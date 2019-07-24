«Мы знаем их имена»: расшифрована древняя грамота

Древнерусскую берестяную грамоту, найденную в прошлую субботу на Пятницком раскопе в Старой Руссе Новгородской области, удалось расшифровать специалистам, сообщает «Газон». По словам руководителя Старорусской археологической экспедиции Новгородского государственного университета Елены Тороповой, нанесенный на грамоту текст представляет собой указание одного средневекового жителя города к другому.

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«Мы знаем их имена — Максим и Анания, — отметила исследовательница. — Максим распоряжается, чтобы Анания взял трех лошадей разной масти и вместе с седлами быстро доставил их к нему. Куда именно, не сказано. Возможно, появится дополнительная информация, когда будет уточнено время, к которому относится находка».

Торопова подчеркнула, что текст еще предстоит правильно истолковать.

Важный в историческом плане артефакт обнаружил при проверке массового материала – обрезков кожи, фрагментов керамики, костей и бересты – археолог Алексей Баринов. Предварительно грамоту отнесли ко второй половине XIII века: то есть, она могла быть составлена примерно через 100 лет после первого упоминания о Старой Руссе в летописи (1167 год). Эксперты отметили достаточно хорошее состояние находки. Она стала 51-й по счету, найденной на территории этого города.

Археологи продолжают работу на раскопе. Среди прочего им попадаются и элементы наследия более поздних эпох. Например, Павел Колосницын обнаружил донце немецкого снаряда времен Второй мировой войны, фото которого выложил на своей странице в Facebook. Некоторые находки, по его словам, очень сложно идентифицировать.

«Вот, например, такой деревянный предмет XIII века с Пятницкого раскопа в Старой Руссе. Довольно сложная, тщательно изготовленная деталь с несколькими отверстиями. Это явно часть чего-то более сложного, но назначение непонятно. Есть одно предположение, но пока раскрывать не буду», — отметил Колосницын.

Чуть ранее, 10 июля, этот археолог нашел юбилейную, 50-ю берестяную грамоту в Старой Руссе.

«18 лет их находили на других раскопах, их находили рядом со мной, их находили на раскопе, которым я руководил.

А сегодня я, наконец, сам нашел берестяную грамоту.

Сел в конце дня проверять помытую бересту из ящиков в который складывают массовый материал из квадратов. На четвертом подносе достаю небольшой сверточек и вижу на нем буквы», — рассказал Колосницын.

Берестяные грамоты, создававшиеся на Руси в XI-XV веках, являются важными источниками по истории общества и повседневной жизни средневековых людей и языков, на которых они говорили. Археологические работы по поиску записей на коре березы стартовали после Великой Отечественной войны. Первая берестяная грамота была обнаружена в 1951 году на Неревском раскопе, организованном в жилом районе средневекового Новгорода. Грамота, найденная археологом Бариновым, стала 1227-й за 68 лет на приблизительных землях Древней Руси. Больше всего грамот было найдено в Новгороде – 1116 – и Старой Руссе — 51. В Москве в руки археологов к настоящему моменту попали четыре грамоты, в Звенигороде Львовской области Украины – три. Столько же обнаружено на территории современной Восточной Белоруссии.

Знаменитым исследователем языка берестяных грамот являлся выдающийся лингвист Андрей Зализняк.

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