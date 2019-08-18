«Подлежит экзекуции»: как Гитлер казнил друга Сталина

18 августа 1944 года в концлагере Бухенвальд по прямому указанию Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера был расстрелян Эрнст Тельман – лидер немецкой компартии (КПГ), враг фюрера и крупный политический деятель, имевший большие перспективы войти в руководство послевоенной Германии. В нашей стране имя коммуниста хорошо известно, как минимум, по значительному количеству поселков (их около 10) и улиц, названных в его честь. В Москве у метро «Аэропорт» имеется большой памятник знаменитой жертве нацистов.

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В начале 1920-х уроженец пролетарского Гамбурга и участник Первой мировой войны Тельман занял ведущую позицию в немецком коммунистическом движении, обескровленном после убийства Розы Люксембург и Карла Либкнехта. В 1924-м он возглавил ЦК компартии, а чуть позже принял на себя и руководство ее боевым крылом под названием «Рот Фронт». Вплоть до массовых репрессий против коммунистов и формирования однопартийной системы в 1933 году Тельман заседал в рейхстаге.

После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера и НСДАП Тельман и КПГ естественным образом стали их первостепенными оппонентами.

Не удивительно, что нацист поспешил избавиться от коммуниста, едва только получив такую возможность. При этом Гитлер не мог просто убить Тельмана. Во-первых, он еще не обладал абсолютной силой в стране и был вынужден заботиться об имидже нацизма. Во-вторых, на парламентских выборах в ноябре 1932 года КПГ во главе с Тельманом показала третий результат: коммунистам отдали свои голоса 6 млн немцев, что было эквивалентно почти 17%. Чтобы претендовать на полную власть, Гитлеру требовалось избавиться от всех левых.

Для этих целей, как известно, была использована провокация с поджогом рейхстага 27 февраля 1933-го. В преступлении обвинили коммунистов. Силовая опора нацистской партии – штурмовые отряды СА – открыли охоту на членов КПГ. Их офисы громили, кого было можно – убивали, других бросали в тюрьму. 3 марта аресту подвергся Тельман. По особому распоряжению Гитлера его содержали в одиночной камере. Лидер НСДАП удовлетворенно потирал руки: с наиболее опасным врагом, похоже, покончено.

Активная пропаганда правых против левых сделала свое дело: на внеочередных выборах в рейхстаг, состоявшихся через два дня после ареста Тельмана, коммунисты набрали 12,3% или 4,85 млн голосов, но остались третьими. Показатели НСДАП при этом существенно возросли.

Согласно обвинительному заключению от 17 декабря 1934 года, председателю запрещенной нацистами КПГ инкриминировалось соучастие в подготовке переворота с целью установления диктатуры пролетариата в Германии. Над Тельманом готовился показательный процесс, однако инцидент в Лейпциге заставил нацистов отказаться от своих замыслов. Судебное разбирательство по делу о поджоге рейхстага, задуманное как обличение «преступных происков» левых, превратилось в бенефис болгарского коммуниста Георгия Димитрова, который использовал трибуну для обвинения самих нацистов.

После понесенного морального унижения в НСДАП больше не организовывали публичные процессы над своими противниками.

Обвинение, основанное на публикациях и внутрипартийных документах КПГ, кроме оставшихся без ответа антифашистских призывов КПГ к массам и революционных намерений коммунистов, не смогло привести факты «государственной измены» Тельмана.

В неволе Тельман неоднократно подвергался давлению со стороны нацистов, убеждавших его подать заявление об отказе от коммунистических взглядов. Аналогичное предложение поступило лидеру парламентской фракции КПГ Эрнсту Торглеру, который в итоге предал свои убеждения, согласился на сотрудничество с нацистами и был с позором исключен из компартии. Обменяв честь на свободу, Торглер помогал гестапо разоблачать коммунистов и поступил под начало Йозефа Геббельса в министерство пропаганды.

Однако более принципиального Тельмана нацистам сломать не удалось, несмотря на все старания. За решеткой коммунист имел доступ к бумаге, чернилам и газетам, что позволяло не только следить за международной обстановкой, но и общаться с внешним миром. Через супругу и дочь, приходивших к нему на свидания, Тельман передавал на волю письма. Несколько десятков адресовались руководителям СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову. Часть этих писем были известны еще в советское время и публиковались в печати без «острых» фрагментов. Другие обнаружились в архиве президента России уже в 1990-е.

«После заключения договоров о ненападении и дружбе между Германией и СССР тюремные условия Тельмана были значительно улучшены, — отмечал в своей книге «Мировая революция и мировая война» известный историк и философ, специалист по антисталинской оппозиции Вадим Роговин. — Его свидания с женой теперь происходили два раза в неделю и длились по восемь часов. Эти свидания проходили наедине, без наблюдения тюремных надзирателей.

Поскольку Роза Тельман не подвергалась досмотру, она имела возможность тайно выносить из тюрьмы письма Тельмана советскому руководству.

Хотя за Розой было установлено наблюдение, она около десяти раз посетила советское посольство, куда передавала письма своего мужа, которые немедленно переправлялись в Москву. Таким путем в 1939-1941 годах в Москве оказалось 24 письма Тельмана».

В целях конспирации во всех письмах, кроме первого, отсутствовали адресаты и подписи автора. К советским руководителям Тельман обращался словами «Дорогой товарищ». Обращение «Тебе и ближайшим товарищам» было адресовано Розе и соратникам по КПГ, находившимся в подполье.

Если до заключения пакта Молотова-Риббентропа Тельман высказывался за создание коалиции Англии, Франции, СССР и США против фашистских держав, то после обнародования документа он выражал надежду на свое скорое освобождение.

«Я именно теперь убежден, что Сталин и Молотов не упустили и не забыли при переговорах в Москве с Риббентропом поставить вопрос об освобождении политических заключенных в Германии, в том числе и меня. Для меня вполне понятно, что мои друзья могли поступить только так, а не иначе», — отмечал коммунист, указывавший также на почти полное прекращение в немецкой прессе «лжи и клеветы против Советского Союза».

Однако Тельман ждал напрасно: договор о дружбе между странами никак не отразился на его судьбе. В феврале 1940 года нацисты предложили ему подписать документ, «поносящий коммунизм и объявляющий о его отречении от коммунизма». Тельман вновь отказался, хотя ему пытались внушить, что «его друзья покинули его».

В общей сложности экс-глава КПГ находился в заключении более 11 лет. До 1937 года его содержали в берлинском застенке Моабит, а следующие шесть лет – в тюрьме Ганновера, откуда он был переведен в Баутцен.

В 1950 году журнал «Огонек» опубликовал отрывок из книги о Тельмане за авторством известного немецкого писателя-антифашиста, члена ЦК Социалистической единой партии Германии (правящей партии в ГДР) Вилли Бределя. В тексте был приведен рассказ ефрейтора вермахта Вальтера Лессера, который сдался РККА в декабре 1943 года, а до призыва в армию служил надзирателем в Баутцене. Военнопленный поведал о своей встрече с Тельманом в тюрьме. Коммунист якобы предсказывал крах Третьего рейха.

«Тельман смотрел на меня некоторое время молча, потом в тоне, не допускающем возражений, ответил, что война с СССР – величайшая ошибка Гитлера.

«Германии никогда не победить Советскую Россию, потому что Советская Россия стала самой сильной державой.

Немецкий народ исключительно заинтересован в дружбе с советским народом».

Вопрос о будущем Тельмана обсуждался 14 августа 1944-го в гитлеровской ставке «Волчье логово». Четыре дня спустя Гиммлер приказал перевезти вождя коммунистов в Бухенвальд.

«Тельман подлежит экзекуции», — записал в своем блокноте рейхсфюрер СС. Приговор оперативно был приведен в исполнение. Жену и дочь убитого политика, также брошенных в концлагеря, в 1944 году освободила Красная армия.

По утверждению Бределя, нацистское руководство не решилось сознаться в расстреле Тельмана. Гибель коммуниста списали на бомбардировку окрестностей Веймара британскими и американскими ВВС, которая якобы произошла 28 августа. Как уточнял писатель, ссылаясь в своем материале на данные радиосводок за те дни, самолетов союзников над территорией Германии тогда замечено не было.

«Эта неуклюжая и беззастенчивая ложь – результат плохо согласованной работы геббельсовского министерства пропаганды и гестапо, — писал Бредель. – Гитлеровские бандиты не посмели сознаться в этом преступлении. Вместе с тем они понимали, что затасканные формулировки вроде «убит при побеге» или «покончил жизнь самоубийством в тюрьме» уже утратили всякое правдоподобие. Чтобы скрыть убийство Тельмана, был пущен в ход новый трюк».