«Разбился при посадке»: неудачные испытания парашюта ExoMars

Испытания в Швеции парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 завершились неудачей, макет станции разбился при посадке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с итогами испытаний.

«Испытания парашютной системы на шведском ракетном полигоне Эсрейндж завершились неудачей. Полноразмерный макет десантного модуля марсианской станции ExoMars-2020 разбился при посадке»,

— сказал собеседник агентства.

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На сайте компании Swedish Space Corporation до сих пор нет информации об итогах запуска, хотя он прошел еще 5 августа. Во время испытаний аэростат с макетом станции ExoMars-2020 поднялся на многокилометровую высоту и сбросил макет.

В течение двух дней на Youtube-канале корпорации, где велась онлайн-трансляция запуска, висело сообщение, что по итогам испытаний ведутся работы по поиску и эвакуации посадочной станции. В настоящее время трансляция прекращена.

Это не первая неудача при испытаниях парашютной системы для ExoMars-2020. В июне Европейское космическое агентство сообщило, что 28 мая при испытаниях оба основных парашюта раскрылись нормально, однако сразу после выхода из контейнеров на парашютах были обнаружены разрывы в ткани. ЕКА планировало доработать парашютную систему.

Тем не менее, авария не должна повлиять на сроки запуска космического аппарата в следующем году, времени на доработку системы еще достаточно, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Для этого и проводятся испытания. За оставшееся до запуска время можно парашютную систему отработать.

Думаю, сроки запуска не сдвинутся, если не возникнут какие-то новые причины. Если в этот раз не получилось — подправят, времени еще достаточно», — говорит он.

ExoMars — совместная программа ЕКА и российской госкорпорации Роскосмос по исследованию Марса. Основная ее цель — поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

Среди других задач миссии — изучение окружающей среды планеты и выявление опасностей для будущих пилотируемых полетов на Марс. Также планируется взять образцы марсианского грунта и использовать на Марсе солнечную электроэнергию.

Запуск ExoMars-2020 должен стать первой за 46 лет отправкой к Марсу российского посадочного аппарата.

Ранее уже была запущена станция ExoMars-2016 с орбитальным аппаратом TGO для изучения происхождения малых газовых составляющих в атмосфере Марса и спускаемый Schiaparelli. Его главной задачей была отработка технологий входа в атмосферу, спуска, посадки на поверхность Марса. Также аппарат нес дополнительные научные приборы для измерения электрических полей и замеров концентрации атмосферной пыли.

ExoMars-2020 состоит из перелетного блока, спускаемого аппарата, который обеспечивает мягкую посадку на Марс посадочной платформы, и марсохода, а также переходника с системой отделения спускаемого аппарата от перелетного блока.

Россия отвечает за спускаемый аппарат, который доставит на планету посадочную платформу и марсоход. После съезда марсохода платформа начнет работать как автономная научная станция. На ее борту будет находиться комплекс научной аппаратуры для изучения состава и свойств поверхности Марса.

На платформе также будет установлено оборудование российской разработки — метеорологический комплекс, набор камер, спектрометры для исследований атмосферы и распределения воды в грунте, радиометр, сейсмометр и другие устройства.

Даже успех в испытаниях, впрочем, не гарантирует удачного исхода миссии. Так, в 2016 году модуль Schiaparelli перестал выходить на связь за 50 секунд до касания поверхности Марса. Позже выяснилось, что на 4-й минуте 41-й секунде приземления он начал падать.

Как пояснили специалисты, тепловой щит и парашют были извлечены раньше времени.

Поэтому двигатели, которые должны были в течение 30 секунд тормозить модуль до приземления, после трех секунд работы были выключены — компьютер аппарата решил, что он был уже почти на Марсе.

Также компьютер включил инструменты для замера температуры и электрического поля Марса, хотя данных они и не собрали.

Ученые полагают, что модуль Schiaparelli падал с высоты от 2 до 4 км со скоростью до 300 км/час.