«Синдром Началовой»: студентка умерла от неизвестной болезни

Студентка Воронежского государственного университета умерла в Москве от загадочной болезни, которую окрестили «синдромом Юлии Началовой», сообщает mk.ru. По информации источника, 20-летняя девушка, имя которой не называется, готовилась к переезду на постоянное место жительства в столицу вместе с семьей. До начала занятий в вузе она планировала ознакомиться с городом, однако в первый же день после прибытия сильно заболела.

Симптомы заставили родных девушки серьезно обеспокоиться ситуацией: у нее поднялась температура и покраснело горло, а на следующие сутки начались понос и рвота.

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Первоначально у студентки была определена ротавирусная инфекция. Ей было назначено соответствующее лечение, однако улучшение не наступило. Напротив, самочувствие только ухудшилось, посинели руки и ноги, в которых пропала чувствительность, началась сильная боль в мышцах. Еще через сутки у студентки онемел рот. Приехавший на вызов доктор «скорой помощи» диагностировал у пациентки развитие комы. Была задействована реанимация, которая, впрочем, не помогла. Приезжая из Воронежа скоропостижно скончалась.

По мнению заведующей кафедры инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, смерть студентки могла быть вызвана такими заболеваниями, как менингит или энцефалит.

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Наталья Денисова, установить точные причины случившегося с девушкой невозможно, располагая лишь приведенными выше фактами.

«Проводить какие-то параллели с болезнью Началовой, считаю, слишком преждевременно и непрофессионально.

Мы мало знаем о том, как развивалось заболевание у студентки, что ему сопутствовало. На самом деле здесь может быть все, что угодно.

А именно, сепсис, молниеносная патология в головном мозге. Инсульт, менингит. Или тромболиз. На это указывают такие симптомы, как онемение рук и ног, синюшность, проблемы с речью и рвота».

Известная российская певица Юлия Началова, болезнь которой, повлекшую за собой смерть, некоторые СМИ сравнивают сейчас с тем, что произошло с воронежской студенткой, умерла 16 марта текущего года в возрасте 38 лет. Причиной случившегося стал целый букет заболеваний: незалеченное повреждение ноги на фоне подагры, диабета и волчанки привела к гангрене и сепсису. Время спустя вдобавок к этим диагнозам в новостное пространство ворвалась новая теория — Началову погубила «супербактерия», устойчивая к антибиотикам.

Если верить публикациям в СМИ, поп-исполнительница страдала сахарным диабетом, якобы связывала это заболевание с незаживающей раной на ноге и не спешила обращаться к врачам, усугубив свое положение. Впрочем, ее врач отрицал наличие диабета у покойной.

Еще один недуг, который приписывали Началовой, – подагра, с которой певица, согласно сведениям в прессе, безуспешно боролась на протяжении восьми лет.

В основе возникновения этого заболевания лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение ее выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови. Кристаллы уратов в форме мочевой кислоты откладываются в различных тканях организма.

Студентка из Воронежа – не единственная молодая девушка, скончавшаяся в последнее время из-за неустановленных пока причин. Вечером в воскресенье в собственной квартире в Москве умерла 29-летняя DJ Жанна Рассказова. По свидетельствам очевидцев, девушке неожиданно стало плохо, после чего она потеряла сознание, и ей вызвали врачей. Помочь несчастной не удалось.

Рассказова работала в московских ночных клубах, была моделью Playboy. Она также вела блог в инстаграме с 820 тыс. подписчиков. Как утверждает знавший ее коллега Алексей Чернорот, Рассказова имела музыкальную аппаратуру, при помощи которой совершенствовала свое мастерство.

Этот человек категорически отвергает версию о смерти DJ от передозировки наркотиками.

Чернорот охарактеризовал умершую как «обычную красивую женщину, уверенную в себе и очень талантливую». По его словам, Рассказова долго занималась диджейством, после чего взяла паузу в карьере. По возвращении в эту сферу деятельности девушка брала у Чернорота уроки.