должна была использоваться в первом пилотируемом орбитальном полете компании.

«В ходе расследования мы изучаем все возможные причины. У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний… и мы по-прежнему сохраняем уверенность в этом двигателе», — сказал представитель SpaceX.

По его словам, «первоначальные данные говорят о том, что аномалия произошла во время активации системы SuperDraco».

SuperDraco — жидкостный ракетный двигатель, разработанный SpaceX. Восемь двигателей SuperDraco, установленных на корабле Dragon 2, используются в качестве системы аварийного спасения, а также для управляемой посадки корабля. Система аварийного спасения необходима, чтобы при возникновении угрозы жизни экипажа на последних минутах перед стартом и первых минутах полета оторвать корабль от аварийной ракеты, увести его в сторону и обеспечить мягкую посадку.

Переносы коснулись и запуска корабля Starliner компании Boeing.

Ранее источник РИА «Новости» в ракетно-космической отрасли заявил, что запуски американских беспилотного и пилотируемого кораблей Starliner к Международной космической станции (МКС) будут отложены. Отмечалось, что запуск беспилотного корабля будет перенесен с 17 августа на 17 сентября.

По словам источника, первый пилотируемый Starliner вылетит 30 ноября, а не 1 ноября. В состав экипажа войдут астронавты НАСАНиколь Аунапу, Майкл Финк и астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.

О реакции руководства Роскосмоса на отказ европейского агентства от российских кораблей пока не сообщается.