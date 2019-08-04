Полет на доске: создатель ховерборда пересек Ла-Манш

Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске. Выступление Запаты в прямом эфире транслировал телеканал BFMTV.

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Его воздушное путешествие началось в 9:15 мск и длилось около 20 минут, он преодолел около 35 километров. Запата стартовал недалеко от коммуны французской коммуны Сангат и успешно закончил полет вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.

По словам Запаты, он летел со скоростью 160-170 км/ч.

«В конце, когда мне было больно, я сказал себе: «Прекрати, ты не имеешь права на боль. Наслаждайся». Я видел приближающее побережье Великобритании», — рассказал журналистам Запата, добавив, что «ему очень повезло» осуществить такой полет и иметь такую команду, как у него.

Запата был вдохновлен первым перелетом через Ла-Манш, который осуществил французский пилот Луи Блерио 110 лет назад – 25 июля 1909 года.

Изобретатель рассказал, что после нескольких недель напряженной работы чувствует себя уставшим и «нуждается в отпуске». Не скрывая эмоций, он поблагодарил свою команду, супругу и друзей за поддержку. Разговаривая с сыном по телефону после полета, Запата не смог сдержать слезы. «Ты лучший папа», — услышал он в трубку.

Говоря о будущих задачах, Запата отметил, что собирается доработать свою «летающую машину».

Запата был чемпионом по аквабайку. В 2005 году он изобрел флайборд — специальную доску, приводимую в движение за счет реактивной силы потока воды, нагнетаемого подключенным к флайборду гидроциклом или создаваемой воздушно-реактивными двигателями, работающими на керосине и прикрепленными к флайборду. Конструкция позволяет взлетать над поверхностью воды на высоту до 9 метров, кувыркаться в воздухе и плыть сквозь волны.

В 2016 году появилось видео, на котором Запата пробует свою новую разработку, реактивный ховерборд Flyboard Air. На опубликованном видео Запата с помощью ховерборда поднялся над озером на высоту 30 м. Как обещал разработчик, финальный вариант устройства сможет развивать скорость в 150 км/ч, поднимать человека на высоту 3000 м, а в воздухе ховерборд сможет находиться около 10 минут. Топливный бак располагается на спине стоящего прямо пилота, специальный пульт позволит управлять ховербордом.

Тогда же Запата установил и рекорд по дальности полета на ховерборде, преодолев 2252 м на высоте в 50 м.

В 2017 году Запате запретили летать на своем устройстве на территории Франции. По словам изобретателя, представители Воздушной жандармерии Франции пригрозили ему административной ответственностью, если он продолжит совершать полеты на своей левитирующей доске. Изобретатель добавил, что теперь ему «придется покинуть страну», чтобы продолжить свою работу. «Вот как во Франции относятся к инновациям», — заявил Запата.

Во время военного парада в честь Дня взятия Бастилии в Париже в 2019 году Запата пролетел на ховерборде над Елисейскими полями.

Уже через неделю Запата попытался пересечь на летающей доске Ла-Манш, но на середине маршрута упал во время подзарядки. Он не получил травм, но полет пришлось перенести.

Ховербордами часто называют гироскутеры, что не совсем верно — первые парят над землей, в то время как вторые на двух колесах движутся по ее поверхности. Тем не менее, не смотря на кажущуюся простоту, такие устройства тоже могут быть опасны. Так, в 2016 году 10 производителей отозвали в США около 500 тыс. своих гироскутеров в связи с обнаружением таких дефектов, как перегрев и самовозгорание скутера с последующим нанесением ожогов владельцу.

Перед этим комиссия по безопасности потребительских товаров США признала гироскутеры небезопасным средством передвижения. Комиссия составила новые стандарты безопасности для гироскутеров и обязала все компании-производители и компании розничной торговли временно убрать их с рынка продаж, так как этот вид транспорта на данный момент не имеет необходимого сертификата безопасности.

В случае неисполнения обязательства компаниям грозит полное изъятие гироскутеров.

Данное обязательство относилось не только к гироскутерам, но и ко всем самобалансирующимся скутерам, в том числе одноколесного типа.