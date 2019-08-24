Робот Федор не попал на МКС: «Союз» не смог состыковаться

Космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами.

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Корабль подошел к станции на менее чем 100 метров, завис, а затем начал отход до дистанции 102 метра.

По словам источника агентства в ракетно-космической отрасли, причиной неудачи могла стать неполадка в системе стыковки корабля «Курс».

«Возможно, произошел отказ одного полукомплекта системы сближения «Курс-НА» на корабле, он был автоматически переключен на второй, но и тут возникли проблемы, после чего ЦУП дал команду на увод корабля от станции», — сказал собеседник агентства.

«Курс» — радиотехническая система взаимных измерений параметров движения для поиска, сближения и стыковки космических аппаратов с орбитальной станцией. Она используется с 1986 года. Система состоит из аппаратуры «активного» корабля, который осуществляет все необходимые маневры, и аппаратуры «пассивного» корабля (орбитальной станции), положение которого не управляется системой «Курс».

Сейчас «Союз» находится на безопасном расстоянии от станции. Его еще раз попробуют пристыковать к МКС утром 26 августа. До тех пор корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции. Экипаж МКС должен демонтировать усилитель на одном из узлов и провести его проверку и замену.

Безопасности экипажа станции ситуация с кораблем не угрожает, заявили в Роскосмосе.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это был первый пуск новой ракеты, которая должна заменить «Союзы-ФГ». Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа — на борту находится человекоподобный робот «Федор». Планировалось, что он проработает на МКС 14 дней.

«Робот, который создавался для МЧС, оказался совершенно бесполезным, и использовался для всякой ерунды типа стрельбы с двух рук в тире, под умиление дебилов. Потом его решили «продать» президенту как долгожданный прорыв в космонавтике, и для этого отправить в космос, — прокомментировал ситуацию у себя на странице в Facebook эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич. — Если бы на борту был экипаж, космонавты перешли бы на ручное управление и сами состыковали корабль со станцией. Но на борту куча бесполезного железного хлама».

«Федор» был создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который полетел на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор». Создание робота обошлось примерно в 300 млн рублей.

«Обучением робота занимаются программисты, порядка пяти человек. Пока у робота нет искусственного интеллекта, пока он может только общаться с космонавтами. Такого, чтобы он что-то взял и починил — этого не будет, это опасно», — рассказал перед полетом Евгений Дудоров, исполнительный директор «Андроидная техника».

По его словам, при помощи интерфейса управлять движениями робота будут космонавты, используя его в качестве «аватара». Вместо ног робот имеет так называемые педипуляторы, за которые робота можно будет якорить к МКС.

«Федор» работает на базе операционной системы реального времени, разработанной в Санкт-Петербурге на базе Linux. Робот может работать в автономном режиме 1 час, а также под управлением оператора на большом расстоянии через спутниковую связь. Подзаряжается он через розетку.

Кроме Федора на корабле находятся научное оборудование, продукты и посылки для экипажа, среди которых коробка с тульскими пряниками.

Запуск был сделан беспилотным с целью сертификации ракеты и корабля, а также для проверки всех систем во взаимодействии при пуске. От обычного серийного корабля этот вариант «Союза МС» отличает модернизированная система управления движением и навигации c соответствующей доработкой отдельных бортовых систем, также отсутствие части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа, что позволило увеличить полезную нагрузку.

На 113 секунде полета ракеты была успешно испытана система аварийного спасения. Сближение корабля «Союз МС-14» с МКС и причаливание к исследовательскому модулю «Поиск» планировалось провести в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина и Александра Скворцова, которые находятся на борту станции. Программа полета предусматривала двухсуточную схему сближения транспортного корабля с МКС. Его стыковка была запланирована на 24 августа 2019 года в 08:30 мск.

Планируется, что корабль в течение 12 дней будет оставаться пристыкованным к МКС, а затем совершит посадку.