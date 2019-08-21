«Поехали!»: Федор летит к МКС. LIVE

Робот Федор отправился к МКС. Онлайн

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5979167 19.08.2019 Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз... 5979167 19.08.2019 Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз...
5979167 19.08.2019 Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз...

5979167 19.08.2019 Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур и робот «Федор» (коллаж)

Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
С космодрома Байконур стартовала ракета с роботом Федором на борту, который отправится на МКС. За долгожданным пуском «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции.
Трансляция
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06:50

Есть отделение третьей ступени! Корабль «Союз-МС-14» выведен на орбиту. В трансляции слышно, как робот сам себе продолжает что-то комментировать.

06:44

Двигатель второй ступени работает нормально. Федор следит за полетом.

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06:41

120-я секунда полета. Зафиксировано отделение первой ступени.

06:38

Есть старт! «Поехали», — сказал робот и стал комментировать параметры полеты.

06:35

По его словам, при помощи интерфейса управлять движениями робота будут космонавты, используя его в качестве «аватара». Вместо ног робот имеет так называемые педипуляторы, за которые робота можно будет якорить к МКС.

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Испытание робота "Федор", 2016 год Испытание робота "Федор", 2016 год
Испытание робота "Федор", 2016 год

Испытание робота "Федор", 2016 год

Александр Овчаров/РИА "Новости"
06:31

«Обучением робота занимаются программисты, порядка пяти человек. Пока у робота нет искусственного интеллекта, пока он может только общаться с космонавтами. Такого, чтобы он что-то взял и починил – этого не будет, это опасно, — рассказал перед полетом Евгений Дудоров, исполнительный директор «Андроидная техника».

06:26

Человекоподобный робот «Федор» создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который полетит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор».

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Испытание робота "Федор", 2016 год Испытание робота "Федор", 2016 год
Испытание робота "Федор", 2016 год

Испытание робота "Федор", 2016 год

Александр Овчаров/РИА "Новости"
06:19

«Этот пуск у нас юбилейный, 1910 старт ракеты «Союз», — рассказал в эфире телестудии Роскосмоса Сергей Волкой – заместитель по средствам выведения РКЦ «Прогресс».

06:15

«Запуск пройдет в беспилотном режиме и станет испытательным для ракеты-носителя «Союз-2.1а», так как до этого она выводила на орбиту грузовые корабли и различные космические аппараты», - пояснили ранее в Роскосмосе.

06:11

Корабль «Союз МС-14» пилотируемый, однако в этот раз вместо космонавтов на нем тот, кто застаивл себя обсуждать все околокосмическое сообщество последние недели две — человекоподобный робот «Федор».

06:03

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Этим ранним утром мы предлагаем вам вместе последить за стартом с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14».