«Побежим как Наруто»: как готовят штурм «Зоны 51»

27 июня администраторы фейсбук-сообщества с мемами под названием «Shitposting cuz im in shambles» создали встречу «Штурмуем «Зону 51». Они не смогут остановить нас всех», а также обозначили дату — 20 сентября 2019 года. Однако локальная шутка настолько пришлась по нраву пользователям, что на участие в штурме подписались уже почти 2 млн человек, а интересующихся оказалось и того больше.

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Участникам штурма предлагается вылететь в Линкольн-Кантри, штат Невада, где «все встретятся в туристическом центре «Зона 51». Цель — проникнуть на секретный военный комплекс, который часто называют местом, где правительство США якобы размещает и исследует инопланетные технологии.

Идея штурма состоит в том, что если сразу много людей направятся к базе, у военных не будет шансов остановить их.

В качестве способа быстро передвигаться предлагается использовать «бег Наруто» — способ бега из манги и аниме «Наруто», при котором корпус наклонен вперед, а руки отведены назад. Если использовать этот стиль бега, говорится в описании события, «мы сможем двигаться быстрее, чем их пули».

«Зона 51» — это американская военная база, подразделение военно-воздушной базы «Эдвардс». Она находится на юге штата Невада, в 133 км к северо-западу от Лас-Вегаса, на южном берегу сухого соленого озера Грум-Лейк. Предположительно, используется для экспериментальных тестов в области воздухоплавания и систем вооружения. Воздушные полеты над «Зоной 51» запрещены.

«Зона 51» всегда была секретным объектом, что и породило массу слухов об исследованиях внеземных технологий.

Часть документов была рассекречена в 2013 году. На базе разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа. После одобрения проектов ВВС США или другими ведомствами, такими как ЦРУ, они используются на обычных военных базах. В частности, там тестировались самолеты Lockheed U-2 и Lockheed F-117 Nighthawk.

Авария метеорологического аэростата в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в 1947 году породила теории крушения инопланетного корабля. Некоторые люди полагают, что в «Зоне 51» все еще хранятся части разбившегося корабля или даже его инопланетные жители.

Ажиотаж разгорелся еще сильнее в 1989 году, когда американский физик Роберт Скотт Лазар заявил, что лично участвовал в исследовании инопланетных технологий на этой базе. По его словам, на секретном объекте его допустили к изучению космического корабля пришельцев, а конкретно – ядерного реактора, работающего на антивеществе.

Лазар подробно описывал принцип работы реактора и химический элемент с атомным номером 115, использующийся в качестве топлива. По словам Лазара, этот элемент каким-то образом генерировал гравитационные волны. Интересно, что 2003 году группа российских и американских ученых синтезировала этот элемент и назвала его Московий, но никаких гравитационных свойств у него не обнаружила.

Кроме того, Лазара якобы ознакомили с машинописными документами, описывающими устройство летающих дисков (его, дескать, для того и пригласили, чтобы он разбирался в их принципе действия) и строение неких низкорослых существ, называемых «kids».

Масла в огонь подливает то, что над Невадой люди порой видят странные огни в небе и прочие явления, которые на самом деле объясняются испытаниями авиатехники. Однако уфологи и прочие неспециалисты непоколебимы — они убеждены, что на базе военные скрывают артефакты с других планет, тела пришельцев и, возможно, даже живых инопланетян.

Ажиотаж подстегивается и массовой культурой — идея с инопланетянами в «Зоне 51» обыгрывается во многих книгах, фильмах и играх.

Слухи о мероприятии дошли и до властей. Пресс-секретарь ВВС США Лора Макэндрюс отметила, что не может уточнить, какие меры будут применяться базой для реагирования на нарушителей, но не одобрила намерение проникнуть в закрытую зону. Она также заявила: «Любая попытка незаконного доступа к военным объектам или районам военной подготовки опасна».

«Зона 51» является открытой тренировочной площадкой для военно-воздушных сил США, и мы отговариваем любого пытаться попасть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы», — сказала Лора МакЭндрюс.

В сети даже появились кадры, на которых военные разбираются, что же такое «бег Наруто». Впрочем, нет достоверных доказательств того, что фотографии действительно были сделаны на брифинге.

На самом деле, эта техника бега появилась задолго до аниме и использовалась ниндзя. Она называется хаягакэ — «скоростной бег». Сейчас она известна мало и в основном благодаря аниме и играм.