Дороже Аляски и Луизианы: как США купили Виргинские острова

Мировое сообщество вот уже третий день обсуждает беспрецедентный демарш президента США Дональда Трампа – притязания на Гренландию, территория которой принадлежит Дании. Трамп ранее подтвердил на пресс-конференции, что интересовался возможностью покупки Гренландии, которую он назвал «стратегически интересной». Ранее об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

А в ночь на среду стало известно, что в связи с отказом Дании продавать свои земли Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксе.

«Дания - особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что она не заинтересована в обсуждении приобретения Гренландии, я перенесу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время», - написал Трамп. Своей прямолинейностью премьер сэкономила немало средств и усилий как для США, так и для Дании, добавил он. При этом Трамп выразил надежду на то, что позиция властей Дании изменится.

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Притязания Трампа вызвали недоумение во всем мире не только своей прямотой и бесцеремонностью – дело в том, что в новейшей истории международных отношений слишком давно, уже несколько десятилетий, не происходило продаж территорий одних странами другим.

Были в основном захваты, а также мирные или не очень отделения территорий.

История торговли США с Данией за территории началась не на днях. История США вообще богата разного рода покупками территорий. Так, еще в 1803 году США приобрели у Франции почти четверть своей современной территории, отдав всего $15 млн.

А в 1867 году состоялась знаменитая сделка по покупке у России Аляски за $7,2 млн золотом. Всего — более 1,5 млн кв. км земли по цене 4,74 цента за гектар, почти на треть дешевле, чем Наполеон продал Луизиану.

Наконец, последней крупной территориальной сделкой был договор, заключенный между США и той же Данией во время Первой мировой войны, когда Дания продала США Виргинские острова.

Сумма сделки составила $25 млн.

За эти крохотные территории в Карибском море американцы заплатили больше, чем за Аляску, Флориду, и колоссальные территории, купленные вместе с Луизианой, вместе взятые. Причина проста — $15 млн, выплаченные в 1803 году, стоили гораздо дороже двадцати пяти миллионов в 1917.

К Виргинским островам США присматривались еще в XIX веке, когда архипелаг был Дании не очень и нужен. К концу Гражданской войны в США Вашингтону понадобилась военно-морская база в Карибском море. Тогда Дания готова была продать острова за $7,5 млн, но сделка не состоялась из-за отказа Сената США ратифицировать договор.

Как правило, страны, решившие продать свои территории, шли на это в сложный военный период, опасаясь потери территорий, или когда ими было сложно управлять.

Так было и с Виргинскими островами – сделка состоялась в 1917 году, в самый разгар Первой мировой войны. Тогда США, участвуя в войне, опасались, что Виргинские острова могут быть захвачены Германией и станут базой для немецкого флота.

Тогда в Дании было решено провести референдум, на котором жители государства, как и обитатели самих островов, согласились на продажу. Сделка оказалась прибыльной —

$25 млн тогда равнялись половине годового бюджета королевства.

Так к США отошли крупнейшие острова территории, Санта-Крус, Сент-Джон и Сент-Томас, которые сегодня превратились в популярные туристические направления.

Сегодня эта группа островов имеет статус неинкорпорированной организованной территории США. Их жители имеют статус граждан США. Они не могут участвовать в выборах президента США, но могут участвовать в первичных выборах кандидатов в президенты.

Кстати, именно после покупки Виргинских островов США признали права Дании на всю территорию острова Гренландия.

Трамп не первый президент США, заговоривший о продаже Гренландии. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предложил Дании $100 млн за остров, выглядевший слишком притягательным в геополитическом и стратегическом плане – начиналась Холодная война.

Однако тогда Дания от продажи отказалась.

В среду, после отказа Дании продавать Гренландию, стало известно, что администрации президента США Дональда Трампа готова была предложить Дании $600 млн в год за передачу острова в бессрочное владение. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник. По информации издания, сумма была высчитана исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. Длительность выплат не уточняется.