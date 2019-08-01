Ультиматум Николаю II: как Германия объявляла войну России. ОНЛАЙН

1 августа 1914 года Германия объявила войну России

105 лет назад Германия объявила войну России. Масштабный конфликт, который со временем назовут Первой мировой войной, приведет к огромным людским потерям и крушению самодержавия. «Газета.Ru» воспроизводит развитие событий в судьбоносный день 1 августа 1914 года в формате исторического онлайна.
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11:45

А здесь мы подробно рассказывали о том, как Австро-Венгрия напала на Сербию.

11:35

О том, кто спровоцировал Первую мировую войну, можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».

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Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф
Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф

Император Австро-Венгрии Франц-Иосиф

РИА Новости
11:15

Николай II принимает германского посла Фридриха Пурталеса, убеждая его, что русская мобилизация не означает угрозы для Германии.

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Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева) и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева) и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле
Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева) и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле

Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева) и цесаревич Алексей (на руках справа) в Кремле

РИА "Новости"
11:00

Будущий герой Первой мировой и будущий маршал Жоффр вместе с Мессими прибывает на заседание кабинета министров, где предъявляет свой ультиматум: дальнейшая задержка приказа о всеобщей мобилизации на сутки приведет к потере 15 — 20 километров французской территории, и, если приказ не будет отдан теперь, он снимает с себя обязанности главнокомандующего. Президент Раймон Пуанкаре в итоге согласится с доводами Жоффра. Франция начнет мобилизацию 2 августа.

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Официальный визит президента Франции Пуанкаре в Россию. Император России Николай II (второй справа), президент Французской республики Раймон Пуанкаре (третий справа) и сопровождающие их лица на борту императорской яхты "Александрия". Июль 1914 года. Официальный визит президента Франции Пуанкаре в Россию. Император России Николай II (второй справа), президент Французской республики Раймон Пуанкаре (третий справа) и сопровождающие их лица на борту императорской яхты "Александрия". Июль 1914 года.
Официальный визит президента Франции Пуанкаре в Россию. Император России Николай II (второй справа), президент Французской республики Раймон Пуанкаре (третий справа) и сопровождающие их лица на борту императорской яхты "Александрия". Июль 1914 года.

Официальный визит президента Франции Пуанкаре в Россию. Император России Николай II (второй справа), президент Французской республики Раймон Пуанкаре (третий справа) и сопровождающие их лица на борту императорской яхты "Александрия". Июль 1914 года.

РИА Новости
10:50

Разговоры о неотвратимости войны велись уже несколько месяцев. Политическая обстановка в Европе была напряженной, однако она мало влияла на внутреннюю жизнь России – общественная ситуация оставалась относительно спокойной, экономическое положение стабильным. Русская армия была в состоянии реорганизации, которая уже давала свои результаты. Начальник германского Генштаба генерал Хельмут фон Мольтке писал в феврале 1914 года, что «боевая готовность России со времени русско-японской войны сделала совершенно исключительные успехи и находится на никогда еще не достигавшейся высоте».

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Николай II в сопровождении архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона в Спасском монастыре, 1913 год Николай II в сопровождении архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона в Спасском монастыре, 1913 год
Николай II в сопровождении архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона в Спасском монастыре, 1913 год

Николай II в сопровождении архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона в Спасском монастыре, 1913 год

Wikimedia
10:35

Накануне, 31 августа, в кафе «Круассан» был убит вождь французских социалистов Жан Жорес, пацифист и решительный противник всеевропейской войны. В случае вступления в вооруженный конфликт он грозил правительству Франции тотальной стачкой. Однако Жорес пал жертвой безумного националиста – и перехватить его знамя оказалось некому. В значительной степени это развязывало руки генералу Жоффру и другим ярым сторонникам войны.

Об убийстве Жореса можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».

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Статуя Жана Жореса в Париже, 1924 год Статуя Жана Жореса в Париже, 1924 год
Статуя Жана Жореса в Париже, 1924 год

Статуя Жана Жореса в Париже, 1924 год

AP
10:20

Первые важные события дня приходят из Парижа. Там глава Генштаба Жак Жоффр приехал в Военное министерство на улице Святого Доминика и потребовал от министра Адольфа Мессими добиться согласия правительства на мобилизацию. По его подсчетам, приказ о ней должен быть издан не позднее четырех часов дня, чтобы его можно было отправить на центральный почтамт для рассылки телеграфом по всей Франции, — только в этом случае мобилизация могла начаться в полночь.

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Генерал Жоффр и военный министр Мильеран. Франция. 1914 год. Генерал Жоффр и военный министр Мильеран. Франция. 1914 год.
Генерал Жоффр и военный министр Мильеран. Франция. 1914 год.

Генерал Жоффр и военный министр Мильеран. Франция. 1914 год.

РИА Новости
10:15

Вот как вспоминал о ночном визите посла Германии Фридриха Пурталеса глава русской дипломатии Сергей Сазонов:

«Передавая мне ультиматум своего правительства, германский посол обнаружил большую возбужденность и настойчиво повторял свое требование демобилизации. Мне удалось сохранить мое спокойствие, и я мог разъяснить ему без раздражения причины, по которым русское правительство не могло пойти навстречу желаниям Германии. Я уже несколько ранее был подготовлен к этому шагу берлинского кабинета и отчетливо сознавал, что дело мира, на которое мы положили бесконечные усилия, было бесповоротно проиграно и что за этим шагом через несколько часов последует другой — последний и окончательный, результатом которого будут для всей Европы бедствия, о размерах которых самое живое воображение не могло дать и бледного представления».

10:10

Чрезвычайно богатому на события дню 1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года предшествовал ночной визит германского посла в Санкт-Петербурге Фридриха Пурталеса к министру иностранных дел Российской империи Сергею Сазонову. В полночь по берлинскому времени (на месте событий было на час позже) гость передал ультиматум своего правительства, в котором от России требовалось остановить мобилизацию – в ином случае Германия не ручалась за последствия. На раздумья было отведено 12 часов.

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Министр иностранных дел Российской империи Сергей Сазонов Министр иностранных дел Российской империи Сергей Сазонов
Министр иностранных дел Российской империи Сергей Сазонов

Министр иностранных дел Российской империи Сергей Сазонов

РИА Новости
10:05

105 лет назад так совпало: все ведущие страны Европы разом вдруг остро захотели повоевать. Очаг пожара разгорелся на Балканах, где 28 июля Австро-Венгерская империя начала боевые действия против Сербии, причастной, по мнению правящей в Вене династии Габсбургов, к убийству эрцгерцога Фердинанда боснийским сербом Гаврило Принципом. В ответ на агрессию австро-венгров против дружественной страны в Петербурге приступили к мобилизации. В свою очередь, Австро-Венгрию поддержала ее союзница Германия. Считается, что Берлин на протяжении нескольких недель толкал Вену к началу войны, а теперь хотел получить веские доводы и для собственной активности. 31 июля и 1 августа Николай II и Вильгельм II вели переписку посредством телеграфа. К компромиссу не был склонен ни император, ни кайзер.

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Вильгельм II во время военных маневров Вильгельм II во время военных маневров
Вильгельм II во время военных маневров

Вильгельм II во время военных маневров

Wikimedia Commons
10:00

1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года Германия объявила войну России. Так был запущен часовой механизм, который через несколько лет приведет к крушению обеих империй и отречению монархов – Вильгельма II и Николая II. «Газета.Ru» рассказывает о радикально изменивших мир событиях 105-летней давности в историческом онлайне.

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Политическая карикатура времен Первой мировой войны (1914-1918) - русский солдат сражается с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Репродукция художественной открытки