В анабиозе: ученые допускают, что на Луне есть жизнь

Израильский космический аппарат Beresheet, разбившийся о поверхность Луны в апреле текущего года, возможно, занес жизнь на спутник Земли, сообщает Business Insider. Находящиеся в анабиозе тихоходки или «маленькие водяные медведи» (Tardigrada) были отправлены в космос Новой Спиваком, основателем некоммерческой организации, которая пытается сохранить для будущего «резервную копию Земли». Beresheet нес «лунную библиотеку фонда» размером с DVD, содержащую 30 млн страниц, ДНК-человека и тысячи живых существ, способных выжить практически в любой среде, включая космос.

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Как утверждает журнал Wired, Спивак планировал отправить образцы ДНК человека на Луну с одной из будущих миссий. Но за несколько недель до визита в Израиль для передачи архива он решил использовать представившуюся возможность по полной программе: между листами никеля был добавлен тонкий слой эпоксидной смолы, в которую поместили волосяные фолликулы и образцы крови Спивака и еще 24 человек, а на ленту, к которой крепилась «библиотека» к посадочному модулю, были нанесены тысячи обезвоженных тихоходок. Сейчас предприниматель уверен, что «библиотека» не пострадала. Он надеется, что при ударе о Луну ее выбросило наружу, и она лежит единым блоком. Впрочем, восстановить «библиотеку» удастся, даже если она разбилась на осколки.

Что же касается тихоходок, то микроорганизмы способны оставаться без воды и кислорода в состоянии криптобиоза в течение длительного времени.

После помещения обезвоженной тихоходки в воду она полностью восстановит свои функции в течение нескольких часов. «Маленькие водяные медведи» поражали своей выносливостью уже самых первых исследователей во второй половине XVIII века. Так, давший им название «тихоходки» итальянский ученый Ладзаро Спалланцани, наблюдая их оживление после годового анабиоза, описал это явление как «воскрешение из мертвых». При анабиозе их метаболизм падает до 0,01%, а содержание воды способно доходить до 1% от нормального. В состоянии анабиоза тихоходки выносят невероятные нагрузки.

Ранее эти микроскопические беспозвоночные уже проходили «испытание открытым космосом» в рамках эксперимента шведских ученых. После десяти дней, проведенных за пределами находившегося на орбите космического аппарата, практически все организмы оказались иссушены, однако после доставки на борт вернулись к нормальному состоянию.

«В обезвоженном состоянии тихоходки способны выдержать давление, в 74 тыс. раз превышающее то, что испытываем мы на уровне моря. Поэтому крушение Beresheet не должно было стать для них серьезной проблемой. Тихоходки могут оставаться иссушенными в течение десятилетий, а, возможно, и столетий», — заявил зоолог-эволюционист Роберто Гидетти.

По его словам, маленькие «астронавты» «оживут», если каким-то образом попадут в воду на лунной поверхности. Для этого необходим кислород.

Некоторые ученые и вовсе утверждают, что тихоходки переживут даже падение астероида на Землю.

Убить их способно лишь воздействие прямого ультрафиолетового излучения на протяжении нескольких дней кряду.

Размер тела тихоходок равен 0,1-1,5 мм: оно полупрозрачное, состоит из четырех сегментов и головы, снабжено четырьмя парами коротких и толстых ног с одним разветвленным коготком на конце. Скорость передвижения существ вполне отвечает их названию, не превышая 2-3 мм в минуту. Питаются «водяные медведи» водорослями и мхом, в которых обитают. Некоторые виды поедают мелких животных — коловраток, нематод, других тихоходок. В свою очередь, сами служат добычей для клещей и ногохвосток.

Beresheet имел размеры 2 м в диаметре и около 1,5 м в длину и был задуман как первый космический аппарат для посадки на Луну, созданный как частный проект. Его запуск произошел с космодрома на мысе Канаверал 22 февраля 2019 года с ракетой Falcon 9. В качестве места прилунения планировалось Море Ясности недалеко от места посадки советского зонда «Луна-21» в январе 1973 года и модуля американского корабля «Аполлон-17», с которого годом ранее была осуществлена шестая и последняя на сегодня высадка людей на Луну (экипаж во главе с командиром Юджином Сернаном).

При попытке продолжить миссию 11 апреля Beresheet потерпел аварию.

Сбой главного двигателя произошел на высоте порядка 22 км от поверхности Луны, а с высоты 7,5 км аппарат передал последний фотоснимок. В мае американский лунный зонд Lunar Reconnaissance Orbiter сфотографировал точку падения Beresheet в районе Моря Ясности.