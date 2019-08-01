Ультиматум Николаю II: как Германия объявляла войну России. ОНЛАЙН

А здесь мы подробно рассказывали о том, как Австро-Венгрия напала на Сербию.
О том, кто спровоцировал Первую мировую войну, можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».
Император Австро-Венгрии Франц-ИосифРИА Новости
Николай II принимает германского посла Фридриха Пурталеса, убеждая его, что русская мобилизация не означает угрозы для Германии.
Российский император Николай II (в центре), императрица Александра Федоровна (слева) и цесаревич Алексей (на руках справа) в КремлеРИА "Новости"
Будущий герой Первой мировой и будущий маршал Жоффр вместе с Мессими прибывает на заседание кабинета министров, где предъявляет свой ультиматум: дальнейшая задержка приказа о всеобщей мобилизации на сутки приведет к потере 15 — 20 километров французской территории, и, если приказ не будет отдан теперь, он снимает с себя обязанности главнокомандующего. Президент Раймон Пуанкаре в итоге согласится с доводами Жоффра. Франция начнет мобилизацию 2 августа.
Официальный визит президента Франции Пуанкаре в Россию. Император России Николай II (второй справа), президент Французской республики Раймон Пуанкаре (третий справа) и сопровождающие их лица на борту императорской яхты "Александрия". Июль 1914 года.РИА Новости
Разговоры о неотвратимости войны велись уже несколько месяцев. Политическая обстановка в Европе была напряженной, однако она мало влияла на внутреннюю жизнь России – общественная ситуация оставалась относительно спокойной, экономическое положение стабильным. Русская армия была в состоянии реорганизации, которая уже давала свои результаты. Начальник германского Генштаба генерал Хельмут фон Мольтке писал в феврале 1914 года, что «боевая готовность России со времени русско-японской войны сделала совершенно исключительные успехи и находится на никогда еще не достигавшейся высоте».
Николай II в сопровождении архиепископа Ярославского и Ростовского Тихона в Спасском монастыре, 1913 годWikimedia
Накануне, 31 августа, в кафе «Круассан» был убит вождь французских социалистов Жан Жорес, пацифист и решительный противник всеевропейской войны. В случае вступления в вооруженный конфликт он грозил правительству Франции тотальной стачкой. Однако Жорес пал жертвой безумного националиста – и перехватить его знамя оказалось некому. В значительной степени это развязывало руки генералу Жоффру и другим ярым сторонникам войны.
Об убийстве Жореса можно прочитать в этом материале «Газеты.Ru».
Статуя Жана Жореса в Париже, 1924 годAP
Первые важные события дня приходят из Парижа. Там глава Генштаба Жак Жоффр приехал в Военное министерство на улице Святого Доминика и потребовал от министра Адольфа Мессими добиться согласия правительства на мобилизацию. По его подсчетам, приказ о ней должен быть издан не позднее четырех часов дня, чтобы его можно было отправить на центральный почтамт для рассылки телеграфом по всей Франции, — только в этом случае мобилизация могла начаться в полночь.
Генерал Жоффр и военный министр Мильеран. Франция. 1914 год.РИА Новости
Вот как вспоминал о ночном визите посла Германии Фридриха Пурталеса глава русской дипломатии Сергей Сазонов:
«Передавая мне ультиматум своего правительства, германский посол обнаружил большую возбужденность и настойчиво повторял свое требование демобилизации. Мне удалось сохранить мое спокойствие, и я мог разъяснить ему без раздражения причины, по которым русское правительство не могло пойти навстречу желаниям Германии. Я уже несколько ранее был подготовлен к этому шагу берлинского кабинета и отчетливо сознавал, что дело мира, на которое мы положили бесконечные усилия, было бесповоротно проиграно и что за этим шагом через несколько часов последует другой — последний и окончательный, результатом которого будут для всей Европы бедствия, о размерах которых самое живое воображение не могло дать и бледного представления».
Чрезвычайно богатому на события дню 1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года предшествовал ночной визит германского посла в Санкт-Петербурге Фридриха Пурталеса к министру иностранных дел Российской империи Сергею Сазонову. В полночь по берлинскому времени (на месте событий было на час позже) гость передал ультиматум своего правительства, в котором от России требовалось остановить мобилизацию – в ином случае Германия не ручалась за последствия. На раздумья было отведено 12 часов.
Министр иностранных дел Российской империи Сергей СазоновРИА Новости
105 лет назад так совпало: все ведущие страны Европы разом вдруг остро захотели повоевать. Очаг пожара разгорелся на Балканах, где 28 июля Австро-Венгерская империя начала боевые действия против Сербии, причастной, по мнению правящей в Вене династии Габсбургов, к убийству эрцгерцога Фердинанда боснийским сербом Гаврило Принципом. В ответ на агрессию австро-венгров против дружественной страны в Петербурге приступили к мобилизации. В свою очередь, Австро-Венгрию поддержала ее союзница Германия. Считается, что Берлин на протяжении нескольких недель толкал Вену к началу войны, а теперь хотел получить веские доводы и для собственной активности. 31 июля и 1 августа Николай II и Вильгельм II вели переписку посредством телеграфа. К компромиссу не был склонен ни император, ни кайзер.
Вильгельм II во время военных маневровWikimedia Commons
1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года Германия объявила войну России. Так был запущен часовой механизм, который через несколько лет приведет к крушению обеих империй и отречению монархов – Вильгельма II и Николая II. «Газета.Ru» рассказывает о радикально изменивших мир событиях 105-летней давности в историческом онлайне.