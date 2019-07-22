«Трамп не допустит ошибку»: что американцы задумали на Луне

Американские астронавты будут продолжительный период находиться на Луне для создания базы, заявил вице-президент США Майк Пенс. По его словам, в 2024 году они «не просто совершат визит» на спутник Земли, а останутся там. Политик не сомневается, что накопленный на Луне опыт в дальнейшем поспособствует отправке астронавтов на Марс. Как подчеркнул Пенс, администрация Дональда Трампа полностью поддерживает программу NASA «Артемида», которая предусматривает высадку на Луне в 2024 году, организацию регулярных полетов и создание постоянной лунной инфраструктуры.

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«При прежних администрациях этот проект недофинансировался и не получал необходимое внимание. Наша администрация такую ошибку не допустит», — заверил Пенс, слова которого приводит CBS.

В Вашингтоне рассчитывают, что после возвращения на Луну именно США станут лидером в освоении космического пространства. Пенс также отметил, что не сомневается в высадке астронавтов на Марс в обозримой перспективе.

«Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс — а американцы полетят на Марс — нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне. Мы поставили цель возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс.

Не думаю, что могут быть какие-либо сомнения в том, что мы окажемся на Марсе при нашем поколении.

Но закладным камнем в этом станут возвращение на Луну, разработка новых технологий и новых методов для долгосрочного пребывания человека на другой планете».

В ходе праздничных мероприятий в честь Дня независимости США 4 июля Трамп в своей торжественной речи пообещал не только вернуться на Луну, но и установить американский флаг на Марсе. А в середине мая президент сообщил в твиттере о принятом решении выделить NASA на освоение Луны и Марса дополнительно $1,6 млрд. Особо подчеркивается, что при формировании экипажа «Артемиды-1» будет соблюдено гендерное равенство: на поверхности побывают мужчина и женщина.

«Уточняю: первая женщина и следующий человек на Луне будут американскими астронавтами, запущенными на американской ракете с американской территории, — говорил по этому поводу Пенс. — Чтобы достичь Луны в следующие пять лет, нам надо выбрать наши цели уже сейчас. В NASA давно знают, что южный полюс Луны имеет огромное научное, экономическое и стратегическое значение, и теперь пришло время отправиться туда».

Некоторые специалисты при этом скептически оценивают амбициозные планы руководства США в части освоения космоса. Например, знаменитый американский астронавт, участник полета «Аполлона-11» к Луне Майкл Коллинз подверг резкой критике знания Трампа в данной сфере. По словам бригадного генерала ВВС США в отставке, он хотел бы дожить до высадки американцев на Марсе, однако сомневается, что такое может произойти при действующем президенте.

«Не думаю, что Трамп много знает о Марсе. Более того, он, возможно, даже не знает о существовании такой планеты»,

— отметил Коллинз в интервью подкасту CNN «Apollo 11: Beyond the Moon», отвечая на вопрос о стратегии Трампа по исследованию космоса.

Между тем проект «Артемида», о начале реализации которого директор NASA Джим Брайденстайн сообщил в мае текущего года, активно реализуется. На прошлой неделе Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства представило логотип лунной программы, выполненный в ярко-голубом, серебряном и красном цветах. Первая буква названия на эмблеме выходит за пределы лунной орбиты: это указывает, что Луна – не конечный пункт новой миссии, а лишь этап на пути к Марсу.

В воскресенье NASA объявило о завершении работ над «Орионом» — транспортным космическим кораблем многоразового использования, который планируется задействовать для полета к Луне. Его уже начинают готовить для экипажа миссии «Артемида-1». Также готов и европейский сервисный модуль — основной компонент мощности системы, который разработало Европейское космическое агентство. Его доставили в США в ноябре 2018 года для окончательной сборки.

В свою очередь, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял о том, что первый россиянин высадится на поверхность Луны только в 2030 году. Облет спутника Земли должен состояться годом ранее.

21 июля в США отметили 50-летие миссии «Аполлона-11». Рогозин направил Брайденстайну специальное поздравление.

«Дорогой Джим! Пятьдесят лет назад Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз вписали свои имена в историю мировой космонавтики. Они присоединились к когорте великих первопроходцев, дерзнувших отправиться в путешествие в неизведанное, чтобы расширить границы мира, доступного человечеству», — отмечается в тексте письма, размещенного на сайте Роскосмоса.