«Храните вещи в ванной»: как защититься от клопов

Роспотребнадзор рассказал, как бороться с тропическими постельными клопами.

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Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона, отмечается на сайте ведомства. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, дезинфекторы рекомендуют чаще менять постельное белье.

«Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна,

— отмечают специалисты. — Размер редких крупных особей может достигать размера спичечной головки. Клопы питаются кровью, поэтому тянутся к человеку. У тропических клопов есть такая особенность, что они могут нападать на человека и днем».

Самый простой и наиболее частый способ распространения клопов — это занос их с вещами, одеждой, мебелью и другими предметами обихода. Их могут переносить из одного помещения в помещение, из одного дома в другой, из города в город. Они могут переползать из соседних квартир, с этажа на этаж по каналам вентиляции, через электророзетки, а в теплое время — по наружным стенам домов. Кроме того, рассадником клопов могут быть чердаки, если в них гнездятся голуби. Изредка клопа можно «подцепить» в транспорте и в других местах скопления людей.

Постояльцы отелей рискуют привезти домой нежелательный подарок в виде постельных клопов — они встречаются даже в пятизвездочных гостиницах.

Эксперты рекомендуют при заселении в номер внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала — а при малейших признаках наличия постельных клопов отказаться от проживания в этой гостинице.

Чтобы не привезти в своих вещах насекомых домой, эксперты предлагают держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее залезть в вещи.

Грязное белье и одежду стоит складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу. После возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где их обработают при высокой температуре, способной уничтожить клопов.

В целях предупреждения размножения клопов большое значение имеют профилактические и санитарно-технические мероприятия.

Необходимо регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, чаще менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения; периодически осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье и т. п.

Существенное значение имеет систематический ремонт квартир, побелка потолков, тщательная (без щелей) оклейка обоями, заделка щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

Для уничтожения, снижения численности и создания неблагоприятных условий среды обитания членистоногих используют дезинсекционные средства. Проводить обработку можно самостоятельно, но надежнее будет обратиться в специальную службу.

Об увеличении количества постельных клопов ранее сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Роспотребнадзор. По данным ведомства, оно ежегодно увеличивается в два раза.

Днем клопы прячутся в щелях стен, под обоями, в пазах мебели, книгах, одежде, постелях, электронике, в клетках птиц и животных и других затемненных и теплых местах.

Ночью же они выходят из укрытий и нападают на людей. Обычно это происходит примерно с трех часов ночи до восьми утра, но оголодавший клоп может напасть и днем. Реже клопы питаются кровью домашних животных.

Хотя смертельной опасности для человека клопы не несут, их укусы крайне неприятны. Боль и зуд мешают нормальному сну, снижая работоспособность. Также укусы могут привести к аллергической реакции, появлению кожной сыпи. Да и в целом невольная необходимость делить постель с паразитом — весьма малоприятное явление.

Не исключается возможность того, что клопы способны переносить опасные заболевания, в частности, оспу, туберкулез и сибирскую язву. Впрочем, достоверных доказательств этого пока нет.