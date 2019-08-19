«Команда смертников»: что писала разведка США о Чернобыле

В США обнародован рассекреченный доклад американской разведки, посвященный анализу аварии на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в апреле 1986 года. Документ, составленный от лица помощника по вопросам разведки государственного секретаря США Мортона Абрамовица своему руководителю Джорджу Шульцу, опубликован на сайте Национального архива безопасности США.

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Темой доклада была «оценка жертв на чернобыльском реакторе», сделанная на основе имевшихся разведданных — среднем количестве ежедневно работавших на нем людях и масштабах разрушений.

«Обычно дневная смена на одном блоке реактора РБМК составляет порядка ста человек, ночная смена — порядка 25-35 человек. Это значит, что, поскольку блоки 3 и 4 расположены рядом, в дневное время до двухсот человек

или 50-70 человек ночью могли работать вблизи реакторного блока, когда произошла авария, — говорится в докладе.

– Несмотря на то, что можно было бы ожидать приказа о немедленной эвакуации в момент осознания серьезности аварии, довольно большая часть персонала могла остаться для проведения экстренных процедур в попытке заглушить реактор и выяснения, какая проблема стала ее причиной».

Эта часть персонала станции, оставшаяся в реакторной зоне, в докладе называется «командой смертников», которую оставили на станции для решения проблемы.

«Если аварийная ситуация продолжалась какое-то время, мы ожидаем, что аварийная команда усиливалась по мере осознания серьезности ситуации. Контролеры и бригадиры смены с других блоков должны были быть вызваны, чтобы убедиться в принятии необходимых мер для исключения возможной катастрофы», — говорится в докладе.

На основе числа пожарных машин и машин скорой помощи, видимых на кадрах с места событий, составители доклада сделали вывод, что для ликвидации аварии были призваны дополнительные силы.

«Учитывая число машин на месте и, исходя из необходимости усиления аварийной команды, в непосредственной близости от реактора в момент взрыва газа/пара, когда оторвалась крышка реактора и произошли серьезные повреждения конструкции, могли находиться до ста человек», — говорится в докладе. – Опираясь на уровень разрушений, видимый с места аварии, мы считаем, что все люди, находившиеся в непосредственной близости от взорвавшегося четвертого блока, погибли или получили смертельные дозы радиации в момент взрыва».

На основе этих данных составители доклада сочли абсурдным заявление советской стороны о всего двух погибших в результате взрыва реактора.

«Все разведывательное сообщество считает число два нелепым», — говорится в выводе.

26 апреля 1986 года в четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР, взорвался реактор. Ликвидацией аварии занимались более полумиллиона человек. Многие из них из-за облучения серьезно подорвали здоровье, некоторые умерли уже в первые месяцы после начала работ.

В результате аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС в 1986 году в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных материалов, из-за чего в первые дни были в срочном порядке отселены жители города Припять и прилежащих населенных пунктов. В скором времени советским правительством вокруг АЭС была организована зона отчуждения площадью 4300 квадратных километров.

Сегодня эта зона охватывает территорию двух государств — Украины и Белоруссии, на ней почти не проживают люди.

Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Уже к ноябрю 1986 года над четвертым энергоблоком было воздвигнуто «Укрытие», более известное как «саркофаг». Старый саркофаг был, по сути, большой бетонной коробкой (на его постройку ушло 400 тыс. кубометров бетонной смеси и 7 тыс. т металлоконструкций). Воздвигнутый в спешке, он тем не менее 30 лет сдерживал дальнейшее распространение радиации от реактора. Однако его перекрытия и стены уже обветшали и начали разрушаться: так, в 2013 году обвалились навесные плиты площадью 600 кв. м над машинным залом. По заявлениям властей, правда, повышения радиационного фона это за собой не повлекло.

Постройка второго саркофага началась в 2007 году. Планировалось, что он будет представлять собой подвижную арку, которая накроет реактор вместе со старым саркофагом, после чего можно будет заняться разборкой, дезактивацией и захоронением останков энергоблока. Изначально проект собирались завершить к 2012/13 году, но сроки сдвинулись из-за финансовых проблем, он был завершен в 2016 году.

Новый саркофаг, получивший название «Новый безопасный конфайнмент» (от англ. сonfinement — «ограничение»), стал самой большой наземной передвижной конструкцией.

Деньги на проект были выделены Украиной, Россией и рядом западных стран. Всего на постройку было потрачено в общей сложности более $2 млрд.