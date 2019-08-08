«Какое-то чудовище»: к берегам России приплыл сельдяной король

Приморские рыбаки выловили редкую рыбу — огромного сельдяного короля, сообщает «Вести: Приморье». Это первый случай, когда его обнаружили у российских берегов.

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Сельдяной король или ремнетел — полуглубоководная рыба, обитающая на глубине 500-700 м в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Вид был открыт в 1772 году в Норвегии. Сельдяным королем ее назвали за то, что эта рыба часто встречалась в косяках сельди, а на ее голове находилась «корона» из удлиненных первых лучей спинного плавника.

Длина тела сельдяного короля вполне может превышать 5 м, масса — 250 кг.

Это серебристо-белая рыба с темными пятнами и полосами на теле, головой синеватого оттенка и красными плавниками. Ремнетел не способен к активным горизонтальным перемещениям, он находится в воде почти вертикально, головой кверху. Отдельных особей выбрасывает на берег во время штормов. Иногда сельдяных королей находят в неводах, но их мясо не считается пригодным в пищу.

Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная из существующих в наши дни костных рыб. Самый крупный зарегистрированный экземпляр достигал длины в 11 м, максимальная зарегистрированная масса — 272 кг.

«У нее были страшные усы, думали, ядовитая. Когда плывет, кажется, какое-то чудовище. Глаза как у зверя, в воде блестит как зеркало»,

— рассказала РИА «Новости» Антонина Тунык, которой удалось сфотографировать ремнетела. По ее словам, рыбу в итоге отпустили в море.

Доктор биологических наук Дальневосточного отделения Российской академии наук Владимир Раков сообщил агентству, что эта встреча с сельдяным королем — первая в России. «Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света. Находка уникальна, теперь во всех справочниках уже можно поставить как новый вид для фауны Российской Федерации», — отметил он.

В феврале 2019 года нескольких ремнетелов выловили японские рыбаки. В японских легендах эту рыбу называют «посланником из дворца морского короля» и приписывают его появление на поверхности скорому землетрясению или цунами, так что их появление не на шутку переполошило жителей.

Ученые, впрочем,оспаривают связь между появлением сельдяных королей и природными катаклизмами.

«Нет никаких научных доказательств того, что ремнетелы появляются перед цунами, — отмечает океанолог Кадзуса Сайба. — Хотя мы не можем на 100% отрицать такую возможность. Возможно, глобальное потепление влияет на их поведение, а, может, есть еще какие-то причины, о которых мы не знаем».

«Мы нашли ее у берега косы Назимова в понедельник, 05.08.2019, и мы ждем мощный тайфун, который по данным принесет нам много осадков, подтопления», — отмечает тем временем в инстаграме местная жительница.

«У нас его не находили никогда, в наших книжках и атласах этого вида тоже нет. Даже в некоторых научных статьях подчеркивается, что в России не обитает. А тут вдруг под Славянкой, еще и крупный экземпляр. Удивительно, как он к нам попал, потому, что в местной акватории его фиксировали только у берегов Японии», – делится научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Раков.

В сентябре 2018 года в Новой Зеландии на берег выбросило загадочное существо, напоминающее ком сырого мяса.

Розовая масса, очертаниями напоминавшая небольшой вулкан, пульсировала на песке. Бледные сегменты заключали нутро в кольцо. Берег вокруг покрывали тела выброшенных волной медуз.

Несмотря на необычный вид, создание оказалось просто медузой — волосистой цианеей. Они распространены во всех северных морях Атлантического и Тихого океанов и встречаются в поверхностных слоях воды вблизи берегов. Обычно цианеи не вырастают больше 50—60 см, но способны достигать и двух метров в диаметре. Диаметр купола самой крупной известной медузы составлял 2,3 м, а длина животного — 36,5 м.

Специалисты связали несвоевременное появление медуз с изменениями климата. Они рекомендовали не притрагиваться к волосистым цианеям. Хотя их опасность в популярной литературе и преувеличена, медуза может весьма болезненно ужалить.