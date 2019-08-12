Величиной с пирамиду Хеопса: какой астероид летит к Земле

Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в конце августа, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). В последние дни нынешнего лета небесное тело окажется на расстоянии в 40 раз ближе к нашей планете, чем Венера. Правда, ученые обещают, что в конце концов «потенциально опасный» астероид разминется с Землей, пройдя на расстоянии примерно 1 млн км. Вероятно, наибольшее приближение объекта к поверхности планеты будет зафиксировано 28 августа.

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Как следует из обнародованных NASA данных, диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что превышает размер Великой пирамиды Гизы на 20 м.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) обновило список космических объектов, представляющих для Земли потенциальную опасность. У ученых вызывает тревогу астероид 2006QV89, который может врезаться в Землю 9 сентября текущего года. Сейчас он находится в 6,7 млн км от поверхности планеты. При этом вероятность инцидента исследователи оценивают как 1 к 7000. Кроме того, опасность несет печально знаменитый астероид Апофис размером с четыре футбольных поля. Сейчас он находится на расстоянии более 200 млн км, но в 2029 году приблизится к Земле на 30 тыс. км.

По подсчетам исследователей NASA, тротиловый эквивалент взрыва при падении астероида на Землю составил бы 506 мегатонн. Для сравнения, энерговыделение при падении Тунгусского метеорита оценивается в 10-40 Мт, энергия взрыва «Царь-бомбы» — 57-58,6 Мт, взрыв вулкана Кракатау в 1883 году был эквивалентен примерно 200 Мт.

В 2013 году астрономы NASA исключили возможность столкновения Апофиса с Землей в 2036 году. По расчетам, сделанным ранее, когда астрономы впервые увидели Апофис, выходило, что астероид может врезаться в нашу планету с вероятностью в 2,7%. Однако, после того как в 2013 году Апофис пролетел мимо Земли, ученым удалось уточнить данные — по новым расчетам, планета точно не окажется на пути астероида.

До возможного столкновения с Землей в 2068 году астероид сблизится с нашей планетой в 2044 году на 16 млн км, в 2051 году — на 760 тыс. км, и в 2060 году — на 5 млн км.

Лидирует же в перечне потенциальных угроз астероид RF12. Критическое сближение этого тела с Землей должно произойти в 2095 году. Вероятность столкновения составит 1 к 16.

А впервые он сблизится с планетой 23 сентября 2022 года, когда пролетит на расстоянии порядка 10 млн км.

В начале июля в СМИ широко муссировалась информация о том, что в сторону Земли движется астероид FT3 диаметром в 340 м, весом в 55 млрд кг и с разрушительной силой 2700 Мт взрывчатого тротила. Рядом с Землей он пролетит 3 октября, но и в этом случае теоретически возможно столкновение. Утешает лишь то, что шансы на такой исход весьма небольшие. Если же катастрофа все же состоится, астероид, как вычислили ученые, врежется в планету со скоростью 20,37 км/с.

В марте NASA сообщало о приближении крупного астероида EA2. Кроме того, в конце 2018 года стало известно о сближении с Землей «праздничного» астероида в канун католического Рождества. Небесное тело, форму которого американские ученые сравнивали с бегемотом, приблизилось к планете на расстояние 2,9 млн км.

Впрочем, многие специалисты крайне скептически оценивают реальный уровень угрозы, которую несут астероиды населению Земли.

Всего в списке ЕКА на данный момент порядка 870 потенциально опасных астероидов, за орбитой которых внимательно следят астрономы. По этой логике всех их можно было бы назвать «несущимися навстречу Земле», однако ни о какой неминуемой опасности с их стороны ученые не говорят.

В апреле японский исследовательский зонд «Хаябуса-2» впервые в истории сбросил настоящую бомбу на поверхность астероида Рюгу и произвел ее подрыв. Взрыв состоялся в 300 млн километров от Земли, задуман он был с целью произвести искусственный кратер и выбросить с поверхности грунт для исследования. Зонд в этом момент находился на высоте 500 м над астероидом.

Сам отделяемый импактор имел конусообразную форму и был оснащен медным снарядом размером с бейсбольный мяч, запрограммированным на подрыв спустя 40 минут после отрыва от «Хаябусы-2». Скорость соударения снаряда с поверхностью астероида составила порядка 2 км/с.