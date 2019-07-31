Новый урожай: чем опасны арбузы

С 3 августа в Москве откроются бахчевые развалы, где можно будет купить арбузы. Так ли страшны нитраты, которыми из года в год пугают потребителей производители нитратомеров и адепты «натуральных» продуктов, разбиралась «Газета.Ru».

Нитраты — это соли азотной кислоты.

Они применяются в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Нитраты образуются и в человеческом организме, выполняя роль антимикробного агента в слюне, а также участвуя в работе сердечно-сосудистой системы, регулируя кровяное давление.

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Под воздействием ферментов организма и некоторых бактерий, обитающих в кишечнике и полости рта, излишек нитратов превращается в гораздо более токсичные нитриты. Попадая в кровь, они превращают гемоглобин в метгемоглобин, который не способен переносить кислород и углекислый газ. Когда его доля в крови доходит до 30%, появляются симптомы острого отравления, удушье, тахикардия, боль в затылке, слабость, снижается давление.

Дальнейший рост концентрации метгемоглобина в крови способен привести к смерти.

Кроме того, в кислой среде желудка из нитритов образовываются нитрозамины, способные привести к раку органов пищеварительной системы.

Интересно, что возможный вред нитратов для организма связан в первую очередь с их источником. Одно из крупнейших эпидемиологических исследований, охвативших данные за несколько десятилетий, показало, что опасны нитраты (вернее, образующиеся из них в организме нитриты и нитрозамины), поступающие из обработанных мясных продуктов, в которых они предотвращают рост бактерий. При их частом попадании в организм повышаются риски развития онкозаболеваний.

При этом нитраты, поступающие из овощей и фруктов, наоборот, снижают риск развития рака желудка.

Лабораторные эксперименты показали, что образование опасных веществ ускоряется в присутствии компонентов мяса. В овощах и фруктах же содержатся антиоксиданты, которые блокируют такие реакции. Благодаря ним нитриты превращаются в оксид азота (II), которые способствует расширению кровеносных сосудов и нормализации кровяного давления.

Арбузы удобряют нитратами в период их созревания, пояснил «Роскачеству» старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов. При соблюдении агротехнологии арбуз возьмет ровно столько, сколько ему нужно для роста. К концу созревания в нем не должно быть нитратов – арбуз вырастет, питаясь ими. Поэтому тем, кто боится нитратов, стоит выбирать наиболее зрелые арбузы и не слишком активно вгрызаться в корки — в недостаточно зрелых ягодах нитраты будут содержаться преимущественно в них.

Кроме того, высокое содержание нитратов может быть в ранних поливных арбузах, которые везут в основном из Средней Азии или южных областей России начиная с конца июля. У поливных арбузов, в отличие от суходольных, плохо развиты корни, они не могут питаться самостоятельно, поэтому их нужно обильно удобрять. Суходольные арбузы ищут воду и питательные вещества сами, но и созревают позже.

Тем не менее, определенные риски для здоровья при потреблении арбузов все же есть.

В частности, на их кожуре могут остаться вещества, которыми растение обрабатывали для защиты от грибков и паразитов. До мякоти они не доходят, но могут сохраниться на поверхности и даже частично в нее впитаться. Поэтому перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть и на всякий случай не вгрызаться в корку.

Кроме того, арбузы часто продаются у дорог, где на них оседает поднятая колесами пыль. Хотя, по словам специалистов, самые свежие и качественные арбузы можно купить именно на трассах неподалеку от места выращивания, отмывать их от осевшей на поверхности грязи стоит особенно тщательно, иначе последствия отравления затмят все удовольствие от поедания.

Также у арбуза высокий гликемический индекс — это значит, что его потребление приводит к резкому скачку глюкозы в крови. Поэтому людям с сахарным диабетом и предрасположенностью к нему стоит отнестись к арбузам с осторожностью.

Так как арбуз — сильное мочегонное средство, не стоит увлекаться его поеданием беременным женщинам и людям с заболеваниями почек.

Излишняя нагрузка на них может спровоцировать приступ мочекаменной болезни.

Специалисты не рекомендуют есть арбуз в качестве десерта после плотного приема пищи — обилие углеводов в его составе может вызвать тяжесть в желудке. Лучше съесть арбуз отдельно и желательно в первой половине дня. Поедание арбуза на ночь может привести к беспокойному сну из-за его мочегонных свойств и отекам на утро.