«Опасны периоды миграции»: как чайки сбивают самолеты

Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский». Причиной стал пожар в двигателе лайнера из-за попавшей в него птицы — на взлете самолет встретился со стаей чаек.

Реклама

На борту находились 234 человека, среди них семь членов экипажа. По данным Минздрава, 23 человека госпитализировали, в том числе трое детей.

В Кремле назвали действия пилотов, сумевших посадить самолет без жертв, героями.

«Давайте поздравим друг друга <...> пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству транспорта подготовить документы для представления к наградам членов экипажа.

Когда чайки становятся опасны для самолетов и стоит ли бояться их в городах, «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции РАН, кандидат биологических наук Виктор Зубакин.

Чайки обитают не только у моря, но и на внутренних водоемах, в том числе у озер и рек. На территории России распространены озерная чайка, сизая чайка и другие виды. Хотя основной рацион чаек составляют черви, жуки и другие беспозвоночные, они не прочь подкрепиться также рыбой и мелкими грызунами. Эти птицы часто кормятся пищевыми отходами на свалках, в местах переработки рыбы и других продуктов, и в городах.

Какие именно чайки могли навредить самолету, точно сказать нельзя.

«Это могли быть озерные чайки, сизые чайки, которые появляются со второй половины июля и вплоть до октября. Скорее всего, это были сизые чайки — озерные в это время уже снижают численность, откочевывают. Также это могли быть серебристые чайки-хохотуньи и многочисленные гибриды. Наверняка можно сказать только по останкам птиц», — поясняет Зубакин.

Как и некоторые другие птицы, чайки могут быть опасны для самолетов.

Особое внимание следует обратить на определенные периоды.

«Опасны периоды миграции, когда птицы, грубо говоря, весной летят на север, а в конце лета и осенью — на юг, — говорит специалист. — Плюс ко всему, начиная с июля опасны ненаправленные кочевки озерных чаек, в частности молодых, которые еще не очень хорошо ориентируются по сравнению со взрослыми. Риск их попадание в самолеты и другие технические средства передвижения гораздо более вероятен, чем у взрослых».

Москвичи и жители Подмосковья жалуются на засилье чаек, однако на самом деле это лишь видимость и их численность не растет, отмечает Зубакин.

«Чайки сейчас во многом связаны со свалками, но нельзя сказать, что их становится больше. Озерная чайка, наоборот, по сравнению с 1980-ми годами в два-три раза уменьшила численность. Сейчас может казаться, что их стало больше, потому что с севера подкочевывают сизые чайки. В это время их в Московской области несколько десятков тысяч. Но долгосрочной тенденции к росту численности нет», — говорит он.

В июле в Великобритании чайка унесла собаку прямо из сада хозяйки — птица спикировала, схватила чихуахуа и улетела прочь.

Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки. Однако в Москве переживать о подобных случаях не стоит, уверяет Зубакин — наши чайки для таких выходок слишком мелкие. Тем не менее, они могут представлять определенную опасность.

«В Великобритании чайки крупнее, чем у нас — там водится серебристая, морская чайка, клуша. У нас таких случаев нападения на собак, на людей нет, — рассказывает он. — Но чайки — птицы компанейские, их скопления могут быть опасны в ситуации с птичьим гриппом.

Впрочем, переоценивать опасность не стоит — от наших сизых голубей в плане всяких эпизоотий ее гораздо больше, чем от чаек.

Кроме того, в Прибалтике, а немного и у нас чайки начинают гнездиться на крышах домов. Если их много, они создают проблемы в плане загрязнения — в частности, из-за помета. Но это не настолько у нас пока массовое явление, чтобы бить тревогу».

О нападениях на людей переживать тоже не нужно — они происходят лишь в определенных случаях, да и тут чайки не наносят существенного вреда здоровью, хотя столкновение с ними может оказаться весьма неприятным.

«На людей чайки нападать не склонны. Но если кто-то подойдет к их колонии в период, когда у них птенцы, они начинают пикировать с криком, могут весьма болезненно ударять лапами. Крачки могут тюкать клювом по темечку, но это вполне законная реакция родителей. Так ведут себя многие птицы, просто они поменьше, поэтому им сложнее воздействовать на человека. А так никаких людоедских тенденций у чаек не наблюдается», — заверяет эксперт.