Вихри и термиты: откуда берутся круги на полях

Конец ХХ века ознаменовался растущим шквалом сообщений о загадочных кругах на полях. Это совпало с растущей популярностью уфологии и якобы наблюдаемых летающих тарелках. Первыми о таинственных фигурах сообщили в 1972 году британцы, но пик находок пришелся на последнее десятилетие — только в 1990 году было найдено около 500 таких кругов. По мере освещения феномена в СМИ счет находок пошел на тысячи.

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Со временем фигуры становились все сложнее. Так, обнаруженная 14 августа 2001 года в Уилтшире фигура имеет диаметр около 450 м и состоит из 409 кругов.

На самом деле, первые упоминания о феномене появились еще в XVII веке.

В 1678 году в Великобритании вышла брошюра «Дьявол-косарь», где была нарисована характерная фигура с рогами и копытами, выкашивающая два круга на поле.

Wikimedia Commons

В 1686 году профессор химии Оксфордского университета Роберт Плот написал книгу «Естественная история Стаффордширa», в которой описывал это явление. В 1880 году кругам на полях даже была посвящена статья в журнале Nature.

«Ростки пшеницы на поле были сильно помяты, но не полностью, а лишь местами. Издали они были похожи на идеально круглые пятна, — описывал исследователь-любитель Джон Рэнд Капрон свои наблюдения. — Я не сумел найти никакого внятного объяснения правильной геометрической форме этих участков. Можно лишь предположить, что здесь поработал какой-то странный вихрь».

В сентябре 1991 года в создании кругов признались британцы Дэвид Чорли и Дуглас Бауэр. По их словам, первый узор они сделали в 1978 году, вдохновившись фотографиями дорожек, оставляемых на хлебных полях сельскохозяйственной техникой. Они предоставили видеозаписи, где занимаются созданием кругов, после чего их примеру последовали сотни британцев, канадцев, американцев, австралийцев, индийцев и даже японцев.

Заявления о рукотворности кругов мало на что повлияли — люди продолжали верить, что над полями то и дело появляются летающие тарелки, а количество «специалистов» по уфологии росло в геометрической прогрессии.

Впоследствии круги стали появляться и в России, сея смуту в сердцах доверчивых граждан. В 2001 году корреспонденты «Комсомольской правды» провели эксперимент — с помощью мотоблока создали круг в Подмосковье и отвезли к нему пару уфологов. Те, хотя и предположили сначала, что круг может быть поддельным, в итоге сошлись на том, что вероятность приземления в этом месте НЛО — 93-95%.

«Круг, конечно, инопланетный. Подделки совсем не такие», — уверенно заявляли «эксперты».

Так изданию удалось показать, что при желании даже якобы разбирающиеся в вопросе люди могут углядеть в поделке дилетантов следы инопланетного визита, а в дырке от кола — след ступицы НЛО.

Тем не менее, не все круги на полях сделаны людьми. Изучив несколько десятков таких фигур, американские исследователи из Биофизической лаборатории, расположенной в поселении Грасс Лейк, выяснили, что большая их часть — результат воздействия микроторнадо. Воздух вращается по часовой стрелке и приминает растения. Кроме того, такие вихри обладают зарядом, поэтому частицы пыли, попавшие внутрь, могут излучать свет. Это объясняет светящиеся огни, о которых рассказывают свидетели внезапного возникновения таинственных кругов.

«Неоднократно задокументированное удлинение и изгиб стеблей, отобранных в формациях в промежуток времени от нескольких часов до нескольких дней после их появления на полях, частое возникновение полостей, а также тот факт, что образование кругов происходит в соответствии с законом поглощения электромагнитной энергии Бугера — Ламберта — Бера — все это свидетельствует о вовлеченности в процесс образования культур интенсивных плазменных энергий, передаваемых очень быстро», — пишут авторы работы.

Но и микроторнадо — не единственная причина появления кругов.

Так, в 2013 году немецкие исследователи выяснили, что круги диаметром 2-40 м на юго-западе Африки образовались, по-видимому, благодаря термитам. Так называемые «ведьмины круги» выглядят как круглые проплешины с буйно растущей по краям травой, и их появление, разумеется, тоже иногда приписывается инопланетянам. Согласно же местным мифам, это следы богов или участки земли, некогда отравленные дыханием подземного дракона.

Исследователь Норберт Юргенс выяснил, что эти круги — ловушки для влаги: в их центре нет растительности, которая бы высасывала и испаряла воду, поэтому она быстро просачивается сквозь песок и надолго сохраняется под поверхностью.

Ученый предположил, что круги образуются под действием биологических факторов, и изучил видовой состав их «населения». Оказалось, что только несколько видов насекомых часто встречаются в ведьминых кругах, а во все сезоны и во всех кругах был найден только один вид — песчаный термит Psammotermes allocerus. Чтобы проверить, являются ли термиты причиной появления кругов или только «колонистами», Юргенс обследовал молодые, только зарождающиеся круги и обнаружил множество термитов. Именно они выедали корни травы, прокладывая свои подземные галереи, что и приводило к появлению проплешин и зарождению кругов.

А в 2016 году специалисты из Принстона подтвердили эту версию с помощью компьютерного моделирования, внеся в нее дополнения — причина оказалась еще и в борьбе растений за влагу, которой так не хватает в пустыне. Сочетание погони травы за ценным ресурсом и столкновения колоний термитов и приводили к образованию кругов.

Некоторые наиболее сложные фигуры — действительно следы разумных цивилизаций, только не инопланетных, а древних земных.

Археологи из организации Historic England доказали, что это следы доисторических поселений, могильных курганов и культовых сооружений.

Чаще всего они относятся к железному веку и эпохе римского владычества.

Дело в том, что местами под землей сохранились фундаменты древних зданий, и в этих местах плодородный слой почвы намного тоньше. Из-за этого злаки растут хуже и быстрее высыхают в очень жаркую погоду. В итоге на полях образуются темные и светлые полосы, повторяющие контуры древних построек. Так что загадочные фигуры могут служить хорошей подсказкой для археологов.

Так или иначе, доказательств о том, что круги оставляют инопланетяне, несмотря на длительную историю изучения феномена, до сих пор нет — все данные сводятся к анекдотическим свидетельствам и заключениям «специалистов», которые не знают, как выглядит дыра от кола.