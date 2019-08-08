Атомный «Толстяк»: как американцы бомбили Нагасаки. ОНЛАЙН

«В 8:12 мы достигли Якошимы — сборного пункта, расположенного к юго-западу от острова Кюсю, и здесь, в тысяче двухстах метрах впереди, нас поджидал самолет номер 77 с атомным грузом. Я увидел, что штурман, лейтенант Леонард А. Годфри из Гринфилда (штат Массачусетс), и радист, сержант Ральф Д. Кэрри из Хупстона (штат Иллинойс), надели парашюты, я поступил так же, — писал журналист и физик Лоуренс. — Самолеты начали делать круги. В маленьких городках на побережье не подозревали о нашем присутствии. Мы продолжали кружить, ожидая третьего самолета из нашего соединения. Как только мы достигли Якошимы, судьба начала издеваться над нами. Несчастья начались с того, что третий самолет из группы, который должен был сфотографировать бомбардировку, не присоединился к нам в назначенное время. Мы кружили и кружили, как нам показалось, бесконечно долго над островком. Прошло более сорока пяти минут, когда на бомбардировщике решили больше не ждать».
После выхода к точке рандеву с другими В-29, участвовавшими в вылете, обнаружено отсутствие одного из них.
«Высота 10 тысяч метров, восемь часов утра. Мы находимся над японскими водами, вблизи от суши. Штурман подозвал меня, чтобы показать изображение на радаре. Я увидел контуры места, где был наш сборный пункт. Скоро мы встретим флагмана и начнем последний этап пути», — писал Лоуренс.
Район Гинза в Нагасаки, 30 сентября 1945 годаACME/AP
Что ж, переносимся в гущу событий. Американские самолеты обнаружены японскими военными. В Нагасаки объявлена воздушная тревога. Люди спешат спуститься в бомбоубежище.
Другая записка от Лоуренса, физика, журналиста и редактора по вопросам науки NYT: «Я забрался в нос B-29 — самолета технической службы, который должен был лететь непосредственно за «номером 77» — самолетом с бомбой. Было тесно, и я примостился на жестком металлическом ящике. Пилотировал корабль капитан Фредерик С. Бок из Гринвилла (штат Мичиган), изучавший философию в Чикагском университете. Ночь была темная и тревожная.
Я вытащил блокнот и начал вести записи. Заголовок гласил: «Полет с атомной бомбой в Японию, четверг, 9 августа». Это был первый и единственный в своем роде заголовок в истории. В первом абзаце говорилось:
«Мы летим бомбить Японию. Наше соединение эквивалентно 2000, а возможно, и 4000 сверхкрепостей B-29, хотя состоит всего из трех специально сконструированных самолетов B-29, причем два из них не несут бомб. Но наш флагман, находящийся в 900 метрах впереди нас, летит с новой атомной бомбой, второй за последние три дня, в которой сосредоточена взрывная сила, эквивалентная 20 тысячам, а при благоприятных условиях — 40 тысячам тонн тротила».
«Вечером 8 августа на Тиниане в хижине, служившей офицерским клубом, шла азартная карточная игра. Я пил пиво вместе с Уильямом Дж. Пенни, выдающимся английским ученым, работавшим в Лос-Аламосе (впоследствии он руководил английской программой ядерного вооружения), и с несколькими членами американской научной группы, когда курьер принес мне записку от генерала Фаррелла. Мне предлагалось в качестве официального репортера участвовать во втором атомном налете, который должен был начаться рано утром», — писал Лоуренс в своей книге.
Примерно на час впереди летели два В-29: их задачей была метеорологическая разведка. Еще один самолет в составе эскадрильи требовался для фотосъемки операции.
На борт одного из самолетов B-29, который сопровождал Bockscar в полете, взяли научного обозревателя The New York Times Уильяма Лоуренса. Он являлся официальным историографом Манхэттенского проекта и был единственным журналистом, освещавшим бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Впоследствии этот уроженец Российской империи, эмигрировавший в США после участия в революции 1905 года, написал книгу «Люди и атомы», в которой изложил некоторые подробности августовских дней 1945-го.
Бомбардировщик Bockscar, который выпало управлять Суини, был собран на заводе Шленна Мартина в штате Небраска, и 19 марта 1945-го передан военным. В июне боевую машину переправили на остров Тиниан, где состоялись несколько учебных и боевых вылетов. Суини был одним из самых молодых членов команды. Помимо него во время бомбардировки Нагасаки на борту находились 12 человек, в том числе радиооператор. Один из них, лейтенант Джейкоб Безер, тремя днями ранее бомбил Хиросиму. Остальным предстояло впервые иметь дело с заданием такого рода. Из 13 членов команды Bockscar до наших дней не дожил никто. Последним в 2009 году умер лейтенант Чарльз Альбери.
Перед самым вылетом вице-адмирал Уильям Пернелл обратился к командиру Bockscar:
— Молодой человек, ты знаешь, сколько стоит эта бомба?
— Знаю, около $25 млн.
— Так вот, постарайся, чтобы эти деньги не пропали зря.
Итак, в ночь на 9 августа американский бомбардировщик В-29 под командованием майора Чарльза Суини вылетел с авиабазы на острове Тиниан в Тихом океане. На борту машины красовалась надпись: «Grate Artist». Этот пилот принял косвенное участие и в первой бомбардировке: во время налета на Хиросиму 25-летний уроженец штата Массачусетс находился в самолете-разведчике.
В отличие от первой бомбардировки, вторая была сопряжена с многочисленными техническими неполадками. Так, еще до взлета обнаружилась неполадка топливного насоса в одном из запасных баков с горючим. Несмотря на это, экипаж принял решение провести вылет, как запланировано. Перенос бомбы «Толстяк» занял бы слишком много времени, к тому же возиться с ней никому не хотелось: а никак преждевременно рванет?
Разрушенный Нагасаки с воздуха, 22 марта 1946 годаAP
До взрыва атомной бомбы Нагасаки не подвергался масштабным бомбардировкам. Единственное, 1 августа на город было сброшено несколько фугасных бомб. Несколько угодило в верфи и доки юго-западной городской окраины. Другие попали в сталелитейный и оружейный заводы Мицубиси, в медицинскую школу и госпиталь. Несмотря на относительно небольшие разрушения, налет создал значительное беспокойство в Нагасаки и часть местных жителей отправились в эвакуацию в сельские районы. Совсем скоро это спасло им жизнь.
Во время Второй мировой войны Нагасаки представлял собой крупный морской порт и важный промышленный центр со сталелитейным производством и собственной верфью. В городе изготавливались орудия, корабли и другая боевая техника. В 1945 году территория Нагасаки простиралась по долинам двух рек. Районы города разделял горный хребет. Застройка имела хаотичный характер: из общей площади города 90 км² жилые кварталы занимали 12.
Основной целью второй ядерной бомбардировки являлась Кокура – основанный в XVII веке портовый город на берегах пролива Каммон во внутреннем Японском море, а ныне – часть города Китакюсю. Осуществить задуманное американцам помешали плохая погода и пожары в соседней Яхате: местный металлургический завод преднамеренно сжигал каменноугольную смолу для создания завесы в виде черного дыма. В итоге бомбардировка Кокуры была отменена – военные переключили внимание на Нагасаки, изначально выбранный в качестве запасной цели. Как следствие, в японском языке появилась поговорка: везуч как Кокура. Кроме того, вторая «акция возмездия» планировалась на 11 августа. Однако из-за погодных капризов пришлось переносить задуманное на два дня раньше.
Семья ест рис в лачуге, построенной на месте их дома в Нагасаки, 14 сентября 1945 годаAP
9 августа 1945 года американцы провели вторую атомную бомбардировку в истории. После Хиросимы, на которую тремя днями ранее сбросили бомбу «Малыш», настал черед Нагасаки, изначально рассматривавшийся лишь как резервный вариант для применения ядерного оружия. «Газета.Ru» рассказывает об атаке бомбардировщиков США в историческом онлайне. Для удобства восприятия событий хронология дается по местному времени.
Город Нагасаки после взрываAP