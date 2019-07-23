Бактерии и камни: как лето губит почки

Летом нередко дают о себе знать болезни почек и мочевого пузыря — этому способствуют резкие смены погоды, переохлаждение в водоемах, избыток или недостаток жидкости.

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Наиболее распространенное заболевание почек — пиелонефрит, воспалительный процесс, поражающий почечную лоханку, чашечки и паренхиму. Это бактериальное заболевание, чаще всего его возбудителями становятся кишечная палочка и сапрофитный стафилококк. Заболеваемость острым пиелонефритом составляет 15-39 пациентов на 10 тыс. человек.

Клиническая картина острого пиелонефрита, помимо боли в поясничной области в проекции пораженной почки, складывается из общих симптомов воспаления (лихорадка, озноб, недомогание, тошнота, рвота) и симптомов воспаления мочевого пузыря (учащенное и болезненное мочеиспускание, нарушение процесса мочеиспускания). Однако примерно у 20% пациентов связанные с мочевым пузырем симптомы отсутствуют. Тяжесть заболевания и его клинические проявления варьируются в широких пределах от умеренной боли в поясничной области до септического шока.

Без своевременного лечения болезнь становится хронической.

Диагноз ставится на основании анализов мочи и крови, ультразвуковой диагностики. При консервативном лечении применяются антибиотики и противовоспалительные препараты, при необходимости устанавливается катетер для восстановления оттока мочи. В особо тяжелых случаях может потребоваться операция по удалению почки или ее части.

Нехватка жидкости создает благоприятные условия для образования камней в почках и мочевом пузыре. Мелкие могут выводиться с мочой, не доставляя неприятных ощущений, но более крупные способны даже закупорить мочевыводящий проток. При этом возникает почечная колика — острая спастическая боль в месте закупорки.

Мужчины из-за узости мочеточника составляют 70% пациентов с почечной коликой.

Продолжительность приступа составляет от нескольких минут до недели в случае застревания камня. Нередко колика сопровождается учащением мочеиспусканий или болью в мочеиспускательном канале. После прекращения приступа сохраняется тупая боль в области поясницы. При почечной колике необходимо экстренно обратиться за медицинской помощью.

Для борьбы с камнями используется литолиз — процедура их растворения. При нисходящем литолизе лекарственные препараты принимаются перорально или вводятся внутривенно. При восходящем — через катетеры в мочеточнике или дренажные трубки. Выбор способа зависит от вида камней и их локализации.

Также летом высок риск пострадать от цистита — инфекционно-воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря. Чаще он развивается у женщин, этому способствует короткий и широкий мочеиспускательный канал. Самый распространенный возбудитель цистита — кишечная палочка.

В России ежегодно регистрируют 26–36 млн случаев цистита.

В течение жизни острый цистит переносят 20–25% женщин, у каждой третьей из них в течение года возникает рецидив заболевания, а у 10% оно переходит в хроническую рецидивирующую форму.

При остром цистите больные жалуются на рези при мочеиспускании, его учащение (до нескольких раз в час), боли внизу живота, которые усиливаются при мочеиспускании, резь в уретре, помутнение мочи, повышение температуры тела, общее недомогание. При хроническом цистите в период ремиссии симптомы болезни могут практически отсутствовать. В некоторых случаях больные отмечают лишь некоторое учащение позывов к мочеиспусканию. В период обострения симптомы хронического цистита во многом напоминают симптомы острой формы этой болезни.

Окончательный диагноз ставится на основе анализа мочи, обследования на ЗППП, УЗИ мочеполовых органов. Женщинам таже может понадобиться осмотр гинеколога, чтобы исключить анатомические изменения и исследовать микрофлору влагалища. Впрочем, при классической картине цистита диагноз иногда ставят и без анализов. Для лечения применяются антибиотики.

При поражении почек и мочевого пузыря лучше соблюдать постельный режим. Также рекомендовано обильное питье, а вот от алкоголя, острой и соленой пищи следует отказаться. Возможно применение мочегонных средств и обезболивающих препаратов.

В качестве профилактики следует следить за питьевым режимом и избегать переохлаждения.