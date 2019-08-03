Лизнула собака: как женщина лишилась рук и ног

Женщина в США осталась без рук и ног после того, как ее лизнула домашняя собака. О трагическом случае сообщает телеканал Fox 8.

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Мари и Мэтью Трэйнеры отдыхали на побережье Карибского моря. После возвращения женщину беспокоили тошнота, боль в спине, высокая температура. Трэйнеры решили, что Мари заразилась гриппом. Но когда ее температура вдруг резко упала до 33°C, муж вызвал медиков.

В больнице реаниматологи начали агрессивное лечение, но оно не помогло.

Через несколько часов у Мари начался сепсис, ее состояние стремительно ухудшалось. Через пару дней у нее начался некроз конечностей. Врачи ввели женщину в медикаментозную кому.

Анализы показали, что женщина заражена капноцитофагами. Эти бактерии — часть нормальной миклофлоры собак и кошек. Они крайне редко передаются людям, но когда это происходит, способны вызывать тяжелейшие заболевания. Гибель людей от заражения Capnocytophaga canimorsus происходит настолько редко, что даже подсчет таких случаев не ведется.

Последнее, что помнит женщина — как она, почувствовав себя плохо, прилегла на диван. Через 10 дней она очнулась с ампутированными кистями рук и ступнями.

«Когда я открыла глаза, я не знала, где нахожусь, — вспоминает Мари. — Было очень тяжело осознать, что мне ампутировали ноги и руки... Очень трудно справиться».

Дома у семьи живут две собаки. Очевидно, они облизали какую-нибудь царапину на руках Мари — видимо, так бактерии и попали в организм. Это привело к образованию множества тромбов, которые ограничили приток крови к конечностям и вызвали их некроз. Без операции Мари бы погибла.

Врачи отметили, что таких случаев — один на миллион. Человек может контактировать с бактериями всю жизнь, но так и не пострадать от них, или же быстро восстановиться в случае заражения.

Ни Трэйнеры, ни врачи не хотят сеять панику и пугать собаковладельцев. Тем не менее, отмечают они, не стоит верить мифам о чистоте собачьего рта и целительных свойствах их слюны. Если на руках есть порезы, то необходимо тщательно мыть руки после игр с собакой, а лучше вообще в это время поменьше с ней взаимодействовать. В случае укуса стоит принять антибиотики. При покрасении и других признаках инфицирования необходимо обратиться к врачу.

Мари благодарна своей семье, мужу, который теперь кормит и переодевает ее. Чтобы оплатить медицинские счета и приобрести протезы, семье пришлось организовать сбор денег.

Трэйнеры не собираются избавляться от собак — они слишком их любят. Сейчас семья сосредоточена на лечении Мари. Она пережила восемь операций и провела в больнице два с половиной месяца. Но что делать дальше, они не знают — Мари работала парикмахером и владела салоном, но теперь не сможет продолжить работу.

В 2018 году в США 58-летняя женщина умерла после укуса собаки. Она почувствовала недомогание на следующий день после того, как ее слегка укусил домашний щенок, которого на днях завела ее семья. Женщина даже на всякий случай показала собаку ветеринару, но тот не нашел повода для беспокойства. Когда она поняла, что внезапно ослабла настолько, что не в состоянии удержать в руках стакан воды, ее семья срочно обратилась в отделение неотложной помощи.

В больнице врачи выяснили, что у женщины начали отказывать почки. Анализ крови показал присутствие бактерий Capnocytophaga canimorsus. Хотя врачи экстренно начали терапию антибиотиками, она умерла на следующий день.

За несколько недель до этого в США произошел еще один аналогичный случай с чуть более благоприятным исходом — пациент выжил, хотя и потерял все конечности.

48-летнего Грега Мантойфела всего лишь лизнула любимая собака.

Но уже вскоре у него появились лихорадка, рвота и диарея. Мужчина думал, что заболел гриппом, но когда на руках и ногах стали расползаться темные пятна, срочно обратился к врачу.

В больнице у него было выявлено заражение крови. За неделю в стационаре врачи сначала ампутировали ступни Грега, затем им пришлось удалить ноги по колено. Еще через несколько недель стало ясно, что руки тоже не удастся спасти — врачам пришлось ампутировать обе кисти, а затем часть руки до середины предплечья.

Оказался поражен и нос мужчины. По словам врачей, ему понадобится несколько пластических операций, чтобы восстановить лицо. Чтобы оплатить медицинские счета, друзьям Грега пришлось организовать сбор денег. Им удалось собрать $18 тыс. из необходимых $25 тыс. Часть денег планируется потрать на протезы, чтобы Грег мог вести нормальную жизнь.