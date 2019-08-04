Новый рейтинг: где в России больше всего страдают от алкоголя

Москва возглавила рейтинг субъектов России по количеству первичных заболеваний психическими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. В 2018 году в столице было зафиксировано 2,8 тыс. пациентов с диагнозами такого рода, включая синдром алкогольной зависимости. Схожие показатели продемонстрировала Московская область. Несколько лучше обстоят дела в уральских регионах.

Так, в Пермском крае и Челябинской области на учет встали примерно по 2,4 тыс. человек с расстройствами психики на почве злоупотребления спиртными напитками.

При этом стоит учитывать, что в процентном соотношении столичный регион не является лидером: население Пермского края и Челябинской области, согласно данным 2019 года, составляет 2,6 млн и 3,5 млн человек соответственно, в то время как в Москве и Подмосковье официально проживают 12,6 млн и 7,6 млн.

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Согласно этому же рейтингу, составленному RT на основе данных Министерства здравоохранения России за 2018 год, четвертое место по числу страдающих от металкогольных психозов занимает Башкирия – 2,2 тыс. зарегистрированных пациентов. За ней следуют Свердловская область (2,2 тыс.) и Алтайский край (2,0 тыс.). Меньше всего случаев установлено в небольших мусульманских республиках Северного Кавказа. Так, в Ингушетии в прошлом году зафиксирован только один пациент с психическим расстройством от алкоголя, в Чечне – 59, в Карачаево-Черкессии – 101.

Небольшой показатель, по сравнению с центральными субъектами и Уралом, имеют также северные регионы. В Ненецком автономном округе статистика медиков свидетельствует о 80 эпизодах, в Чукотском автономном округе – о 103.

Всего в 2018 году в России встали на учет 75,7 тыс. пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

А в феврале текущего года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о том, что употребление спиртных напитков является причиной 70% смертей у мужчин трудоспособного возраста.

«70% — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — отметила она в эфире радиостанции «Вести FM».

По словам Скворцовой, уменьшение объема суррогатной продукции вызывает тенденцию к снижению числа летальных исходов из-за алкоголя. Если же верить МВД России, количество совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений в 2018 году снизилось по сравнению с 2017-м на 7% — с 378 тыс. до 351,6 тыс.

Наиболее заметное снижение злодеяний под воздействием спиртного зафиксировано опять-таки в Ингушетии – на 22,6% (с 115 до 69 случаев).

В июле медики поведали о первом признаке алкоголизма. Как следует из их наблюдений, беспокоиться стоит начинать тогда, когда у человека трясутся руки после употребления спиртного. Уточняется, что такой эффект называется алкогольным тремором. Он возникает, когда организм пытается самостоятельно вывести алкоголь. Кроме того, его может вызывать недостаток отвечающего за положительные эмоции дофамина. Врачи предупредили, что тремор может возникать и по другим причинам, однако, если он участился, то человеку необходимо обратиться за медицинской помощью.

В свою очередь, австралийские ученые из Технологического университета Суинберна выяснили, что похмелье негативно сказывается на памяти и ухудшает умственные способности.

В марте в Минздраве РФрассказали о самых распространенных психических расстройствах у россиян. На первом месте оказались расстройства непсихотического характера, которые диагностированы у 2 000 647 пациентов (в 2012 году — у 2 090 683 человек). При непсихотических расстройствах пациент, в целом, адекватно оценивает окружающую обстановку, стремится соответствовать социально принятым нормам, может отдавать себе отчет в том, что болен. К ним относятся, в частности, депрессивные, маниакальные и невротические расстройства.

Такие заболевания нередко связаны с психотравмирующими обстоятельствами и личностными характеристиками больного.

Далее идут психозы и состояния слабоумия (1 097 909 человек — в 2017 году, 1 091 574 человека — в 2012 году): чаще всего пациенты страдают органическими психозами и (или) слабоумием и шизофренией. На третьем месте — умственная отсталость (862 176 человек — в 2017 году, 907 182 человека — в 2012 году). Из этой группы наиболее распространена легкая умственная отсталость.

Психические расстройства можно диагностировать по речи — методику для этого разработали ученые из Пензенского государственного университета. Также используются данные о работе мозга и сердца.