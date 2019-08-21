Энцефалит и мертворождение: чем страшен листериоз

В Испании объявили санитарную тревогу в связи со вспышкой листериоза. В автономном сообществе Андалусия на юге страны листериозом заразились не менее 80 человек, 56 из них были госпитализированы.

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«Органы местного самоуправления получили предупреждения о тревоге по двум сетям оповещения: тревога, связанная с продовольственной безопасностью, также была активирована санитарная тревога», — сообщила министр здравоохранения, потребления и социального обеспечения Мария Луиса Карседо.

Как установили власти, источником распространения инфекции является мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis.

Листериоз — это бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes. Листерии обитают в почве, из которой они могут попадать в растения. Источником заражения сельскохозяйственных животных становятся корма, в частности, силос, где листерии размножаются.

Листерии достаточно устойчивы во внешней среде. При благоприятных условиях (низких температурах, достаточной влажности) они способны не только длительно сохраняться, но и размножаться при 4-6°С в почве, воде, пищевых продуктах (мясе, молоке, овощах, квашеной капусте), в том числе при хранении продукции в холодильнике.

В природе листериозом болеют многие виды диких животных, в том числе грызуны и птицы. Заболевание случается практически у всех видов сельскохозяйственных и домашних животных, декоративной и домашней птицы.

Основной способ заражения людей листериозом – пищевой.

Бактерия попадает в организм человека вместе с продуктами питания, которые, в свою очередь, заражаются в процессе производства и хранения. В группе риска — беременные женщины, новорожденные, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

У беременных женщин при наличии заболевания часто диагностируется патологическое течение беременности: невынашивание плода, преждевременные роды, мертворождение.

Смертельный исход при врожденном листериозе регистрируется в 80%.

После проникновения в организм листерии оседают в лимфатических узлах, где и начинают интенсивно размножаться. Затем с током крови разносятся в различные органы (ЦНС, печень, селезенка), формируются гранулемы (плотные бугорки, в большом количестве содержащие микроорганизмы), а в некоторых случаях и абсцессы.

В зависимости от продолжительности заболевания различают острый (1–3 месяца), подострый (3–6 месяцев) и хронический (дольше 6 месяцев) листериоз. Инкубационный период при листериозе длится от 3 до 45 (чаще 8-20) дней. Для всех форм характерны симптомы интоксикации разной степени выраженности — острое начало заболевания, повышение температуры тела, головная боль, общая слабость, отсутствие аппетита, боли в костях, мышцах, сухожилиях, суставах.

В большинстве случаев регистрируется гастроэнтеритическая форма листериоза, которая проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе, диареей, обычно на фоне повышения температуры тела до 38-39°С. Нередко через 3-4 дня состояние больного внезапно резко ухудшается и определяются признаки поражения центральной нервной системы в виде менингита, энцефалита или их сочетания.

Диагноз ставится на основе результатов осмотра пациента и бактериального посева.

Обнаружение листерий в кале и моче имеет меньшую диагностическую ценность, так как может встречаться и у здоровых людей.

Пациентам рекомендовано обильное питье и диета с большим содержанием витаминов. Лечение комплексное, в зависимости от преобладающей формы заболевания. Всем больным показана терапия антибиотиками (тетрациклин, эритромицин, левомицитин).

Антибактериальные препараты назначаются на весь период повышенной температуры тела и еще в течение 5-7 дней после нормализации температуры. Для лечения интоксикации используются капельницы с изотоническими растворами и диуретики. При поражении глаз местно применяется раствор альбуцида и глюкокортикоидов.

Длительность пребывания в стационаре варьируется в зависимости от формы заболевания и колеблется от 14 до 28 дней. Считается, что после нормализации температуры и исчезновении основных клинических проявлений заболевания пациент становится незаразен, и может быть выписан из больницы.

После выписки из стационара больному следует находиться под наблюдением инфекциониста в течение двух лет.

Наиболее распространенные осложнения листериоза – эндокардит, врожденные пороки развития у детей больных женщин, гибель новорожденных при прогрессировании дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, а также при развитии гнойного менингита, пневмония и гнойный плеврит у грудных детей, гепатит, последствия поражения центральной нервной системы (умственная отсталость, параличи, эпилепсия, судороги) после излечения.

При отсутствии выраженного ослабления иммунитета и при своевременном лечении прогноз для выздоровления благоприятный. Но у новорожденных и детей до года, пожилых людей и лиц с иммунодефицитом даже на фоне адекватного лечения листериоз сопровождается высокой смертностью.