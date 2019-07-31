Любила сладости и украшения: как умерла древняя кельтка

Швейцарские археологи представили результаты исследования захоронения кельтской женщины на территории Цюриха, сообщает Live Science. Ее останки были обнаружены в ходе строительных работ в районе Ауссерзиль, который располагается между рекой Зиль и железной дорогой, идущей от центрального вокзала. Изотопный анализ костей женщины позволил установить, что она была местной жительницей, родившейся и выросшей, вероятно, в долине реки Лиммат, которая протекает через исторический центр сегодняшнего Цюриха.

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Захоронению примерно 2200 лет. На момент смерти кельтке было около 40 лет. Ученым удалось установить, что женщина принадлежала к привилегированному слою современного ей общества. Ее положили в выдолбленный из цельного ствола дерева гроб в шерстяном платье, окутанном шалью, верхней одежде из овечьей кожи и с красивым ожерельем из стекла и янтаря на шее. Особенное впечатление на археологов произвела застежка на этом украшении: на обоих концах ожерелья находился зажим наподобие броши. Другие застежки скрепляли ее одежду.

Кроме того, дама носила бронзовые браслеты и тонкую цепочку с подвесками.

При жизни кельтке почти не приходилось заниматься физическим трудом, зато она очень любила пищу с содержанием сахара и крахмала – это показал анализ зубов. Данное обстоятельство также свидетельствует о ее знатном происхождении.

Как следует из сообщения цюрихского Управления по городскому развитию, останки женщины покоились в 80 метрах от могилы кельтского мужчины, которую нашли в 1903 году при возведении школьного спортзала. Этот человек был похоронен с мечом, щитом и копьем. Археологи убеждены, что разница между захоронениями не превышала 10 лет, хотя могла быть и еще меньше. Возможно, мужчина и женщина знали друг друга.

В древности кельтские племена заселяли обширные территории в Западной и Центральной Европе. Они считались одним из наиболее воинственных народов континента.

Многие погибли в беспрерывных войнах с германцами. Другие оказались на землях Римской империи и подверглись ассимиляции. В современном мире потомками древних кельтов считаются ирландцы, шотландцы и валлийцы.

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