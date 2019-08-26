Шопинг по-американски: как США покупали территории

Процесс приобретения новых земель стартовал уже через четверть века после того, как США получили независимость от Великобритании. В 1803 году президент Томас Джефферсон сумел договориться с Францией о покупке ее колонии – Луизианы, которая Парижу в тот момент была не нужна и рассматривалась скорее как дорогостоящая обуза. Наполеон грезил покорением Европы: за далекими заморскими землями было присматривать сложно, да и нецелесообразно.

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Как итог, американцы получили прирост своей уже освоенной территории практически в два раза. Сделка обошлась бюджету молодого государства в $15 млн. В Луизиане были образованы 13 новых штатов. Правда, многие граждане США довольно скептически отнеслись к курсу Джефферсона на расширение границ путем покупки сопредельных земель.

16 лет спустя американские власти смогли приобрести у Испании полуостров Флориду, о чем грезили на протяжение нескольких лет.

Теперь желание США было продиктовано сугубо практичными целями: отсюда совершали опустошительные набеги на соседний штат Джорджия местные индейцы-семинолы. Сам Мадрид обладание значительной заморской территорией изрядно тяготило. Метрополия не только не могла ничего поделать с представителями коренного населения, которые, пользуясь практически полным отсутствием испанских военных во Флориде, спокойно пересекали границу и грабили американские поселения.

Истощенная войной с Наполеоном на Пиренейском полуострове, Испания не хотела и дальше инвестировать в полуостров: вложения казались властям абсолютно неэффективными. Сил на то, чтобы иметь большую и далекую заморскую колонию, у недавнего колониального гегемона, переживавшего в первой половине XIX века далеко не лучший период в своей истории, попросту не оставалось.

По договору Флорида обошлась американцам в $5 млн, однако на деле лезть в кошелек снова им не пришлось: утвержденная сумма пошла на погашение претензий граждан США к Испании. Отныне США – или как их называли в России до середины XX века – САСШ (Северо-Американские Соединённые Штаты) – могли претендовать на земли к западу от Миссисипи вплоть до Тихого океана. В свою очередь, Испания благодаря достигнутому соглашению сохранила колонии в Техасе и создала буферную зону между владениями в Калифорнии и Нью-Мексико и территорией США.

В 1848 году американцы выплатили в качестве компенсации $15 млн Мексике, у которой по итогам затяжной войны отобрали значительную часть территорий. Так, под контроль США, если не считать случившуюся еще до вооруженного конфликта с соседями аннексии Техаса, перешли земли современных штатов Нью-Мексико, Аризона, Калифорния, Юта, Невада и Колорадо.

Через пять лет Мексика продала США часть Калифорнии и Аризоны, по которым американское правительство запустило железную дорогу, призванную связать два берега все разраставшейся державы.

Мексиканский президент Антонио Санта-Анна был вынужден пойти на продажу из-за фактического банкротства своего правительства. Территории общей площадью около 70 кв. км «уплыли» к северному соседу за $10 млн. Мексиканцы восприняли очередную уступку крайне негативно. Менее чем через два года президент был смещен и бежал из страны.

Наконец, в 1876 году США достигли знаменитого соглашения с Российской империей о покупке Аляски. Поначалу идея президента Эндрю Джонсона была в жесткой форме раскритикована простыми американцами – они не могли понять, зачем государству понадобился кусок промерзшей земли далеко на севере, где из-за сильных морозов приходится не жить, а выживать. Выплату $7,2 млн называли большой глупостью властей. На протяжении нескольких десятилетий после сделки об Аляске «забыли». Ей управляли военные, а гражданская администрация здесь долго не появлялась.

Экономическая целесообразность, а вернее сказать редкая удача стала понятна всем после открытия месторождений золота в 1896 году. Во время Второй мировой войны Аляска имела важное стратегическое значение.

В 1898 году американцы после победы над Испанией в колониальной войне заплатили поверженному противнику $20 млн за Филиппинские острова.

Этот пункт был внесен в положения Парижского мирного договора. В следующем году разразился вооруженный конфликт американцев уже с самими филиппинцами. Он длился три года – до тех пор, пока представители филиппинских властей официально не признали американское правление.

Последний факт крупной покупки США датирован 1917 годом, когда под юрисдикцию Вашингтона в обмен на доллары перешли Виргинские острова, принадлежавшие Дании. Сумма сделки составила $25 млн, что равнялось половине годового бюджета королевства.

За эти крохотные территории в Карибском море американцы отдали значительно больше, чем за Аляску, Флориду и обширные территории, купленные с Луизианой, вместе взятые. Всего же США потратили на новые земли $97,2.

Неоднократно американское правительство арендовало необходимые стране территории на длительный срок.

Так, например, произошло с военно-морской базой Гуантанамо на южном побережье Кубы и островами Корна, принадлежавшими Никарагуа. В 1903 году США взяли в аренду у Панамы за $10 млн участок земли, прилегавший к месту строительства канала. В 1999 году территории вернули центральноамериканской стране.