Меньше агрессии: ученые нашли, чем отличаются поздние дети

Чем старше родители, тем реже у их детей проявляется агрессия и другие проблемы с поведением, выяснили нидерландские специалисты из Утрехтского и Нидерландского свободного университетов. Свои выводы они изложили в статье в журнале Child Development.

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С 1995 года возраст матерей в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (сейчас в ней состоит 36 стран, в основном европейских), постепенно повышался, и к 2017 году в большинстве из них стал превышать 30 лет, отмечают авторы работы — в жизни женщин появилось больше интересов, чем просто продолжение рода. Репродуктивный возраст приходится в основном на период с 15 по 45 лет, при этом некоторые его промежутки считаются более подходящими для деторождения, чем другие.

В России средний возраст родов у женщины составляет 26 лет.

Тем не менее, вопрос о том, каким должен быть возраст родителей для оптимального физического и психического здоровья ребенка, до сих пор остается открытым. Хотя с биологической точки зрения с рождением детей лучше не затягивать, более ранние исследования показали, что дети родителей постарше, особенно в случае с матерями, лучше учатся в школе и справляются с работой, показывают более высокие результаты в тестах на интеллект, обладают более крепким здоровьем, реже употребляют наркотики и имеют меньше проблем с поведением, чем дети молодых родителей.

Исследователи проанализировали поведение почти 33 тыс. голландских детей 10-13 лет. Учитывались как данные, полученные с помощью собственных методик, так и отчеты родителей, учителей и самих детей. Изучаемые семьи были взяты из всех социально-экономических слоев. Возраст матерей на момент рождения ребенка колебался от 16 до 48 лет, отцов — от 17 до 68 лет.

В поле зрения исследователей попали как «внешние» поведенческие проблемы (агрессия, неспособность к концентрации, протестное поведение и т. п.), так и «внутренние» (проблемы со сном, подавленность, тревожность). Всего использовалось более 120 вопросов, по которым можно было бы оценить выраженность тех или иных аспектов.

Как оказалось, чем старше были родители, тем меньше у детей было «внешних» поведенческих проблем.

На проблемах внутренних родительский возраст сказывался мало. С одной стороны, поясняют исследователи, более взрослые родители реже сталкиваются с финансовыми проблемами и социальной нестабильностью, которые могли бы отрицательно сказаться на самочувствии детей. С другой стороны, собственные внутренние проблемы родителей могут приводить к более позднему деторождению и в определенной степени передаваться детям. Вероятно, оба процесса играют определенную роль, и их совместное влияние приводит к отсутствию конечного результата.

«Возможно, одна из причин в том, что у более взрослых родителей больше ресурсов и выше уровень образования, — предполагает профессор психологии и генетики Доррет Бумсма, одна из авторов исследования. — Но важно отметить, что даже это не полностью объясняет такую разницу в поведении».

«Что касается распространенных проблем поведения, то мы не нашли причин для беспокойства будущих родителей о вредных последствиях рождения ребенка в более старшем возрасте», — отмечает доктор Мариэль Зондерван-Цвейненбург.

Предыдущие исследования также показывают, что матери постарше реже наказывают детей и более чутко относятся к их потребностям. Также они более терпеливы и лучше справляются с установлением границ допустимого поведения.

Кроме того, матери старшего возраста ответственнее подходят к планированию беременности — отказываются от курения, ведут более здоровый образ жизни. Отсутствие вредных факторов благотворно сказывается на развитии плода и снижает риски проблемного поведения у будущего ребенка.

«С биологической точки зрения, родительство в более старшем возрасте кажется неблагоприятным, но социально-демографические факторы могут с лихвой компенсировать возможные проблемы, связанные со старением, когда речь идет о вопросах психического здоровья. Матери постарше находятся в более выгодном социально-экономическом положении и более счастливы после родов», — заключают авторы работы.

При этом в отцы все же лучше выбрать мужчину помоложе —

чем старше мужчина, тем выше у беременной женщины риск развития преэклампсии, гестационного диабета и даже преждевременных родов. Чаще всего проблемы наблюдаются в случае, если мужчине больше 45 лет. От них не защищает даже молодой возраст самой женщины.

Кроме того, дети, рожденные от более старших мужчин, чаще сталкиваются с повышенным риском судорог и низкой массой тела при рождении, чаще попадают в отделение интенсивной терапии новорожденных.

Также возраст отца связан с риском врожденных дефектов, порока сердца, раком в детстве, расстройствами психики и нервной системы — аутизмом, шизофренией, обсессивно-компульсивным расстройством. Проблемы с психикой наблюдаются у детей от мужчин старше 35 лет.