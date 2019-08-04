Умер Николай Кардашев

Академик РАН, руководитель проекта «Радиоастрон» и один из авторов метода радиоинтерферометрии Николай Кардашев скончался в субботу, 3 августа, на 88-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в Facebook член-корреспондент РАН Юрий Ковалев.

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Кардашев входил в десятку самых авторитетных российских ученых. Еще в советский период он прославился пионерскими работами по астрофизике. В рамках программы SETI – поиска жизни во Вселенной – он предложил системную модель космических цивилизаций. Предполагалось, что, чем более «продвинута» цивилизация, тем выше уровень ее энергопотребления. В этой работе исследователь высказал идею о том, что некоторые галактические цивилизации, возможно, существовали за миллиарды лет до нашей, и рассчитал шкалу ранжирования таких цивилизаций — шкалу Кардашева. Серьезные советские исследования в области поиска внеземного разума опередили подобные программы в США на несколько лет.

Кардашев считал, что любая цивилизация, энергетическое потребление которой растет с умеренной скоростью (несколько процентов в год), будет стремительно переходить с одной ступени на другую, и такой переход займет у нее от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч лет. Он предполагал, что если верна гипотеза Мультивселенной, то наиболее развитые цивилизации покинули нашу Вселенную и переселились в другие, более подходящие для них.

Кардашев являлся учеником основателя школы современной астрофизики Иосифа Шкловского, под руководством которого защитил кандидатскую диссертацию в 1962 году.

На протяжении многих лет Кардашев возглавлял Астрокосмический центр физического института РАН им. Лебедева (ФИАНа), главной задачей которого являлось обеспечение деятельности космического проекта «Спектр-Р» («Радиоастрон»). Благодаря методу радиоинтерферометрии, соавтором которого являлся Кардашев, человечество в апреле текущего года сумело впервые увидеть тень черной дыры.

«Радиоастрон» – официально крупнейший в мире космический проект. Это даже зафиксировано к Книге рекордов Гиннеса, — говорил Кардашев «Научной России». — Было исследовано около двухсот внегалактических объектов. В основном это ядра галактик, активно излучающих радиоволны. А вот что находится в центрах галактик – это главный вопрос астрофизики последнего времени. Параллельно усилия прикладываются на наземных телескопах, чтобы с этим разобраться, но не хватает разрешения.

Главная на сегодня задача заключается в том, чтобы проверить предположение: действительно ли внутри, в центре ядер галактик находятся сверхмассивные черные дыры.

Мы пытаемся убедиться в том, что сама черная дыра излучает очень слабо, поскольку имеется так называемый горизонт видности черной дыры, определяемый теорией относительности. А вокруг нее должен быть ореол газов, которые падают на эту черную дыру. Одновременно часть их ускоряется и тоже излучает. Все это мы пытаемся увидеть в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн».

«Радиоастрон» представлял собой комплекс из сети наземных радиотелескопов и крупнейшего в мире космического радиотелескопа, с антенной диаметром десять метров. Телескоп был запущен на орбиту в 2011 году и успешно отработал почти восемь лет.

Академик также рассказывал о трудностях в своей работе.

«Мы начинали готовить проект тридцать с лишним лет назад. В «Радиоастроне» реализована схеме интерферометра со сверхдлинной базой (РСДБ), впервые сформулированная мной еще в 1960-х годах. Согласно ее идее, космический радиотелескоп используют совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов. Образуется разнесенная в пространстве система антенн – радиоинтерферометр, позволяющий добиться беспрецедентно высокого углового разрешения при наблюдении космических объектов. За прошедшие годы многих моих коллег не стало, не все дождались запуска.

Закрылись многие организации, потерялись международные соглашения, в рамках которых делались приборы.

Теперь все приходится начинать с нуля. Что касается инженеров, которые должны делать новые приборы, то тут есть большие трудности», — констатировал академик в интервью журналу «Наука и жизнь».

В 1964 году, за несколько лет до открытия радиопульсаров, Кардашев практически предсказал их существование: он пришел к выводу, что находящийся в центральной части Крабовидной туманности очень компактный радиоисточник является сверхнамагниченной быстровращающейся нейтронной звездой.

Биография Кардашева богата различными случаями. Об одном из них рассказывал в своих мемуарах академик Шкловский. Это случилось в конце августа 1979 года, когда в Монреале проходил очередной Международный астрономический конгресс. В последний момент Кардашева, который входил в советскую делегацию, задержали в Москве по причине выявившихся неприятностей в руководимом им космическом эксперименте.

«Я уехал с делегацией в Канаду с большой тревогой за Колю, так как упомянутые выше «неприятности» грозили самыми серьезными последствиями, — вспоминал Шкловский. — На четвертый день работы конгресса, смертельно усталый, ночью я приплелся в крохотную модерновую клетушку студенческого общежития, где мы обитали. Зашел к соседу Всеволоду Троицкому за кипяточком и застал там… сидящего и пьющего чай, солнечно улыбающегося Колю! С ним случилась просто фантастическая история».

Как выяснилось, в последний момент Кардашев успел «ликвидировать неприятности» и вылетел в Монреаль, не имея валюты.

«Того он не ведал, что от аэропорта «Мирабель», куда прилетает московский лайнер, до города Монреаля 20 километров, и за автобус надо платить около 20 долларов.

Ничего не зная, он сидел в полупустом первом классе (полагается членам-корреспондентам) и, расслабившись после недавнего московского аврала, пил томатный сок. Единственным его попутчиком по этому привилегированному классу был какой-то незнакомый солидный товарищ, который внимательно читал последнюю «Литературку». Неожиданно он прервал свое чтение и громко воскликнул:

– Черт знает чем люди занимаются! Тут какой-то Кардашев пишет очередной вздор по этим дурацким внеземным цивилизациям!

– Кардашев – это я, – лучезарно улыбаясь, тихо сказал Коля.

Как у них разговор развивался дальше, я не знаю. Но только вышли они из самолета вполне довольные друг другом. И тут Коля обратил внимание на солидный эскорт, встречающий прямо у трапа его спутника, оказавшегося советским послом в Канаде!

– Подкиньте профессора в кемпинг Монреальского университета, – распорядился посол».

Кардашев не дожил до запуска еще одного проекта – «Миллиметрона», который неоднократно откладывался Роскосмосом.

Предполагается, что в режиме связи с Землей «Миллиметрон» будет работать как крупнейший виртуальный радиотелескоп, способный исследовать структуру ядер галактик, черных дыр, пульсаров, изучать реликтовое излучение, искать самые ранние следы формирования Вселенной, белые дыры и кротовые норы.