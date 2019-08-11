Столкновение двух Ту-134: как погибли советские футболисты

11 августа 1979 года на Украине в небе над Днепродзержинском (ныне — Каменское) столкнулись два самолета Ту-134А. Один летел из Челябинска в Кишенев, второй — из Ташкента в Минск. Все 178 человек, находившихся на бортах обоих самолетов, погибли.

По числу жертв эта авиакатастрофа в истории Ту-134 занимает первое место в истории СССР и Украины среди столкновений в воздухе, в мире — второе, а среди столкновений самолетов вообще — третье.

Среди погибших оказались 17 членов узбекской футбольной команды «Пахтакор».

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Футболисты «Пахтакора» летели в Минск, чтобы принять участие в матче чемпионата СССР с местным клубом «Динамо». Там их уже ждали вратарь команды и дублирующий состав.

Маршруты обоих самолетов пролегали над территорией Украины. Погода в том день была не слишком благоприятной — в зоне ответственности диспетчеров Харьковского центра управления находились кучевые облака, наблюдались грозовые очаги.

Однако контроль за самым сложным сектором достался неопытному Николаю Жуковскому, отработавшему всего несколько смен.

Следить за его действиями старший смены поручил более квалифицированному Владимиру Сумскому, что было против правил — этим должен был заниматься сам старший смены либо руководитель полетов.

Диспетчеры рассчитывали взаимное расхождение самолетов вручную, исходя из данных, которые сообщал экипаж. По расчетам Жуковского, лайнеры должны разойтись в небе, пройдя одну и ту же точку с разницей в три минуты. На самом же деле разница составила меньше 60 секунд. Оба самолета поднялись на высоту 8400 метров и на скорости под 800 км/ч неслись навстречу друг другу. Кроме того, поблизости находился Ил-62, тоже двигавшийся в их сторону.

Сумской заметил ошибку Жуковского вовремя. Перехватив управление, он срочно сообщил экипажам об угрозе и выдал указания относительно того, какие эшелоны они должны были занять. Летящий в Минск самолет должен был подняться на высоту 9000 метров. Двигавшийся ему навстречу Ил-62 — на 9600 метров.

Услышав в ответ неразборчивое «Понял... 8400...», Сумский было успокоился, решив, что ему ответили с белорусского борта. Однако на самом деле из-за помех в эфире следовавший в Минск самолет так и не получил сообщение и продолжал следовать прежним курсом. Ответ же прозвучал с борта Ил-62.

В 13:35 молдавский Ту-134А врезался в белорусский лайнер почти под прямым углом. Самолеты шли в облаках, пилоты не могли увидеть угрозу. Шансов выжить не было ни у кого.

Белорусский борт разрубил кабину молдавского, пилоты погибли мгновенно. Он почти сразу разрушился на несколько частей. Пилоты белорусского лайнера, потерявшего хвостовое оперение, один из двигателей и часть правого крыла, пытались совершить аварийную посадку. Но на высоте около 4 км самолет потерял управление и сорвался в пике.

Обломки самолетов упали рядом с селами Куриловка, Николаевка и Елизаветовка. Почти сразу сбежались мародеры, разыскивавшие уцелевшие вещи и детали самолетов.

Спортсменов хоронили в закрытых гробах 17 августа на Боткинском кладбище в Ташкенте. Советские СМИ не стали широко освещать произошедшее. Тем не менее, на церемонии прощания присутствовало все партийное руководство Узбекистана. Сначала траурный митинг провели в аэропорту Ташкента, после этого гробы несли по городским улицам. Жители выходили проводить футболистов в последний путь.

Новую команду собрали за несколько дней из футболистов советских клубов. Первый матч состоялся уже 23 августа.

В ходе расследования, которое продлилось 9 месяцев, выяснилось, что Жуковский допустил сразу несколько ошибок, самовольно меняя эшелоны самолетов и отказывая в их смене пилотам. По его вине едва не произошло еще одно столкновение, которого удалось избежать лишь потому, что один из самолетов отклонился от курса, обходя облачность. Сумский же, хотя и имел опыт работы, неоднократно получал выговоры за нарушение правил.

«Причиной катастрофы явились ошибки и нарушения требований НПП ГА-78, допущенные диспетчером Юго-Западного сектора и диспетчером-инструктором в части назначения эшелонов и обеспечения установленных интервалов между воздушными судами, соблюдения правил фразеологии радиообмена», — заключила в итоге комиссия.

По итогам суда Сумской и Жуковский получили по 15 лет колонии строгого режима.

Сумской вышел через 6,5 лет за хорошее поведение. Жуковский покончил с собой. Привлекался ли к суду начальник смены, назначивший новичка ответственным за столь сложный участок — неизвестно. По крайней мере, к тюремному сроку его не приговаривали.

В августе 2009 года к 30-летию катастрофы на месте падения белорусского Ту-134 был установлен памятник в виде черной вертикальной плиты с надписью: «Памяти футбольной команды «Пахтакор» и всем жертвам, погибшим в авиакатастрофе 11 августа 1979 года. От футбольного братства бывшего СССР». Одновременно был открыт мемориал в Куриловке. Инициатором проекта стала Алла Шулепина-Тазетдинова, вдова одного из погибших тренеров.