Как опознать рак: названы семь симптомов

Названы семь симптомов развития рака, сообщает журнал «Профиль». Как заметил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин, при обнаружении у себя соответствующих симптомов необходимо серьезно обеспокоиться и обратиться к врачу, не откладывая начало лечения. По словам специалиста, необходимо обращать внимание на любом необычное кровотечение или выделение. Нести опасность также могут уплотнения или утолщения на теле. Особенно это касается молочной железы.

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«Очень важно понимать, что рак перестал быть фатальным заболеванием, – уточнил Абашин. – Мы научились его лечить. И даже вылечивать полностью, если болезнь обнаружена на ранних стадиях.

В систему здравоохранения вводятся врачи новой специальности – онкокураторы, ответственные за раннюю диагностику».

Онколог отметил, что признаком заболевания раком может служить незаживающая язва. Рак способен развиваться из-за нарушения опорожнения кишечника и/или мочевого пузыря, расстройства пищеварения или затруднения при глотании. Среди факторов риска числятся охриплость голоса или длительный кашель. Медики призывают людей следить за любыми заметными изменениями в бородавках или родинках. Профилактика позволит предупредить болезнь, полагают они.

Врачи из Макмилланского центра поддержки онкобольных отмечают, что эти симптомы не всегда указывают на онкологию, но их появление — повод обратиться к врачу как можно скорее.

«Вы не тратите время впустую, проверяя свои симптомы, — подчеркивают они. — Если вы уже обращались к врачу с этими симптомами, а они не прошли, важно обратиться к нему еще раз».

Профессор Абашин привел пять главных онкозаболеваний в России, расположив их по убыванию: 13,2% – молочная железа; 11,3% – легкие (в основном мужчины, но в последнее время растет обнаружение рака легких у молодых некурящих женщин); 7,4% – простата; 6,5% – желудок; 4,8% – тело матки. Остальные 56,9% делят между собой другие виды рака.

Симптомы рака можно ошибочно принять за менее серьезные проблемы со здоровьем и из-за этого пропустить начало болезни, убеждены между тем британские ученые. Однако выявление рака на ранних стадиях повышает шансы выжить и избавиться от заболевания. Существует более 200 типов рака, но наиболее распространенные из них — рак груди, легких, простаты и кишечника.

Рак груди — самый распространенный вид среди женщин репродуктивного возраста, отмечают исследователи. Очевидно, роды тоже вносят свой вклад в такое большое число онкологических диагнозов. При этом грудное вскармливание не влияет на риск развития рака, хотя ранее говорилось, что оно снижает риск появления опухолей на 12-25%.

Частично снизить риск помогали роды в более молодом возрасте — для женщин, решившихся на беременность в возрасте старше 35 лет, риск развития рака оказался выше.

Ранее ученые предупреждали, что заболевание раком шейки матки в России к 2030 году может увеличиться в два раза. Ежегодно в мире регистрируется 528 тыс. новых больных этой разновидностью рака и 266 тыс. смертей. Широкое распространение заболевания отмечено в развивающихся странах, на которые приходится 78% случаев. Риск повышается при курении — оно способствует развитию дисплазии шейки матки, которая может прогрессировать в рак.

Среди женщин с папилломавирусом курильщицы и бывшие курильщицы страдают от рака в два-три раза чаще некурящих.

Пассивное курение также связано с ростом риска.

«Хочется напомнить об одном из рисков, которых мы можем избежать полностью. Открытое солнце вызывает меланому у людей с белым цветом кожи, — отметил профессор Абашин. — Чем белее кожа, тем больше риск. Категорически не рекомендую выходить на открытое солнце блондинам, рыжеволосым и голубоглазым. И особенно страшны солнечные ванны для детей до 15 лет. Если до этого возраста ребенок получил пять серьезных солнечных ожогов, в течение жизни он может с высокой вероятностью заболеть меланомой. Но решать, загорать или не загорать, каждому самостоятельно».

В то же время врачи считают, что сдавать кровь на онкомаркеры для выявления заболеваний не имеет большого смысла.

Необходимо ограничиться УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопией, а женщинам еще следует делать маммографию.

Также указывается, что нужно сдавать анализ кала на скрытую кровь — это позволит диагностировать рак кишечника.