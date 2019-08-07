Консервация яичников: ученые нашли способ отдалить менопаузу

Менопаузу теперь можно отсрочить на 20 лет благодаря разработке британских врачей, сообщает The Guardian. Это позволит отдалить неприятные симптомы и связанные с менопаузой проблемы со здоровьем.

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В возрасте около 50 лет у женщин наступает климакс — период, в который прекращается менструация и пропадает возможность зачатия.

Менопаузой называют последнюю менструацию, которая произошла в ходе самостоятельной работы яичников. Естественная менопауза связана с возрастным истощением запаса фолликулов в яичниках. Она обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет. В случае наступления менопаузы до 40 лет говорят о синдроме истощения яичников.

В период климакса женщины страдают от множества неприятных симптомов.

Большинство жалуется на «приливы» — резкое покраснение кожи лица, шеи, груди, сопровождающееся жаром и потливостью. В день может происходить более 20 таких приступов. Также многим досаждают перепады настроения, мигрени, проблемы с давлением, одышка, тошнота, тахикардия, боли при мочеиспускании. Пропадает либидо, мучают зуд и сухость во влагалище.

Когда гормональные показатели перестают колебаться, проходят симптомы климакса, наступает постменопауза, которая длится до конца жизни женщины. В этот период многие женщины сталкиваются с остеопорозом — на фоне гормональных изменений возникает дефицит кальция и витамина D. Страдает и сердечно-сосудистая система, повышается риск развития инфарктов, инсультов, стенокардии. Это связано с сильным снижением выработки в организме эстрогенов.

Для борьбы с симптомами и последствиями климакса используется гормонозаместительная терапия, но она подходит не всем и имеет ряд ограничений.

Процедура, которую предложили специалисты компании ProFam, довольно проста — хирург во время лапароскопической операции берет небольшой фрагмент ткани яичников, который затем замораживается до наступления менопаузы.

При появлении ее симптомов ткани можно будет трансплантировать в хорошо снабжающееся кровью место на теле, например, подмышку, и таким образом восстановить уровень эстрогенов.

Аналогичная процедура используется для девочек и женщин, которые должны пройти курс лечения рака — часть яичника удаляется, а после выздоровления пересаживается рядом с фаллопиевой трубой, куда потом попадают созревающие яйцеклетки.

На какой срок можно отдалить менопаузу, зависит от возраста пациентки к моменту операции. Если использовались ткани 25-летней женщины, отсрочить менопаузу можно будет на 20 лет. 40-летние же могут рассчитывать лишь на пятилетнюю отсрочку.

«Это первый в мире проект по криоконсервации тканей яичников здоровых женщин исключительно для того, чтобы отсрочить наступление менопаузы», — отмечает главный врач компании Юсури Афифи.

Врачи считают, что, помимо отсрочки менопаузы, эта процедура позволит государству сэкономить значительные средства за счет снижения стоимости лечения менопаузы и сопутствующих проблем вроде болезней сердца и остеопороза.

«Процедура может принести значительную пользу любой женщине, которая захочет отдалить менопаузу по какой-либо причине, или женщине, которой не подошла гормонозаместительная терапия», — говорит один из авторов методики профессор Саймон Фишель, специалист в области ЭКО.

Он поясняет, что сегодня женщина может провести в состоянии постменопаузы 30-40 лет, почти полжизни, поэтому у нее должен быть выход в случае проблем со здоровьем.

Кроме того, такой подход может расширить возможности ЭКО. Сохраненные в возрасте около 20 лет ткани яичников содержат множество ооцитов — предшественников яйцеклеток. Их пересадка в более поздние годы может позволить зачать ребенка без гормональной стимуляции и оплодотворения «в пробирке». Женщина может использовать пересадку и несколько раз в жизни — и для восстановления репродуктивной функции, и для отдаления менопаузы.

Пока что процедура стоит $8-13 тыс. Ткани яичников с целью отсрочить менопаузу заморозили уже девять женщин.

Эта процедура стоимостью от 7 000 до 11 000 фунтов стерлингов предлагается женщинам в возрасте до 40 лет через ProFam, компанию из Бирмингема, основанную Саймоном Фишелем, врачом ЭКО и президентом Группы Великобритании по уходу за рождаемостью, в сотрудничестве с другими специалистами.

Ричард Андерсон, заместитель директора Центра репродуктивного здоровья Эдинбургского университета, в течение 25 лет занимается криоконсервацией тканей яичников. То, что трансплантация может восстановить уровень гормонов — это «старая новость», отмечает он и добавляет: «Менее ясно, насколько это безопасный и эффективный способ».