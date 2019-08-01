Ультиматум Николаю II: как Германия объявляла войну России. ОНЛАЙН

Накануне, 31 августа, в кафе «Круассан» был убит вождь французских социалистов Жан Жорес, пацифист и решительный противник всеевропейской войны. В случае вступления в вооруженный конфликт он грозил правительству Франции тотальной стачкой. Однако Жорес пал жертвой безумного националиста – и перехватить его знамя оказалось некому. В значительной степени это развязывало руки генералу Жоффру и другим ярым сторонникам войны.

Об убийстве Жореса можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».