«Я схвачена и раздета»: сколько женщин изнасиловал Берия

После ареста Лаврентия Берии 26 июня 1953 года Советский Союз узнал о своем министре внутренних дел много «сенсационных подробностей». Раскручивая дело против еще совсем недавно всесильного первого зампреда правительства, обвинение старательно лепило из него настоящего монстра. В сознании многих людей Берия остался «очень плохим человеком», таким же врагом и шпионом, как и два его предшественника Генрих Ягода и Николай Ежов. Оказалось за кадром, что именно Берия реабилитировал многих, незаслуженно репрессированных при этих наркомах. Зато за ним прочно закрепилась репутация «похотливого самца» и насильника.

Пропаганда не жалела сил и средств, чтобы окончательно демонизировать и без того зловещий образ сталинского шефа госбезопасности.

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Имея статус фактически второго человека в государстве, куратор советского атомного проекта Берия проживал в респектабельном особняке XIX века по адресу Малая Никитская, 28/1 (в советское время улица Качалова) – сегодня здесь квартирует посольство Туниса. Если верить одной из городских легенд, унылыми осенними вечерами он задумчиво стоял у окна и разглядывал в пенсне припозднившихся с работы москвичек. Понравившуюся Берии девушку тут же хватали и затаскивали в здание чекисты... Так повторялось сотни раз.

По завершении плотских утех несчастных якобы отводили в камеру пыток. Во время ремонта особняка в 1990-х в подвале обнаружили человеческие кости.

По столице поползли мрачные слухи: найдены останки замученных Берией женщин. Впрочем, археологи не дали состояться «сенсации». Как выяснилось, дом был построен на месте погоста снесенной церкви. И все же подозрения насчет неподобающего обращения Берии с женским полом были, возможно, не беспочвенны. На следующий день после ареста члена Политбюро ЦК КПСС его сожительница Ляля Дроздова пожаловалась на Берию в прокуратуру: якобы он изнасиловал ее еще в несовершеннолетнем возрасте и заставлял жить с ним под угрозой расправы. Показания девушки дополнили обвинения против поверженного титана. Сам Берия на следствии называл слова Дроздовой наглой клеветой.

По этому поводу в судебном приговоре было указано:

«Судом установлено, что Берия совершал изнасилование женщин. Так, 7 мая 1949 года, заманив обманным путем в свой особняк 16-летнюю школьницу Дроздову, изнасиловал ее».

Адъютант и начальник охраны Берии, полковник госбезопасности Рафаэль Саркисов даже вел список любовниц своего начальника. По одним данным, в нем было 39 фамилий, по другим – 75, по третьим – 115. Мифы рассказывали, что Берию мало интересовало социальное происхождение своих возлюбленных и даже их возраст. Среди них были и студентки, и актрисы, и простые служащие. Он не гнушался не девочек-подростков, ни солидных дам – жен видных советских сановников и военачальников. Во время обыска в кабинете Берии нашли гору женского нижнего белья и порнографию.

Подполковника авиации Сергея Щирова, который во время Второй мировой войны прославился успешно проведенной операцией по эвакуации лидера югославских партизан Иосипа Броз Тито с занятой нацистами территории, с подачи Берии приговорили к 25 годам лагерей. Герой Советского Союза «посмел» дерзить сластолюбцу после того, как тот склонил его жену к интимной близости. Из материалов рассекреченного в 1980-х годах уголовного дела Щирова известно, что Берия положил глаз на его супругу Софью и стал добиваться ее в своей привычной манере, посылая за женщиной одного из своих подручных в звании полковника. Чекист бесцеремонно появлялся в квартире Щирова, не представлялся и ни с кем не разговаривал, а сразу же увозил его жену по вызову Берии. Присутствие мужа и других жильцов в квартире его не смущало.

«Я легко сходился с женщинами, имел многочисленные связи непродолжительные. Этих женщин привозили ко мне на дом», — якобы признавал Берия на допросе.

Однажды терпение Щирова лопнуло. Он обратился к Софье:

«Езжай к своему Берии и скажи, что для этих целей у тебя есть муж. Если через час не вернешься, меня не увидишь никогда».

Супруга выполнила условие, после чего бесцеремонные визиты прекратились. Однако начались телефонные звонки от самого Берии, который, чтобы избавиться от ненавистного конкурента, добился сначала отправки Щирова в командировку в Прикарпатский военный округ, а затем его увольнения в запас и перевода из Управления ВВС в Узбекистан. На новое место службы подполковника направили без жены. В Ташкенте Щиров встретил другую женщину, с которой якобы пытался бежать из СССР: сам офицер позднее называл эту акцию инсценировкой, а виновником своих злоключений – Берию. После расстрела экс-министра летчика выпустили. Он не пережил потрясений и умер в 1956 году в возрасте 40 лет.

Софья Щирова была далеко не единственной женщиной, которую Берия заставил изменять собственному мужу. Разжалованному руководителю спецслужб записали «на лицевой счет» более 750 женщин – совращенных или изнасилованных. По завершении «романтического свидания» адъютант Саркисов вручал каждой даме букет цветов.

Если девушка оказывалась сговорчивой, она могла получить определенные дивиденды. Так, одной балерине из Подольска высокопоставленный любовник помог выбить квартиру в Москве. Сопротивлявшихся часто ждала тюрьма. Известна байка о том, как привезенная в особняк на Качалова актриса Зоя Федорова умоляла отпустить ее, ссылаясь на боли в груди от кормления ребенка. Берия пришел в ярость и вскоре велел ее арестовать. Другую актрису, Татьяну Окуневскую он просто изнасиловал у себя на даче. Поскольку она не проявила должного энтузиазма, то отправилась по этапу.

Сама Окуневская, в мемуарах признававшая своими любовниками и министра госбезопасности Виктора Абакумова, и даже маршала Тито, так вспоминала ночь с Берией:

«Огромный парк. Двухэтажный почти дворец. Зимний сад. Полковник исчез. Горничная другая, в опущенных глазах презрение. За столом ни к чему не прикасаюсь. Он такой же, как в первый раз, пьет дорогие вина, жрет руками, хихикает, начал пьянеть, глазки налились салом. Я схвачена на руки, раздета, поставлена на стол.

Сопротивление бессмысленно, невозможно, унизительно. Только бы сердце не разорвалось. Жаба, гнусная, безобразная, жирная, раздувающаяся.

Не отрывает от меня глаз, ползает по кровати, задыхается от счастья завоевателя зверь, поймавший жертву. Он истаскан, иначе ночь для меня была бы смертельной. Рассвета все нет. Он здесь, где-то рядом, жрет, пьет». (цитата приведена по книге Андрея Сухомлинова «Кто вы, Лаврентий Берия?: Неизвестные страницы уголовного дела»).

Едва ли не единственной женщиной, которая искренне пыталась оправдывать Берию за совершенные поступки, была его супруга Нино Гегечкори. Репрессии против мужа не обошли ее стороной: Гегечкори больше года просидела в Бутырской тюрьме по нелепым обвинениям.

В 1990 году 86-летняя вдова бывшего любимца Сталина дала интервью. Вот как она рассказывала о «пикантном»:

«Однажды следователь заявил, что у них есть данные якобы о том, что 760 женщин назвали себя любовницами Берии. Лаврентий день и ночь проводил на работе. Когда же он целый легион женщин успел превратить в своих любовниц? На мой взгляд, все было по-другому. Во время войны и после Лаврентий руководил разведкой и контрразведкой. Так вот все эти женщины были работниками разведки, ее агентами и информаторами. И связь с ними поддерживал только Лаврентий. У него была феноменальная память.

Все свои служебные связи, в том числе и с этими женщинами, он хранил в своей голове.

Но когда этих сотрудниц начали спрашивать о связях со своим шефом, они, естественно, заявили, что были его любовницами. А что же вы хотели, чтобы они назвали себя стукачками и агентами спецслужбы?»

В свою очередь, историк Антон Антонов-Овсеенко, занимавшийся сталинским периодом, отмечал в книге «Берия»: «Судебному присутствию были представлены списки более чем двухсот женщин, ставших жертвами сановнего развратника».