Галлюцинации, судороги, смерть: как не отравиться ягодами

В Минэкологии России рассказали, как правильно выбрать ягоды в Подмосковье, где стартовал сезон плодоношения ядовитых для человека растений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Реклама

В августе в Подмосковье наступает пик плодоношения травянистых растений, и некоторые из них могут нанести ущерб здоровью человека. Как отмечают специалисты министерства, опасны, в первую очередь, те растения, чьи плоды представляют собой ягоды или так называемые семянки — односеменные нераскрывающиеся плоды. Любители прогулок по лесу, особенно дети, могут сорвать их и серьезно отравиться.

«Чаще всего за съедобные принимают ягоды волчьелыка обыкновенного или «волчьей ягоды» — ярко-красные сочные костянки,

— предупреждают на сайте. — Содержащиеся в них вредные вещества способны вызвать отравление с тошнотой, слабостью и судорогами, вплоть до летального исхода. При отравлении волчьелыком необходимо вызвать врача и оказать первую помощь: пострадавшему следует обильно пить, принять обволакивающую суспензию типа альмагеля и спазмолитик».

В средней полосе России волчеягодник цветет раньше остальных кустарников. Это растение высотой до 1,5 м с крепким стволом и ветвями, без листьев в нижней части. У него ярко-красные ягоды размером с вишневую косточку.

Волчьелык плодоносит уже с конца июля. Ядовиты не только его плоды, но также цветы и листья. Попав на кожу, яд волчеягодника вызывает покраснение и появление пузырей.

Также ежегодно фиксируются случаи отравления фиолетово-черными ягодами белладонны.

Белладонна — многолетнее травянистое растение. Длина стебля достигает 2 м. Ядовиты все части растения. Они содержат атропин — алколоид, передозировка которым вызывает рвоту, тошноту, снижение артериального давления, тремор, возбуждение, судороги, галлюцинации, раздражительность, угнетает ЦНС и подавляет активность сосудодвигательного и дыхательного центров.

Наиболее частые симптомы отравления — тахикардия, сухость в гортани, в тяжелых случаях — потеря ориентации и бред. При отравлении белладонной необходима срочная помощь медиков. В качестве первой помощи до прибытия врачей рекомендуется вызвать рвоту с помощью раствора соли или большого количества теплой воды, принять активированный уголь.

Черные с сизым налетом красивые ягоды вороньего глаза четырехлистного часто привлекают детское внимание. Растение содержит ядовитое вещество паристифин, которое вызывает судороги.

Вороний глаз опасен целиком. Листья действуют на ЦНС, плоды — на сердце, корневища бьют по ЖКТ. Симптомы отравления — боли в животе, понос, рвота, приступы головокружения, судороги, нарушение работы сердца вплоть до его остановки. Применение растения даже запрещено для медицинских целей, в отличие от той же белладонны.

До прибытия врачей пострадавшему следует дать активированный уголь и обильное питье.

В Подмосковье встречаются и другие опасные растения: паслен, вех ядовитый, лютик, белена черная и другие. Минэкологии напоминает, что не стоит пытаться пробовать ягоды, если точно не известно, что это за растение. Также важно внимательно следить, чтобы этого не делали дети.

Ранее в Воронежской области от отравления грибами скончались девять взрослых и один ребенок. Заведующий воронежским центром острых отравлений Александр Сертаков сообщил, что в большинстве случаев жители данного региона травятся бледной поганкой.

Об этом, по его словам, свидетельствуют симптомы и время развития интоксикации. Как рассказывали сами пациенты, они собирали «зеленушки» или «сыроежки» — с ними легко спутать бледную поганку, отметил токсиколог.

«Есть люди, которые долго тянут, ждут, когда само пройдет, а потом поступают в крайне тяжелом состоянии, когда время для эффективного лечения упущено. Мы проводим дезинтоксикационную терапию, инфузионную терапию, обменный плазмаферез — убираем из организма большое количество плазмы вместе с токсинами, проводим лечение печеночной недостаточности. В некоторых случаях лечение бывает длительным, до месяца», – рассказал Сертаков.