«Египетская Атлантида»: в затонувшем городе нашли храм

Египетские и европейские археологи обнаружили руины большого храма на дне Средиземного моря недалеко от Александрии, сообщает Science Alert. Их взору во время подводных погружений предстали и несколько кораблей, нагруженных сокровищами – монетами и ювелирными изделиями. Французский подводный археолог Франк Годдьо, 19 лет назад открывший затопленный Гераклион, не сомневается, что специалистам удалось наткнуться на каменные колонны главного храма древнего огорода, а также на остатки меньшего по размеру культового сооружения эллинистического периода.

Важное историческое открытие было сделано не случайно.

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Прежде, чем совершать глубоководные погружения, — а руины Гераклиона в основном покоятся на глубине примерно 45 м, – эксперты собрали воедино и проанализировали данные, полученные с помощью спутников, эхолотов, сканирования и прочих современных технологий. Помимо глобальных находок дайверы отрапортовали об обнаружении на морском дне бронзовых монет эпохи царя Птолемея II (правил в 285-246 годах до н. э.), украшений и керамической посуды. Среди прочего археологам попадались и византийские монеты, свидетельствующие о том, что Гераклион был заселен, как минимум, еще в IV-V веках н. э.

«Найденные объекты показывают красоту и славу городов, великолепие их храмов, — отметил Годьо. – Колоссальные статуи и архитектурные изыски, украшения и монеты, ритуальные предметы и керамика: древняя цивилизация передает нам «привет» из своего времени. Впереди еще много работы».

По одной из распространенных версий, город, также известный как Тонис, был основан в VIII веке до н. э. в устье западного рукава Нила и назван позднее в честь древнегреческого героя Геракла.

Сегодня его часто упоминают как «египетскую Атлантиду».

Француз Годьо обнаружил остатки древнего Гераклиона в 2000 году на глубине 10 м в заливе Абу-Кир в 6 км от побережья в районе Александрии. Членам его экспедиции удалось найти порядка 14 тыс. предметов, в том числе выполненных из золота. На месте городского порта специалисты исследовали останки 64 кораблей: это самое большое кладбище античных судов за всю историю археологии. В VI-IV веках до н. э. Геракдион считался небольшим, но богатым торговым центром, а также важной гаванью Египта на Средиземном море. Значение города упало после основания Александром Македонским Александрии.

Ученым удалось установить, что в древности через город проходил канал, связывавший Гераклион с соседним Канопусом и продолжавшийся до Александрии. На южном берегу канала в центре погибшего города был возведен храмовый комплекс, обнесенный стеной и посвященный трем самым почитаемым богам древнеегипетских Фив – Амону, его супруге Мут и их сыну Хонсу. Является ли найденный сейчас храм частью этого комплекса, пока точно неизвестно. Считается, что в конце VIII века н. э. пришедший в запустение Гераклион был полностью разрушен землетрясением и цунами, из-за которого он погрузился под воду вместе с Канопусом и Менуфисом.

По мнению археолога, в настоящий момент обнаружено не более 5% территории Гераклиона.

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