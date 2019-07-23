Инсульт от оргазма: как не умереть во время секса

«В нашем возрасте каждый оргазм как инсульт», — пошутил во время концерта в честь собственного 57-летия российский певец Григорий Лепс. «Газета.Ru» решила выяснить, действительно ли секс в пожилом возрасте может быть опасен.

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Новости об инфарктах и инсультах у пожилых людей во время секса мелькают в СМИ не слишком часто, но достаточно, чтобы насторожить тех, кто приближается к почтенному возрасту.

Секс после 60, 70 и даже 90 лет — это отнюдь не редкое явление.

В Великобритании сексуально активны больше половины мужчин и около трети женщин старше 70 лет. Схожие показатели наблюдаются и в США. В России с исследованиями сексуальности, особенно людей в возрасте, все сложно, но эти вопросы затрагивают в Центре социальных исследований РАНХиГС: по словам социолога Дмитрия Рогозина, проводившего масштабный опрос пожилых россиян, в 70–74 года интимная жизнь сохраняется у 16 % — это меньше, чем в Европе и США, но все равно немало.

Влиянию сексуального возбуждения на сердечно-сосудистую систему посвящено множество исследований. Известно, что во время предварительных ласк пульс и артериальное давление слегка повышаются, самые высокие показатели приходятся на секунды оргазма.

«Боль в груди во время секса (так называемая любовная стенокардия) составляет 5 процентов от общего количества приступов стенокардии и очень редко наблюдается у пациентов, у которых другие виды физической активности приступов стенокардии не вызывают. Если коронарные артерии у вас сужены, но при быстрой ходьбе болей в груди не возникает, стенокардии во время секса вам бояться нечего», — отмечает норвежский кардиолог Васим Захид в книге «Сердце: Как помочь нашему внутреннему мотору работать дольше».

Однако пожилые мужчины, ведущие слишком активную половую жизнь, рискуют пострадать от проблем с сердцем, выяснили ученые из Университета штата Мичиган. Исследователи изучили медицинские карты более 2 000 человек в возрасте 57-85 лет. Записи содержали информацию о сердечном ритме, наличии гипертонии, сердечных приступах, сердечной недостаточности и инсультах. Также они исследовали биомаркеры, которые используются для прогнозирования риска инсульта и сердечного приступа. Затем они наблюдали за добровольцами на протяжении нескольких лет.

Как выяснилось, мужчины, которые занимались сексом раз в неделю или более, в следующие пять лет рисковали пострадать от проблем с сердцем и инсультов в два раза больше, чем мужчины без регулярной половой жизни.

У женщин таких проблем не наблюдалось. Наоборот, регулярный секс, от которого они получали удовольствие, способствовал снижению кровяного давления, что было связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, регулярный выброс половых гормонов во время оргазма способствовал большей удовлетворенности жизнью в целом.

Социолог Хуэй Лю, ведущий автор исследования, полагает, что мужчины могут перегружать сердечно-сосудистую систему в попытках достичь оргазма. Кроме того, используемые при эректильной дисфункции препараты не лучшим образом сказываются на здоровье. Высокий уровень тестостерона также может сыграть определенную роль, одновременно повышая у мужчин тягу к сексу и способствуя развитию гипертонии.

Исследователи отмечают, что врачам следует обсуждать возможные риски со своими пожилыми пациентами-мужчинами. Тем из них, кто занимается сексом чаще раза в неделю, стоит пройти обследование на наличие сердечно-сосудистых заболеваний.

И тем не менее, относительный риск смерти во время секса остается крайне мал.

«Исследования (объектами которых были преимущественно мужчины лет 50–60) показали, что во время секса риск получить инфаркт почти в три раза выше, чем во время отдыха. Помните: риск заработать инфаркт, находясь в состоянии покоя, очень мал, а в три раза выше, чем «очень мал», — это по-прежнему почти ничего, — пишет Захид. —

Меньше одного процента инфарктов случаются в результате сексуальной активности».

Как показало вскрытие тел 5 500 тел, умерших внезапной смертью, во время полового акта скончались всего 34 человека (0,6%), отмечает кардиолог. Эти результаты подтверждаются и другими исследованиями. 90% умерших во время секса составляют мужчины, причем 75% из них перед смертью занимались сексом не с супругой, чаще всего их партнерша была намного моложе их самих, а незадолго до того, как лечь в постель, они плотно поели и выпили. Иными словами, причиной смерти был стресс от измены и злоупотребление пищей и алкоголем, а дополнительная нагрузка на сердце во время секса лишь выступала в качестве спускового крючка.

Пожилой возраст — не повод отказываться от половой жизни.

Регулярный качественный секс поддерживает иммунную систему, способствует стрессоустойчивости, улучшает кровоток в области малого таза. Кроме того, после менопаузы женщине не надо переживать о возможной нежелательной беременности, а у зрелых мужчин увеличивается продолжительность полового акта. Все это может способствовать большему удовольствию от процесса.