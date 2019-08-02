Потеснили обычных: в Москве появились тропические клопы

На территории Москвы заметили увеличение количества постельных клопов, сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Роспотребнадзор. По данным ведомства, оно ежегодно увеличивается в два раза.

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Постельные клопы известны с древних времен, о них писал еще Аристотель. Интересно, что как минимум до XVIII клопы считались полезными с медицинской точки зрения — лечить ими прелагалось, например, истерию. От постельных клопов сегодня страдают по всему миру, от США до Туркмении. Высокая плодовитость, способность длительно голодать и интенсивно расселяться в поисках пищи способствуют их активному распространению в помещениях.

Днем клопы прячутся в щелях стен, под обоями, в пазах мебели, книгах, одежде, постелях, электронике, в клетках птиц и животных и других затемненных и теплых местах. Ночью же они выходят из укрытий и нападают на людей. Обычно это происходит примерно с трех часов ночи до восьми утра, но оголодавший клоп может напасть и днем. Реже клопы питаются кровью домашних животных.

Клопы одинаково хорошо приживаются практически в любых помещениях, вне зависимости от их санитарного состояния.

Мигрируют по стоякам, через отверстия, через паркет. Места их обитания легко распознать по темным пятнам экскрементов, также можно обнаружить их яйца и шкурки личинок.

Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна и темных пятен от раздавленных насекомых на простынях. Размер редких крупных особей может достигать размера спичечной головки. Клопы сосут кровь прежде всего на открытых частях тела, лица, шеи, рук, ног. Сам укус нечувствителен, ощущение укола появляется после. Обычно клоп колет несколько раз, прежде чем найдет подходящее место для кровососания.

Не исключается возможность того, что клопы способны переносить опасные заболевания, в частности, оспу, туберкулез и сибирскую язву. Впрочем, достоверных доказательств этого пока нет.

«Не доказан до сих пор перенос каких-либо заболеваний постельными клопами. До сих пор ничего, кроме вируса гепатита B. Пока не доказано, что они переносят все остальные опасные заболевания, в отличие от многих других кровососущих насекомых», — отмечает биолог московского центра дезинфекции Роман Хряпин.

Хотя смертельной опасности для человека клопы не несут, их укусы крайне неприятны. Боль и зуд мешают нормальному сну, снижая работоспособность. Также укусы могут привести к аллергической реакции, появлению кожной сыпи. Да и в целом невольная необходимость делить постель с паразитом — весьма малоприятное явление.

Рост количества клопов в Москве, вероятно, связан с притоком мигрантов, считает Хряпин. Паразиты прибывают с людьми и грузами, обосновываясь в крупных городах.

Более того, обычного постельного клопа, известного еще в СССР, сегодня вытеснил тропический постельный клоп, ранее обитавший в основном в Африке и на юго-востоке Азии. В отличие от своего собрата, он способен карабкаться по вертикальным поверхностям из гладких материалов, что облегчает ему доступ к добыче. Также он активно распространяется и по странам Северной Америки.

Период активности постельных клопов обычно приходится на лето и начало отопительного сезона. Действующей профилактики от появления в доме клопов нет. Дезинфекторы советуют чаще менять постельное белье, чтобы заметить появление насекомых на ранней стадии.

В древности и Средневековье от клопов избавлялись с помощью вымораживания или обработки горячим паром — они одинаково плохо переносят и низкие, и высокие температуры. Сегодня для этого используются инсектициды.

В 2017 году было установлено, что клопы соседствуют с человеком уже 11 тыс. лет. Ранее самым древним свидетельством проживания клопов рядом с человеком был постельный клоп возрастом 3500 лет, найденный в Египте еще несколько десятилетий назад. Теперь исследователи нашли еще более древние свидетельства в пещерах Пэйсли в Северной Америке. Около 11 тыс. лет назад в этих пещерах жили люди. Среди найденных на территории пещер ископаемых оказался окаменевший представитель рода Cimex, постельных клопов.

Однако, как заключили энтомологи, древние клещи скорее питались кровью летучих мышей, которые тоже жили в пещерах, чем человеческой.

Теперь предстоит выяснить, почему этим паразитам не были интересны люди и почему их не было за пределами пещер. Находка позволяет сделать вывод, что поскольку за прошедшие тысячелетия клопы не претерпели значимых изменений, то и климат не слишком изменился.