«Не могла ходить»: что испытывают звезды при беременности и родах

Бесплодие, ЭКО и суррогатное материнство, неукротимая рвота и диабет, ручное отделение плаценты и кесарево сечение — через это проходят многие женщины, решившие обзавестись детьми, и знаменитости — не исключение. «Газета.Ru» выяснила, с какими трудностями при вынашивании и родах столкнулись звезды.

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Известные женщины часто рассказывают о том, как они были рады стать матерями, однако лишь единицы делятся подробностями беременности и родов. Между тем, эта информация позволяет будущим матерям подготовиться к возможным сложностям и пережить их без лишней паники.

Американская актриса Энн Хэтэуэй в конце июля 2019 года сообщила подписчикам в соцсетях, что ждет второго ребенка. И при первой, и при второй беременности у Хэтэуэй возникали трудности с зачатием, но их подробности актриса предпочитает держать в тайне. Тем не менее она надеется, что ее победа над бесплодием даст надежду тем ее поклонницам, которые безуспешно пытаются забеременеть.

«Беременность принято преподносить, как безусловное счастье, а все негативные моменты оставлять в тени. Но ведь у всех все бывает по-разному. И у множества женщин все происходит совсем не так легко и просто. Я устала от такого положения вещей, потому что это неправда, а я люблю правду», –- отметила Хэтэуэй в интервью Daily Mail.

Супружеская пара считается бесплодной, если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни — не менее двух половых актов в неделю без использования контрацептивов.

По данным ВОЗ, около 8% супружеских пар в течение репродуктивного периода жизни сталкиваются с проблемой бесплодия.

Его причинами становятся как дефекты развития и травмы, так и последствия инфекционных заболеваний или эндокринные расстройства. У мужчин бесплодие зачастую связано с качеством спермы.

Борьба с бесплодием подразумевает устранение причин, которые к нему привели. Иногда приходится прибегать к вспомогательным репродуктивным технологиям.

Так, певица Мэрайя Кэри впервые забеременела двойняшками в 39 лет с помощью ЭКО. Беременность протекала тяжело, так что после родов певица заявила, что больше не планирует детей.

«У меня был гестационный диабет, высокое артериальное давление, создавшее угрозу жизни, и все то, о чем вы даже не захотите знать», — рассказывала она.

При ЭКО женщина, как правило, сначала проходит курс гормональных инъекций для стимуляции суперовуляции – созревания сразу нескольких яйцеклеток в течение одного менструального цикла. Затем проводится пункция фолликулов яичника и яйцеклетки извлекаются из организма. Мужчина обычно собирает сперму для оплодотворения самостоятельно.

Затем врач-эмбриолог добавляет содержащую сперматозоиды суспензию к яйцеклеткам, находящимся в питательной среде, или вводит сперматозоид в яйцеклетку вручную с помощью микрохирургических инструментов. Вероятность успешного оплодотворения составляет 60-70%. Через 2-5 дней эмбрионы переносятся в полость матки пациентки или суррогатной матери. Обычно осуществляется перенос двух эмбрионов.

Сахарный диабет беременных проходит после родов, но врачи рассматривают его как предвестник сахарного диабета 2 типа — у столкнувшихся с ним женщин в будущем риск развития диабета повышен.

Комедиантка Эми Шумер тоже столкнулась с «прелестями» беременности — ей пришлось пережить тяжелый токсикоз. Из-за него она попала в больницу, все выступления пришлось отменить. На токсикоз жаловалась и Кейт Миддлтон — во все свои три беременности на начальных сроках ей приходилось пропускать некоторые мероприятия, посещение которых требует королевский протокол.

Токсикоз у беременных в легкой форме проявляется тошнотой и рвотой до пяти раз в сутки, в умеренной — до 12 раз. Это сопровождается слабостью, тахикардией, раздражительностью. Это обусловлено, в частности, изменением гормонального фона для того, чтобы эмбрион мог закрепиться в матке. Также токсикоз рассматривается как реакция иммунной системы женщины на «вторжение» в ее организм.

Гиперемезис, неукротимая рвота беременных — это состояние, при котором рвота возникает до 25 раз в сутки.

Гиперемезис встречается у каждой сотой беременной. Частая рвота приводит к обезвоживанию и резкой потере массы тела, нехватке калия и магния, анемии. В этих случаях женщину переводят на внутривенное питание, дают ей противорвотные средства. В случае угрозы ее жизни и здоровью ставится вопрос об аборте.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, пережив две тяжелые беременности и роды, для вынашивания третьего ребенка наняла суррогатную мать — беременеть ей запретили врачи. Еще незадолго до вторых родов Кардашьян призналась, что беременность — худший этап в ее жизни.

«Молодые мамы обычно не распространяются о неприятной стороне беременности. Но вы, например, знаете, что в течение двух месяцев после родов нам нужно носить подгузник?» — рассказывала она.

«После рождения ребенка плацента должна выходить наружу. Но моя застряла. Подобное вызывает сильное кровотечение и часто приводит к смерти женщины. В моем случае это было отвратительно! — Вспоминала Кардашьян после родов. — Чтобы достать плаценту, врачу пришлось засунуть в меня руку чуть ли не по локоть и выскребать все это. Это было невыносимо больно».

Факторы, повышающие риск приращения матки — воспаление матки в анамнезе, выскабливания, рубцы после кесарева сечения, хронические инфекции, токсикозы. Однако и их отсутствие не защищает от приращения матки на 100%.

Приращение плаценты делится на истинное, когда сосуды плаценты врастают в ткань матки, и плотное прикрепление, когда она срастается только с губчатым слоем, расположенным между плацентарной и мышечной тканью матки. В этом случае, если после родов плацента не вышла сама примерно в течение часа, врач отделяет ее вручную, вводя руку в полость матки.

При истинном приращении зачастую необходимо удаление матки.

Певица Мадонна в 41 год родила второго ребенка. Роды начались преждевременно: у Мадонны порвалась плацента и открылось кровотечение. В больнице артистке провели срочное кесарево сечение. Пройти через операцию пришлось и теннисистке Серене Уильямс — у ее дочери внезапно замедлилось сердцебиение. Само кесарево Уильямс перенесла легко, а вот послеоперационный период стал для нее адом.

«Я даже не ожидала, что будет так ужасно — я не могла ходить. Я даже повернуться на бок в постели не могла. Дойти сама до туалета я тоже не могла. Муж буквально носил меня на руках. Я не ожидала, что из одной из самых сильных спортсменок в мире я превращусь в человека, который не может встать с кровати без посторонней помощи», — делилась она потом в интервью журналу Harper's Bazaar.

Кесарево сечение применялось еще до нашей эры, хотя вплоть до XIX века было смертельно опасным. После того, как во время операции стали удалять, а через несколько лет — просто зашивать матку, в результате кесарева сечения умирала четверть женщин. Повысить выживаемость удалось благодаря изобретению антибиотиков в середине ХХ века.

Несмотря на существенно снизившуюся смертность, кесарево сечение остается серьезной полостной операцией, несущей риски для жизни и здоровья матери. У нее есть определенные преимущества как для матери, так и для ребенка, но при отсутствии показаний к операции естественные роды будут безопаснее для обоих.