«Поехали!»: Федор летит к МКС. LIVE

Есть отделение третьей ступени! Корабль «Союз-МС-14» выведен на орбиту. В трансляции слышно, как робот сам себе продолжает что-то комментировать.
Двигатель второй ступени работает нормально. Федор следит за полетом.
120-я секунда полета. Зафиксировано отделение первой ступени.
Есть старт! «Поехали», — сказал робот и стал комментировать параметры полеты.
По его словам, при помощи интерфейса управлять движениями робота будут космонавты, используя его в качестве «аватара». Вместо ног робот имеет так называемые педипуляторы, за которые робота можно будет якорить к МКС.
Испытание робота "Федор", 2016 годАлександр Овчаров/РИА "Новости"
«Обучением робота занимаются программисты, порядка пяти человек. Пока у робота нет искусственного интеллекта, пока он может только общаться с космонавтами. Такого, чтобы он что-то взял и починил – этого не будет, это опасно, — рассказал перед полетом Евгений Дудоров, исполнительный директор «Андроидная техника».
Человекоподобный робот «Федор» создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который полетит на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор».
Испытание робота "Федор", 2016 годАлександр Овчаров/РИА "Новости"
«Этот пуск у нас юбилейный, 1910 старт ракеты «Союз», — рассказал в эфире телестудии Роскосмоса Сергей Волкой – заместитель по средствам выведения РКЦ «Прогресс».
«Запуск пройдет в беспилотном режиме и станет испытательным для ракеты-носителя «Союз-2.1а», так как до этого она выводила на орбиту грузовые корабли и различные космические аппараты», - пояснили ранее в Роскосмосе.
Корабль «Союз МС-14» пилотируемый, однако в этот раз вместо космонавтов на нем тот, кто застаивл себя обсуждать все околокосмическое сообщество последние недели две — человекоподобный робот «Федор».
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Этим ранним утром мы предлагаем вам вместе последить за стартом с Байконура ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14».