Несогласованный митинг: что ищет следствие в работах студента ВШЭ

Следователи изъяли из Высшей школы экономики (ВШЭ) личное дело и курсовые работы студента Егора Жукова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 27 июля, сообщил на своей странице в Facebook его адвокат Илья Новиков.

«На видео из уголовного дела нет ни одного эпизода, где Жуков ведет себя агрессивно, поэтому следствие сейчас будет искать доказательства идеологической диверсии в студенческих работах», — предполагает он.

Егор Жуков — 21-летний студент факультета политологии ВШЭ и блогер, рассуждающий о политике современной России и рассказывающий о методах ненасильственного сопротивления. Он был арестован по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве.

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Особое внимание полиции привлекли кадры, на которых похожий на Жукова молодой человек «дирижирует» митингующими, задавая направление людской толпе, которая прорывает шеренгу ОМОНа.

По словам Новикова, позже Следственный комитет признал, что на видео не Жуков, но от обвинений не отказался. Юношу перевели из Матросской тишины в СИЗО-4 и заинтересовались его работами, хранившимися в университете.

«К тому моменту, как это выяснилось, кто-то решил, что эта ошибка — недостаточный повод, чтобы отказаться от претензий к нему», — пояснил адвокат.

В Следственном комитете официально не подтверждали, что на видеозаписи запечатлен не Егор Жуков, а также не сообщали, проводилось ли изъятие личного дела и курсовых работ студента. «Газета.Ru» обратилась в ведомство с соответствующим запросом. На момент публикации ответа на него не последовало.

Около 300 преподавателей ВШЭ просили суд освободить Жукова. Поручителями за него выступили более 600 человек, в том числе незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, актриса Чулпан Хаматова, интернет-издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и рэпер Оксимирон, который также предложил выплатить за студента залог в размере 2 млн руб.

Студенты, выпускники и сотрудники ВШЭ обратились к руководству университета с просьбой поддержать Егора Жукова, поручиться за него в суде и принять меры для того, чтобы задержание не сказалось на его обучении и академической жизни.

«Мы, сообщество ВШЭ, считаем, что руководство и администрация Высшей Школы Экономики должны обеспечить полную поддержку Егору Жукову в сложившейся ситуации. Сегодня это единственный способ спасти студента ВШЭ»,

— отмечается в открытом письме.

Не все преподаватели ВШЭ поддерживают пересечение жизни университета и его студентов со сферой политики.

«В университете, в отличие от политики, выбираете не вы, а выбирают вас, — считает профессор ВШЭ Леонид Поляков. — Единственный и достаточный выбор, предоставляемый вам университетом, особенно таким, как Высшая школа экономики – это право самостоятельно формировать свою программу обучения, выбирая под себя элективные курсы. Учиться, образовывать себя, чтобы быть способным реализовывать делиберативную демократию, наращивать интеллектуальный капитал своей страны – вот смысл вашего пребывания в университете... И помните: иногда «пять минут» решают все. Карьеру, судьбу, жизнь – вашу и ваших близких. Поэтому – думайте, прежде чем действовать».

Однако такое мнение разделяют далеко не все.

«Это риторика страха перед государством и его репрессивным аппаратом, — говорит доктор филологических наук и профессор ВШЭ Гасан Гусейнов. — Этот страх превратил нормальных людей в несостоятельных ничтожеств».

Ранее также сообщалось о задержании студентов, выступающих с одиночными пикетами в поддержку Жукова. Трое активистов, стоявших по очереди с плакатами у здания МВД, оказались в отделении полиции.

Также через несколько дней был арестован студент ВШЭ Артем Тюрин — суд признал его виновным в организации пикетов.