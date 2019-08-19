Отработают на почках: человеку могут пересадить сердце свиньи

Свинья может стать донором сердца для человека уже в течение трех лет, считает британский хирург Терренс Инглиш, который первым в Великобритании сумел успешно пересадить сердце. Об этом он сообщил изданию The Telegraph.

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До конца этого года, говорит он, один из пациентов его ученика пройдет через операцию по пересадке свиной почки. Успех этой операции откроет путь к новым возможностям.

«Если результат ксенотрансплантации будет удовлетворительным при пересадке свиных почек человеку, то вполне вероятно, что в течение нескольких лет дело дойдет и до сердец. Если это сработает с почкой, то может сработать с сердцем», — считает Инглиш.

В Великобритании сейчас донорского сердца ожидают 280 пациентов, однако спрос значительно превышает предложение. Поэтому врачи ищут способы использовать органы животных или выращенные в лаборатории. Органы свиней имеют схожие с человеческими размеры и строение, поэтому вполне могут подойти.

Ксенотрансплантация – это пересадка органов и тканей от одного биологического вида другому.

Первые эксперименты по межвидовому переливанию крови датируются еще XVII веком, однако успешными они не были. К XIX веку ученые начали экспериментировать с межвидовой трансплантацией кожи. Донорами выступали овцы, кролики, собаки, кошки, крысы, куры, и даже голуби. Медицинские записи свидетельствуют, что хирурги того времени для васкуляризации донорских лоскутов кожи на несколько дней «пришивали» живое животное к реципиенту. С лягушки – самого популярного донора – кожу обычно сдирали и сразу пересаживали больному. Однако нельзя точно сказать, сколько из подобных операций действительно прошли удачно.

Первая достоверно успешная ксенотрансплантация произошла в 1838 году — пациент получил роговицу свиньи, которая прижилась. С того времени эту операцию повторяли неоднократно в разных странах.

Прорывом в области ксенотрансплантации стали работы ученых Исследовательской программы кардиоторакальной хирургии при Национальном институте сердца, легких и крови США. Они успешно пересадили генетически модифицированные сердца свиней бабуинам, причем новые органы функционировали более года.

В 2011 году в Научном Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева прошла историческая операция — врачи имплантировали пациентке клапан сердца, сделанный из митрального клапана свиньи.

Операцию провел российский кардиохирург Лео Бокерия. Хотя и ранее для пересадки использовались клапаны, изготовленные из тканей наружной оболочки сердца свиней, митральный клапан был взят за основу впервые. Свинью выращивали специально для пациентки.

После того, как митральный клапан со всеми составными частями извлекли из тела свиньи, его тщательно готовили и обрабатывали. Подготовка заняла два месяца. В ходе операции хирурги применили еще одну инновацию: в мышцу клапана они ввели стволовые клетки пациентки, чтобы он успешно прижился.

Профессор Кристофер МакГрегор, бывший ассистент Инглиша, смог обнаружить гены, удаление которых у свиней позволит использовать их органы в теле человека. Он считает, что этот метод может сработать при пересадке почки.

«Люди, защищающие права животных, скажут, что это совершенно неправильно, — отмечает Инглиш. — Но если ты можешь спасти жизнь, разве это не лучший вариант?».

Генетик из Гарвардского университета Джордж Черч, соучредитель и советник американской фирмы eGenesis, также работает над адаптацией органов свиней, чтобы в конечном итоге сделать их пригодными для трансплантации пациентам. Профессор Черч и его коллеги используют технологию редактирования генома CRISPR для модификации органов свиней, чтобы уменьшить вероятность их отторжения. Эксперименты проводятся на обезьянах.

«То, что мы делаем — необходимый шаг, — говорит представитель компании Джеймс Маркманн. — Мы не можем пересадить модифицированный орган человеку, пока операция не будет отработана на крупных животных».

Точный характер текущих экспериментов — какие органы пересаживаются, какие виды экспериментальных обезьян-реципиентов используются и как выращиваются свиньи — остается в тайне.

Более ранние эксперименты разных исследовательских коллективов уже показали, что пересадка сердца свиньи обезьяне возможна — животные жили с новыми органами от полугода до двух лет. Если дальнейшие эксперименты окажутся еще более успешными, исследователи могут в конечном итоге перейти к проверке возможности использования межвидовых трансплантатов в организме человека и потенциально снизить существующий спрос на донорские органы.