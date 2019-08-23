Обстановка под Северодвинском: врач съел цезий-137 с пищей

Власти нашли объяснение тому, что в организме одного из врачей, обследовавших пострадавших на военном полигоне под Северодвинском, был обнаружен цезий-137. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова, информация была размещена на сайте пресс-центра правительства Архангельской области.

В администрации признали, что у одного из обследованных специалистов в мышечных тканях были выявлены следовые, подпороговые количества элемента цезий-137.

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Однако специалисты не связывают его обнаружение с участием в ликвидации последствий инцидента в Неноксе. По заключению специалистов ФМБА России, цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях.

«С определенной долей вероятности можно предположить, что в организм человека этот элемент попал через продукты, которые он принимал в пищу», — заявили в правительстве.

Всего обследование прошли более 110 человек –- врачи, специалисты, водители и пилоты, другие сотрудники системы здравоохранения региона. В Архангельске специально для этого была развернута мобильная лаборатория, в которой использовались дозиметры-радиометры, проводилось ультразвуковое исследование щитовидной железы.

«По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела», — говорится в сообщении.

20 медработников также прошли специальное дополнительное обследование с помощью спектрометра в Москве.

8 августа 2019 года на военном полигоне под Северодвинском, рядом с селом Ненокса, прогремели взрывы. Как сообщило Минобороны, это случилось при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, еще около 15 получили травмы разной степени тяжести.

Утром в этот день в Северодвинске было зарегистрировано повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час при норме 0,2 мкЗв/час. К середине дня, впрочем, он снизился до 0,3 мкЗв/час. В Минобороны подчеркнули, что радиационная обстановка в районе нормальная и никакой угрозы нет. Эвакуация населения не проводилась.

«Повышения радиационного фона быть не может, потому что на полигоне этой тематикой не занимаются», — заявил экс-командующий Северным флотом Вячеслав Попов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил СМИ, что безопасность граждан полностью обеспечивается в данном районе.

Позднее медицинские работники, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП, были отправлены на медицинское обследование. На этом настояли они сами. Затраты на все необходимые анализы взяли на себя власти Архангельской области.

Главное управление МЧС по Архангельской области вскоре сообщило, что лабораторный анализ проб грунта, воды и песка, бравшихся с прошлого четверга, показал, что все они соответствуют естественному природному фону по альфа-, бета- и гамма-частицам. Кроме того, замеры проб, выполненные независимыми экспертами, показали результаты, идентичные полученным специалистами центра гигиены и эпидемиологии по Северодвинску.

«Хотя уровень радиации увеличился в 20 раз за короткий период времени, это не представляло угрозы для здоровья жителей Северодвинска. Радиационный фон должен превышать естественный более чем в 1000 раз, чтобы представлять угрозу для здоровья за такой короткий временной промежуток», — отметили позднее в Норвежском агентстве по радиационной защите.

Центр радиационной и ядерной безопасности Финляндии также не выявил опасности.

«Метод, используемый центром позволяет обнаружить очень маленькие концентрации радиоактивных веществ. В образцах не было аномалий, — подчеркнуло ведомство.

С коллегами оказались согласны и в Шведском институте оборонных исследований (FOI). «FOI осуществляет постоянный мониторинг уровней радиоактивных веществ в атмосфере, и в случае любых отклонений от нормальных значений мы проинформируем об этом», – заявил Йонас Босон, представляющий Шведское агентство по радиационной безопасности.