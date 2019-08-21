«Поехали!»: Федор летит к МКС. LIVE

«Обучением робота занимаются программисты, порядка пяти человек. Пока у робота нет искусственного интеллекта, пока он может только общаться с космонавтами. Такого, чтобы он что-то взял и починил – этого не будет, это опасно, — рассказал перед полетом Евгений Дудоров, исполнительный директор «Андроидная техника».