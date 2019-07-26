«Дело рук римлян»: почему археологов поразило бревно

Надпись на одном из бревен, составляющих 125-метровый участок древнеримской дороги на территории Южной Голландии, обнаружили и расшифровали специалисты Государственного музея древностей в Лейдене, сообщает Zuid Holland. На сохранившемся до наших дней куске дерева нацарапаны латинские буквы COH II CR, что означает «Вторая когорта римских граждан-италийцев». Ученые убеждены, что надпись рассказывает о строивших эту дорогу солдатах, завербованных в Риме из числа гражданских лиц и служивших во вспомогательных частях. В данном случае надпись относится к когорте — группе из 500 солдат, составлявшей 1/10 легиона и делившейся на центурии. В их задачу входило возведение и последующая охрана объектов.

Помимо дорог эти военные возводили фортификационные укрепления в виде насыпных валов или каменных стен со сторожевыми башнями.

Данные сооружения практически не сохранились из-за частых наводнений, характерных для здешних мест.

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Провинция Южная Голландия находится на западе Нидерландов между Северным морем и дельтой рек Маас и Рейн. Примерно с середины первого тысячелетия до нашей эры территория современного государства была заселена различными германскими и кельтскими племенами, которые преимущественно концентрировались на юге. В последней трети первого века до н. э. войска Римской империи приступили к покорению местного населения.

В 16 году до н. э. на этих землях была образована римская провинция Белгика, три века спустя разделенная на две части.

Древнеримская дорога в Южной Голландии была найдена археологами еще в сентябре 2018 года в ходе раскопок для проведения новой скоростной автомагистрали в районе древней северной границы Римской империи. Однако к детальному изучению античного наследия специалистам удалось приступить значительно позже. Первоначально специалисты извлекли из земли 470 деревянных столбов. Ни один из них не был помечен подобным образом. В 2021 году территория раскопок станет объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам сотрудника Лейденского музея Джаспера де Брейна, находка «уникальна для Нидерландов». «До сей поры мы не знали, кто построил римскую дорогу – солдаты, гражданские лица или, быть может, рабы.

Теперь же мы можем утверждать, что дорога недалеко от Валкенбурга – дело рук римлян из второй когорты.

Мы также прослеживаем технологию древних строителей. Для возведения использовались бревна одинаковой ширины и длины. На стройплощадку они доставлялись в специальной упаковке. И затем их всаживали в землю при помощи специального механизма».

Теперь археологи намерены выяснить, построила ли вторая когорта всю дорогу, или же только отдельный участок. Результаты исследования ожидаются в 2020 году.

Около дороги специалисты раскопали остатки древнего поселения, от которого сохранились только следы домов, кладбище и дренажные канавы, в которых были найдены черепки керамики и фрагменты кожаной обуви, ловушка для рыб, а также монеты. Среди добытых артефактов – кусочек римского строительного материала с гипсом и следами лакокрасочного покрытия, что редко встречается в Нидерландах.

Между тем в Новгороде археологи нашли средневековые саркофаги,

в которых еще до монгольского нашествия на Русь были захоронены представители местной знати и члены их семей. По словам экспертов, почти все из них прожили больше 50 лет, в то время как средняя продолжительность жизни в XII-XIII веках составляла менее 40 лет.

А в начале текущей недели новгородские археологи расшифровали текст берестяной грамоты XIII века, найденной в Старой Руссе. В историческом документе один житель средневековой Руси приказывал другому привести к нему трех лошадей. Исследователи надеются, что найденный артефакт позволит лучше понять повседневную жизнь обитателей Новгородской земли этого периода.

«Мы знаем их имена — Максим и Анания, — отметила руководитель Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета Елена Торопова, —

Максим распоряжается, чтобы Анания взял трех лошадей разной масти и вместе с седлами быстро доставил их к нему.

Куда именно, не сказано. Возможно, появится дополнительная информация, когда будет уточнено время, к которому относится находка».

Чуть ранее, 10 июля, археолог Павел Колосницын нашел юбилейную, 50-ю берестяную грамоту в Старой Руссе.